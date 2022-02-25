【影評】《春光乍洩》：這趟戀人的離散旅程，是自我放逐更是「從頭來過」

文：Catherine

護照、汽車、地圖、紀念燈，布宜諾斯艾利斯，溽暑，他們展開一段公路之旅，這趟旅程是戀人的離散，是逃避，也是自我放逐（exile），更是「從頭來過」，他們透過空間的移動與流浪，在異鄉重構「家」，也重建自我身份。

25週年即將重新上映的《春光乍洩》，於我是萬千的感動與感慨，且容我以字領路，重返阿根廷，重啟黎耀輝與何寶榮的離散之旅，讓春光再現。

Photo Credit: 《春光乍洩》

出走，啟程，迷途

電影開首，蒙太奇畫面下我們看見黎耀輝與何寶榮的護照，在海關處快速蓋上印章，短短幾秒的畫面，我們便明白，他們都是旅途中的異鄉人。護照象徵身份與家，此開場鏡頭畫面貼近，以極近景相繼拍兩人的護照，上頭照片模糊搖晃，一刻恍惚，便分不清誰是誰，也看不清兩人的姓名、國籍⋯⋯等身份資訊——在旅途啟程之時，他們就已是身份迷茫之人，是出走流浪的異鄉人。

接著黑白畫面錯落，黎耀輝的畫外音開啟了他們的故事：

何寶榮總是說：「不如我們從頭來過。」

從頭來過，重新開始，重構、重建、重組，是他們關係的註腳，所以出走成了啟程，離開成了另一個開始，他們從香港愛到阿根廷，他們分分合合，難斷難捨，就這樣把年華肆意成一潭春光，彷如陽光，有黑夜，也永遠等得到黎明，路途漫漫，他們可以不斷從頭來過。

開闊的公路上，兩人推著拋錨的車，看著看不大懂的地圖，尋找著若有似無的目的地——他們迷途他鄉。

初到阿根廷，地方也不認識。有一天何寶榮買了一臺燈。我覺得好漂亮。兩個人好想尋找燈上的瀑布，很艱難才找到地方名字。想著到過瀑布就好返回香港了，結果迷了路。

何寶榮的「不如我們從頭來過」因而不再只是戀人關係上的「重新開始」，也是空間意義上的再次啟程，是一種對未知的尋覓與憧憬。作為同性戀者，作為二十世紀末的香港人，黎耀輝與何寶榮幾乎就是整個偌大世界下的迷途者、異鄉人，他們走上的路既是政治上的離散，也是身為非主流之人往外尋找容身之地的旅程，不論地理上，或是心理上，他們都是被「放逐」之人，流離漂泊。

正如王家衛說，關於這部1997年的電影，關於他自己的97年，他也很想逃，因為不知道下一步如何，不知道七月一號後的香港如何，所以不如啟程離開香港，逃避現實。

布宜諾斯艾利斯，香港的對蹠點，地球上未知的另一端，他拍這對戀人出走，浪跡異國他鄉，他們在旅程中重建關係，重構身份，也重築空間上的「家」，他們嘗試與自我、與生活「從頭來過」。

Photo Credit: 《春光乍洩》

流浪如水：伊瓜蘇瀑布

不同於一般的「逃」，何寶榮與黎耀輝的離開香港，並不像亡命鴛鴦，沒有確切的「逃亡對象」要躲避，也沒有明確的方向與目的地，他們如流動的水，自由地流浪著，為的只是找到一條能奔湧的出路。

水的意象是《春光乍洩》中重要的符碼，在電影開首不久便出現，模糊混沌中，華爾滋般輕快卻又幽幽徘徊的曖昧旋律中，水花四濺，黃塵揚起，依稀可見藍綠色混雜著褐色的伊瓜蘇瀑布傾瀉奔騰，如同何寶榮與黎耀輝湧動的情慾，是一種壓抑後的傾瀉——離散的同志戀人，終於來到一個沒有禁忌的場域，而能自在相融，如原始叢林中的瀑布自然散發、噴湧的生機，或許那才是他們流浪的真正「目的」。

瀑布既是離散目的，同時也是他們的「未到達」（non-arrival），是他們未全的夢。它激情奔放而雄偉，卻險峻無比，失重而不見盡頭，是孤注一擲而奮力下飛的愛，最後使人失足墜落而失根。水是黎耀輝與何寶榮離散的型態，在廣大的城市裡，奔瀉著，無可定型。

兩人如瀑布之水，交融、彼此奔赴，同時也充滿掙扎與危險、拉扯及碰撞。水是溫柔而永納何寶榮的黎耀輝，也是奔狂不羈、縱情無定狀而「水性楊花」的何寶榮，水是乾燥荒漠裡人的生存必須，是無法戒去的依靠，滋潤生命，而飛流直下的瀑布乃流水最熱烈的形狀，他們是彼此生命裡最轟烈濃郁的熱愛，抽刀斷水水更流。

他們都是水，無居止處，無恆定之狀，無具體「空間性」，無安寧之「家」，流連異境，氤氳的藍綠色霧氣中，摸不著邊際的尋覓，嘈雜的水流聲中，淡淡呢喃一句——「我覺得好難過，我始終認為站在這兒的應該是兩個人。」

Photo Credit: 《春光乍洩》

解構「家庭」，重建「家」：黎耀輝的公寓

黎耀輝租了個公寓，何寶榮受傷時搬了進來，黎耀輝彷彿成了傳統妻子、母親的角色，照料著孩子般的何寶榮，他們終於有了個「家」。黎耀輝說何寶榮受傷時是他最開心的時光，他們一起度過瑣碎的日子與生活，這是電影裡最重要也經典的空間，也是兩人在異地重建的家，沒有婚姻關係，沒有男歡女愛，在當時看來，何以稱作一個「家庭」？

但在《春光乍洩》中，黎耀輝與何寶榮在公寓中度過了最「正常」、最「一般」、最「不特別」的生活，那幾乎是每一段情愛中必經的歲月，不分性別、不分性向，異性戀與同性戀的差異，在這個重建的「家」的空間中，被消弭淡去，王家衛鏡頭下的黎耀輝與何寶榮，在這個布宜諾斯艾利斯的小公寓中「從頭來過」，也讓同志戀人「從頭來過」，重新構建了他們正常的「家」之空間。

即便《春光乍洩》被視為LGBTQ電影的經典，卻不意在呈現「同性愛」，王家衛拍的就是「愛」而已。他抽掉了許多LGBTQ電影中的社會因素、家庭反對、不被接受的歧視⋯等衝突和畸形的刻畫，而直接訴諸愛情本身，不談外在，不談特殊議題，而只是愛情與關係中普世的悲歡離合，私以為這正是他無比成功的原因。何寶榮與黎耀輝的故事讓我們看見兩個人的愛情故事，爭執分合如每一段關係的戀人，性別不是重點。