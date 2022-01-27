世界人權報告・中國篇（上）：習近平嘴上說要打擊不平等，實際卻不斷扼殺草根異見

中國國家主席習近平掌權下，中國政府2021年加倍對國內和國外的壓迫。該政府對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的「零容忍」政策更加強了當局的鐵腕，藉公共衛生的名義實施各種嚴酷政策。

中國政府的資訊操控日益鋪天蓋地：政府實施言論審查，處罰異議人士，傳播不實資訊，並對科技巨頭加緊管控。一度眾聲喧嘩的網路現在遭到親政府言論的主宰，隨時向當局舉報他們認為國族意識不堅的人士。

中國政府在2021年開始推動更趨保守的價值觀，擠壓女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）及女權的活動空間——這些議題過去並不特別敏感。北京愈來愈不能容忍民營企業家的批評。7月，法院以含糊不清的罪名將一位長期支持人權活動者的農業大亨孫大午重判18年，在此之前，直言不諱的地產大亨任志強也遭到同樣嚴厲的判刑。

習近平嘴上說要打擊不平等，追求「共同富裕」，但他的政府卻不斷扼殺草根異見。在一名貨卡司機於1月自焚後，政府開始加強規管以保護派遣勞工，但同時又鎮壓他們的抗議行動。中國迅速擴大的不平等導致部分年輕人提倡消極抵制，俗稱「躺平」——刻意減少消費、貶低勞動——這種思想已遭到政府的譴責和審查。

當局摧毀了香港的人權保障和公民自由，香港日常生活中原本稀鬆平常的和平行為，例如新聞出版，現在都被當成了顛覆行動。人權觀察於2021年4月發表報告指出，當局對新疆維吾爾人和其他突厥裔穆斯林的普遍有計劃打壓，包括大規模拘禁、酷刑和文化壓迫，已經構成危害人類罪。西藏持續遭到嚴重迫害，包括以嚴刑峻罰對付行使基本權利的人士。

中國政府的人權紀錄及其「戰狼」外交，已經造成海外某些國家對中國政府產生日益負面的公眾觀感。援助數據（AidData）組織的新研究揭露，開發中國家對中國當局的「隱形債務」已經高達3850億美元。有些外國政府已採取較為具體的措施向中國政府施壓，要求改善其國內外的人權紀錄，但這些努力仍不足以有效影響北京實施迫害的範圍和規模。

香港

北京和香港當局正以疾風烈火般的行動促使香港人權倒退。

許多民主派人士遭到任意逮捕拘押。1月，當局以涉嫌「顛覆」拘捕了53名政治人物，只因他們曾經參與2020年7月舉辦的一次公開民意調查。9月，「賢學思政」組織的三名成員以「串謀煽動顛覆國家政權」罪名被捕，只因他們發起為在囚抗爭者收集所需物資。許多普通市民只是公開表達反抗，例如展示印有2019年抗議口號「光復香港，時代革命」的旗幟，就遭到拘捕。

從嚴苛的《港區國家安全法》（港區國安法）從2020年6月30日實施開始，截至本文撰寫時，已有150人以該法罪名被捕。部分國安法犯罪嫌疑人在羈押期間受到不當待遇；民主派活動人士譚得志自從2020年9月被捕後，至今一直被獨居關押。

當局已將香港的半民主制度改造成橡皮圖章機構。3月，北京宣布實施「選制改革」，規定唯有效忠中國共產黨的人士，才能當選香港立法會議員。4月，當公民發起以投白票來抗議改制之後，政府隨即修改選舉法例，禁止「煽惑他人投白票」，違者可處三年以下徒刑。

9月，政府要求所有區議會（可就地方議題向政府提建議的諮詢機構）議員當選人都要宣誓，導致近半數區議員辭職，因為他們自認遲早會因抱持民主理念而被當局取消當選資格。

當局禁止了過去每年都在維多利亞公園舉行的六四死難者悼念晚會活動。晚會當天，警方拘捕了主辦單位支聯會的副主席，封鎖整個維園，並在全市各地部署警力取締悼念活動。9月，警方凍結了支聯會的220萬港元資產，查封了該會成立的六四紀念館，註銷了該會的法人登記，刪除了它的社交媒體帳號，並以「煽動顛覆國家政權罪」拘捕了該會四位幹事。

數十家公民社會組織於2021年宣布解散，包括抗争團體「民間人權陣線」於8月，法律援助團體「612人道支援基金」於11月解散。主要勞工團體，如香港教育專業人員協會和香港職工會聯盟（職工盟），也分別在8月和9月解散。

2021全年，北京報刊不停抹黑香港大律師公會及其主席夏博義（Paul Harris），籲其自請辭職。8月，由於本人和家屬受到威脅，一位民主派人士自動退出競選律師會（香港事務律師組織）理事職位，後來即由親北京候選人大獲全勝。

當局持續打壓新聞自由。香港第二大報《蘋果日報》於6月被迫停刊，其創辦人黎智英、多名高層人員和編輯均於稍早被捕，黎智英名下價值五億港元的資產遭到凍結，該報總部遭突襲搜索。黎智英因曾參加示威活動，於4月被定罪判刑14個月；他還在其他四宗案件中被控另外六項罪名。

香港政府並對原本獨立營運的香港電台進行整頓。5月，該台負責人被換成毫無媒體經歷的李百全。李百全隨即對該台時事評論節目進行審查，禁止員工出席領取因報導2019年抗爭活動而獲頒的新聞獎項，並開除多名對政府持批判觀點的記者和清談節目主持人。

香港警方首次通過封鎖網站對網路實施言論審查。2021年1月，警方下令網路服務商遮蔽《香港編年史》（HKChronicles.com）網站，該網站紀錄警方暴力並公布涉暴警員的個人資料。6月，一家以色列主機服務公司應香港警方要求，撤下了由流亡港人創辦的《2021香港約章》網站，但在國際公憤之下才將該網站恢復。9月，香港警方封鎖了《六四紀念館》網站。