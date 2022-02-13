「What a shame」是在罵你可恥嗎？先冷靜聽我說
我們想讓你知道的是
Shame有可恥也有遺憾的意思，所以在不同的情境，就不能都理解成罵人哦。
Jimmy的外籍同事邀請他參加一個重要的party，Jimmy身體不太舒服無法參加，外籍同事說了一句：＂What a shame!＂
天哪，這外國人未免也太不禮貌了吧！不能參加party就說人可恥，Jimmy很生氣。但其實，「what a shame」不是很可恥，Jimmy弄錯了。今天來看看shame這個大家似乎很熟，又用不到位的字。
What a shame.
（Ｘ）真可恥。
（Ｏ）真遺憾／好可惜。（表達同情、失望）
Shame這個字除了「羞恥」之外，最常見的一個用法是指「遺憾、可惜」。What a shame是取這個意思，覺得很惋惜，說時是帶點同情或失望的那種情緒。以Jimmy這個例子，外籍同事其實是很希望他到場：
What a shame you couldn't come.
你不能來真可惜。
來看對話場景，在聚會中有人要提早離開，你可以說：
What a shame that you have to leave so soon.
好可惜啊，你必須那麼早離開。
意思是，你真的很希望他能多留一會兒。
She’s resigned? Oh, what a shame.
什麼？她要離職，好可惜啊！
意思是，你很希望她不要離職。
What a shame也可以說That's a shame! 意思一樣。要加強語氣，可以加great／real。
It's a（great／real）shame that the event had to be cancelled.
好可惜啊，這活動取消了。
What a shame是口語的表達，在書寫中，想要正式一點，我們會用unfortunate來表示:
It’s unfortunate that these warnings were not taken seriously.
很遺憾，大家沒有把警訊當真。
Shame on you.
（Ｘ）真可惜。
（Ｏ）好丟臉。（表達憤怒）
（Ｏ）不像話。（帶點玩笑的責備）
Shame on you 就不是指可惜了，它和what a shame看起來很像，意思不同。Shame on you經常用在生氣駡人。意思是「丟臉、無恥」。
Shame on you for being so mean.
你如此刻薄，真該感到羞愧。
有時也會帶點幽默調侃，不一定是憤怒責備。
You were in Taipei and you didn't come and see us - shame on you!
你來台北卻沒有來看──我們真不像話！
Body shaming
（Ｘ）身體可恥
（Ｏ）相貌攻擊（對人的身材或外貌說三道四）
Body shaming 是網路流行字。社群網絡流行之後，網上隨處可見大家對人身材、容貌的批評攻擊，於是就有了body shaming這樣一個字，用來形容這種狀況。來看例句：
The star was body-shamed when she didn't lose weight immediately after having her baby.
這位明星生完孩子後沒能立即減肥而遭受相貌攻擊。
Body shaming in the workplace could lead to a lawsuit.
工作場合對人相貌攻擊有可能會被告。
本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航