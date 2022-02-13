2022/02/13,
教育

「What a shame」是在罵你可恥嗎？先冷靜聽我說

「What a shame」是在罵你可恥嗎？先冷靜聽我說
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Shame有可恥也有遺憾的意思，所以在不同的情境，就不能都理解成罵人哦。

Jimmy的外籍同事邀請他參加一個重要的party，Jimmy身體不太舒服無法參加，外籍同事說了一句：＂What a shame!＂

天哪，這外國人未免也太不禮貌了吧！不能參加party就說人可恥，Jimmy很生氣。但其實，「what a shame」不是很可恥，Jimmy弄錯了。今天來看看shame這個大家似乎很熟，又用不到位的字。

What a shame.

（Ｘ）真可恥。

（Ｏ）真遺憾／好可惜。（表達同情、失望）

Shame這個字除了「羞恥」之外，最常見的一個用法是指「遺憾、可惜」。What a shame是取這個意思，覺得很惋惜，說時是帶點同情或失望的那種情緒。以Jimmy這個例子，外籍同事其實是很希望他到場：

What a shame you couldn't come.

你不能來真可惜。

來看對話場景，在聚會中有人要提早離開，你可以說：

What a shame that you have to leave so soon.

好可惜啊，你必須那麼早離開。

意思是，你真的很希望他能多留一會兒。

She’s resigned? Oh, what a shame.

什麼？她要離職，好可惜啊！

意思是，你很希望她不要離職。

What a shame也可以說That's a shame! 意思一樣。要加強語氣，可以加great／real。

It's a（great／real）shame that the event had to be cancelled.

好可惜啊，這活動取消了。

What a shame是口語的表達，在書寫中，想要正式一點，我們會用unfortunate來表示:

It’s unfortunate that these warnings were not taken seriously.

很遺憾，大家沒有把警訊當真。

Shame on you.

（Ｘ）真可惜。

（Ｏ）好丟臉。（表達憤怒）

（Ｏ）不像話。（帶點玩笑的責備）

Shame on you 就不是指可惜了，它和what a shame看起來很像，意思不同。Shame on you經常用在生氣駡人。意思是「丟臉、無恥」。

Shame on you for being so mean.

你如此刻薄，真該感到羞愧。

有時也會帶點幽默調侃，不一定是憤怒責備。

You were in Taipei and you didn't come and see us - shame on you!

你來台北卻沒有來看──我們真不像話！

Body shaming

（Ｘ）身體可恥

（Ｏ）相貌攻擊（對人的身材或外貌說三道四）

Body shaming 是網路流行字。社群網絡流行之後，網上隨處可見大家對人身材、容貌的批評攻擊，於是就有了body shaming這樣一個字，用來形容這種狀況。來看例句：

The star was body-shamed when she didn't lose weight immediately after having her baby.

這位明星生完孩子後沒能立即減肥而遭受相貌攻擊。

Body shaming in the workplace could lead to a lawsuit.

工作場合對人相貌攻擊有可能會被告。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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