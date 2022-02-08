荀子跟周星馳都認為「堅持就會成功」，但為什麼「只有堅持」往往會失敗？

文：教育界走跳

荀子〈勸學〉：「駑馬十駕，功在不舍」，告訴我們堅持到底，就能贏來成功？可學生常常每天堅持算數學，換來的不是成績，而是補考？（特別是今年數A爆難，哀鴻遍野）難道是因為沒有數學天賦嗎？

周星馳電影《食神》裡頭有句話，「只要有心，人人都可以成為食神」，而荀子〈勸學〉要說的道理跟它一模一樣，「只要有心，人人都可以成功」。

龜兔賽跑的故事，大家一定有聽過，兔子身手矯健，資賦優異，烏龜慢手慢腳，資質愚鈍，兩者先天上差異極大，比賽跑步，根本可說是為兔子量身打造的戰場。然而，最後的結果就是兔子輸了，烏龜贏了，不消我多說。

從此，爸爸媽媽、學校師長就時常告誡我們要努力、要堅持，即使資質不好，都能像烏龜一樣，贏得最後的比賽。可是，問題就藏在這看似沒有問題的地方。

認真算數學，錯了嗎？

就以「駑馬十駕，功在不舍」這一句話為例，劣馬只要肯一步一腳印，積沙成塔，涓滴成流，努力拉車走十天，也能到達所設定的目標。告訴我們，只要堅持不懈，持之以恆，就能有所收穫，很多老師就這樣翻譯、闡發而過，學生也囫圇吞棗般，自以為理解的接受。

看似容易的句子，卻是最難講解。

如果學生夠聰明，或者較叛逆（例如我的學生），就會反問你：

「老師，我也很努力讀數學啊！可是數學不會就是不會。」

「你上課都有聽懂嗎？」我按照既定模式詢問。

「有啊！」簡潔而有力的回答。

「那麼你一定回家沒有每天算數學，數學才會背叛你。」

「老師，我也有算ㄟ！」

「那...應該是觀念還沒有完全了解，不然你既然聽得懂，也都有練習，不應該......」「你要不要問問看數學比較好的同學，或者詢問數學老師，看你讀書的方法是不是錯了？」

以上對話大概是我的教學日常。

「沒錯！」你們發現了，我根本沒有解決問題，而是把責任推給了學生以及數學老師。

因此，當我在課堂講解「駑馬十駕，功在不舍」，「只要有心，堅持到底，一定能獲致成功的果實」我愈講愈心虛。

「堅持」還得加上「技術」

這是我們傳統講解課文的盲點，自以為是普世真理，而沒有仔細思考為什麼。

「堅持不懈」，難道錯了？

堅持沒有不對，只是成功被我們過度簡化了。上述與學生的對話，我不應該讓學生牽著鼻子走，而是要問他：

「你希望數學考到幾分？」或者是「答對幾成的題目？」（要讓學生有明確的目標）

「回家練習，是否持續專注？還是東摸西看，分神分心？」（確認學生是否專注）

「遇到不會的題目？你是如何處理？」「有立刻詢問同學或老師嗎？」「明天一早有找數學老師解決你的疑問嗎？」「數學老師覺得你的問題在哪？」「老師告訴你要如何改進？」「你有照做嗎？」（學生要有反饋，才能改進）

「如果上述這些都有做到，你要不要再試試其他的方式？」（遇到瓶頸，要鼓勵學生嘗試新方法）

我想，這才是比較理想的師生問答。「只要方向正確，就不怕路途遙遠」，我們必須堅持，但前提是自己知道堅持的是什麼。

數學天賦

等等！好像還有一道問題沒有解決，「老師，我沒有數學天賦啦！」這句話常常是學生對自己下的最後結論。

真的有天賦這種東西？

坦白說，雖然自己是學教育的，但我竟然相信。（這是很大的諷刺，如果天賦有用，何必需要後天的學習？何必需要學校？何必需要教師？何必需要我？）大家都覺得天賦很重要，無法改變，也會影響最終結果，但你知道人的潛力是無限的嗎？

1908年，約翰尼・海耶斯（Johnny Hayes）奪得奧運馬拉松冠軍，他不僅奪冠，還創造了馬拉松世界紀錄，成績是2小時55分18秒。如今，一個多世紀以後的現在，馬拉松的世界紀錄已經刷新為2小時2分57秒，比他創造的世界紀錄快了50多分鐘，將近一個小時，你能想像嗎？

如果人類無法進步，就不叫做人類。我們一直以為體能有侷限，但是其實被侷限住的是自己的思考框架。

天賦與努力

你會說我舉的例子是「體能」，但學生的癥結是「腦袋」。

好，有聽過小提琴吧！根據研究，大家一直以為優秀的小提琴家，來自其優異的天賦，可後來發現，他們平均練琴的時數都比一般小提琴家來得多。換言之，小提琴家之所以優秀，不是來自天賦，而是後天的練習。

你可能又會說，這種東西是「藝術」，跟「智商」沒有什麼關係。

好，我再舉例。下棋，棋海茫茫，基本上大家都同意，頂尖的棋士相當厲害，也十分聰明，你我等凡人是無法與之匹敵的。然而研究結果發現，頂尖棋士的智商不比一般人高，甚至還低於一般人（當然，也可能是統計的誤差）。

你或許還是不滿意，想到愛因斯坦（Albert Einstein）或柯文哲市長的高智商，而且偉大的科學家似乎智商頗高，應該與天賦有關。各位如果有興趣，可以去查查，科學家的平均智商確實高於平均，然而個別科學家的成就卻與智商不相關。發現DNA的華生（James Watson）是124、物理學家費曼（Richard Feynman）是126，許多諾貝爾獎得主的智商都低於科學家的平均值。

由此可知，智商確實有影響，但不是絕對。

書籍《刻意練習：原創者全面解析，比天賦更關鍵的學習法》中提到，天賦確實有影響，但僅侷限於早期，他可能比一般人更快上手，但時間一拉長，靠的是大量時間與精神的投入，後天的努力才會有非凡的成就。

數學靠的是刻意練習

同樣的自閉症患者（我沒有特別說是柯市長喔），為何常常能在某些領域特別優秀？並不是因為天賦（自閉症），而是因為該症狀導致其只專注於自己想專注的事，是以能在該領域投入大量的時間練習，因而取得卓越的成績。