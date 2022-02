「What a shame」是在罵你可恥嗎？先冷靜聽我說

Jimmy的外籍同事邀請他參加一個重要的party,Jimmy身體不太舒服無法參加,外籍同事說了一句:"What a shame!"

天哪,這外國人未免也太不禮貌了吧!不能參加party就說人可恥,Jimmy很生氣。但其實,「what a shame」不是很可恥,Jimmy弄錯了。今天來看看shame這個大家似乎很熟,又用不到位的字。

What a shame.

(X)真可恥。

(O)真遺憾/好可惜。(表達同情、失望)

Shame這個字除了「羞恥」之外,最常見的一個用法是指「遺憾、可惜」。What a shame是取這個意思,覺得很惋惜,說時是帶點同情或失望的那種情緒。以Jimmy這個例子,外籍同事其實是很希望他到場:

What a shame you couldn't come. 你不能來真可惜。

來看對話場景,在聚會中有人要提早離開,你可以說:

What a shame that you have to leave so soon. 好可惜啊,你必須那麼早離開。

意思是,你真的很希望他能多留一會兒。

She’s resigned? Oh, what a shame. 什麼?她要離職,好可惜啊!

意思是,你很希望她不要離職。

What a shame也可以說That's a shame! 意思一樣。要加強語氣,可以加great/real。

It's a(great/real)shame that the event had to be cancelled. 好可惜啊,這活動取消了。

What a shame是口語的表達,在書寫中,想要正式一點,我們會用unfortunate來表示:

It’s unfortunate that these warnings were not taken seriously. 很遺憾,大家沒有把警訊當真。

Shame on you.

(X)真可惜。

(O)好丟臉。(表達憤怒)

(O)不像話。(帶點玩笑的責備)

Shame on you 就不是指可惜了,它和what a shame看起來很像,意思不同。Shame on you經常用在生氣駡人。意思是「丟臉、無恥」。

Shame on you for being so mean. 你如此刻薄,真該感到羞愧。

有時也會帶點幽默調侃,不一定是憤怒責備。

You were in Taipei and you didn't come and see us - shame on you! 你來台北卻沒有來看──我們真不像話!

Body shaming

(X)身體可恥

(O)相貌攻擊(對人的身材或外貌說三道四)

Body shaming 是網路流行字。社群網絡流行之後,網上隨處可見大家對人身材、容貌的批評攻擊,於是就有了body shaming這樣一個字,用來形容這種狀況。來看例句:

The star was body-shamed when she didn't lose weight immediately after having her baby. 這位明星生完孩子後沒能立即減肥而遭受相貌攻擊。

Body shaming in the workplace could lead to a lawsuit. 工作場合對人相貌攻擊有可能會被告。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

