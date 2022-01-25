2022/01/25,
健康

美國超熱門Podcast節目找人談疫苗陰謀論，Neil Young要求Spotify撤音樂作品：有他就沒有我

美國超熱門Podcast節目找人談疫苗陰謀論，Neil Young要求Spotify撤音樂作品：有他就沒有我
加拿大搖滾歌手尼爾楊（Neil Young）｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

而在本月稍早，有270名美國的醫生、科學家、醫療保健專家和教授，也向Spotify寫了一封公開信，表示Joe Rogan的節目估計每集有1100萬的聽眾，這種規模的假訊息可能會造成非常危險的後果，因此Spotify有責任減少假訊息在平台上的傳播。

加拿大搖滾歌手尼爾・楊（Neil Young）要求串流音樂公司Spotify撤下他在平台上的所有音樂作品，根據《Rolling Stone》的報導，他認為這個平台散佈關於疫苗的假消息，並間接導致那些相信假消息的人死亡。

原來，這與Spotify上最受歡迎的Podcast節目《The Joe Rogan Experience》有關，這個節目過去經常請來各式各樣的重量級來賓，但近期一直被指控散播與醫療、疫苗相關的假訊息。

「我要你今天馬上就讓Spotify知道，我所有的音樂都會從他的平台上下架」，尼爾楊在這封寫給他的經理Frank Gironda與華納兄弟聯合董事長Tom Corson的信中，強硬表示：「他們只會有Joe Rogan和尼爾・楊其中一個。」

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Photo Credit：AP / 達志影像
Podcast主持人Joe Rogan。

針對尼爾・楊的要求，《Rolling Stone》詢問Spotify但還未得到回應，到截稿前也尚未下架他的音樂作品。尼爾・楊在平台上每月有超過600萬聽眾，最熱門的歌曲〈Heart of Gold〉被播放超過2億3000萬次。

根據《The Verge》的報導，Joe Rogan的節目是在2020年9月起從YouTube跳槽到Spotify，他的節目在2019年每月下載量高達1.9億次。《衛報》指出，《The Joe Rogan Experience》是Spotify最受歡迎的Podcast節目。

病毒學家在節目中稱大眾被催眠、醫院為錢開COVID-19死亡診斷

事實上，在本月稍早，有270名美國的醫生、科學家、醫療保健專家和教授，也向Spotify寫了一封公開信。根據《衛報》報導，這封信同樣對Joe Rogan的節目表達關切，並要求公司制定明確的公共政策，以減少平台上出現的假訊息。

這封信指控Joe Rogan的節目在COVID-19大流行期間散播假訊息，例如在去年12月的節目中邀請病毒學家馬龍（Robert Malone），他曾對早期疫苗開發mRNA的技術有所貢獻，但之後一直被批評傳播疫苗假訊息。

這封公開信寫道：「馬龍博士利用《The Joe Rogan Experience》宣傳很多毫無根據的說法，包含關於COVID-19疫苗的幾個虛假陳述」，馬龍當時在節目中聲稱，因為被社會中的領導者催眠，產生大規模的精神錯亂，人們才會相信COVID-19疫苗是有效果的。

Joe Rogan在節目中詢問馬龍一則謠言，內容指出當有人因COVID-19而死，政府會給醫院錢。馬龍回答：「這不是謠言」，他認為醫院是受到經濟誘因的鼓勵，才會開出與COVID-19相關的死亡診斷。

此外，信中強調，馬龍在最近的節目中，是把疫情大流行政策和大屠殺進行比較的客座嘉賓之一。這些行為不僅讓人反感、覺得被冒犯，在醫學上和文化上也非常危險。

信中指出，Joe Rogan的節目估計每集有1100萬的聽眾，專家認為，這種規模的假訊息可能會造成非常危險的後果，因此Spotify有責任減少假訊息在平台上的傳播。「這不只是一個科學或醫學的問題，而是一個毀滅性的社會問題，Spotify需要為這件事負責。」

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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