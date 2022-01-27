蔡英文「肯定蔣經國」讓轉型正義推動者情何以堪？也許她根本不在乎

台灣總統蔡英文日前出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮」，致詞時提及「前總統蔣經國堅定保台的立場」，引起朝野抨擊。不分藍綠，均譴責蔡英文的對蔣經國「態度」。

根據致詞內容，蔡英文對蔣經國的看法有二：

一、抗中保台

蔡英文引用蔣經國的話：「我們中華民國到今天所以能過生存，有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共、不與任何共黨妥協的精神堡壘。」認為台灣現在受到中國武力威脅，所以必須效法蔣經國的精神，反共保台。

二、蔣經國評價由人民決定

蔡英文說：「在台灣，蔣經國總統只是一部分的蔣經國，有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感，另外有些人則記得他所帶來的威權體制。」她認為，如今台灣人民看待政治領袖的方式，已經和過去完全不同，台灣從威權走向民主，台灣對蔣經國前總統的歷史定位有許多討論。每一位總統的歷史定位都應該由人民決定。

一場致詞，讓藍綠都炸鍋

這樣的致詞內容，泛藍認為蔡英文在收割蔣經國的「政績」，並利用蔣經國反共的立場，遂行「抗中」政策。更大成分是為了吸收中立、多元、年輕選票，為之後的選舉鋪路。

泛綠這邊則是集體爆炸。蔡政府轄下單位「促轉會」隨即放炮，認為：「對經國七海文化園區以蔣經國命名提出異議，質疑對威權事蹟隻字未提，將發函北市府，建議應予改名或其他配套處置。」擺明不買蔡英文的帳。而立委段宜康、行政院長蘇貞昌對蔡英文不以轉型正義立場批判蔣經國，也直斥其非。

諸多論者，不管從台灣主體意識或轉型正義的立場，都認為蔡英文對蔣經國的態度，是在替蔣經國文過飾非，完全不在乎歷史正義與台灣獨立。也不少人認為蔡英文為了選舉，想吸收淺藍的票，心裡只有讓民進黨永續執政，而放棄了「理念」。

前蔡英文文膽、前總統府副祕書長姚人多，為此發表長文，沉痛呼籲蔡英文必須為這篇致詞「認錯」。以身分背景與言論內容來說，他的話語極具份量，顯示蔡英文「背棄本土」的程度，到連過去身邊的戰友都看不下去的地步。

蔡英文一篇致詞文，引發藍綠痛批，對於她的動機與想法，也各有猜測。蔡英文到底是改變立場，還是為了吸引中立選票，所以才裝死「和稀泥」？這要從她一貫的思想作為來看。

從行為看出蔡英文心中的「台灣價值」

從蔡英文執政以來，她的言行都證明了一件事，就是她沒有台獨思想。她歷年來的發言，看似維護「台灣主體」，但這個主體跟泛綠本土派長年以來的思維完全背道而馳。

泛綠陣營內，對於政治的想法各有主張，但共同立場都絕對一致，就是「台灣屬於台灣人所有」，無論是正名制憲，或獨立建國，都只是運動路線的差異。這就跟泛藍的運動路線不管怎樣不同，其結果都是：「台灣屬於大中華的一部分」，是絕對不可能妥協的底線。

但蔡英文路線看似以台灣為主，實則模糊。她的框架是：「中華民國台灣」，是要讓台灣維持「以台灣2300萬人口已民主化行實質統治」的，「維持現狀」的狀態。而維持現狀這件事，偏偏就是台灣既不統一，又不獨立的狀態。藍綠各自的目標是台獨／統一，現狀不過是「過程」而已，兩邊都希望結果可以往自己的方向走。

但蔡英文路線的終極目標，其實也就是藍綠論者毫不避諱指出的關鍵：「讓民進黨永續執政」。這是完全政治權謀式的思考，當然也是務實面的思考（台灣八成以上人民不想被中華人民共和國統一）。在這個思考下，蔡英文的所有言行都在鞏固這個目標。

如何在民主化下「維持現狀」？當然就是堅守國民政府佔據台灣數十年來建立的「中華民國」政經制度，用國民政府的制度與現狀來箝制台獨，所以真正會動搖「中華民國」體制的制度改革，例如正名制憲，或利用國家機器真正實踐「轉型正義」等事，她都不能做，也不會做。

但歷史遺留的問題，無論是黨國型的「國家計畫經濟」體制，或威權思想，也必須修正（以給獨派一個交代），所以才有促轉會，才有年金改革。

但真正該做的「思想導正」的工作，蔡英文其實根本就不去碰。因為一旦做了，就可能失去淺藍與中立選票（因為會激起社會變革）、失去政治與經濟上的支持（黨國體制遺留的，掌握權力與金錢的人，都還安穩的隱藏在社會中，在不同的角落中還把有資源）。

黨國體制透過政經制度與教育，讓半數以上台灣人對「台獨建國」仍懷抱恐懼與厭惡，這本該透過執政優勢的國家機器去導正，但蔡英文總是在「和解共生」（其實就是維持現狀）的思維下，要大家放棄仇恨，忘掉過去，實際上卻造成連「找出元兇、劊子手、威權參予者」的轉型正義都做不到。更別說改革體制弊病，與讓既得利益者「透明化」。

因為牽連到許多利益，真的做了，可能要10年20年才方見成效，人民的思想才會覺醒，短期內會失去選票，讓民進黨敗選數次。在權衡利弊之下，蔡英文追求的，當然是她自己的主張。她的主張，跟國族認同，與政治理念可能毫無關係。

就蔡英文執政以來，她真正會排除萬難去執行的事來看，她的信仰大概是「同性婚姻」、「經濟發展」。舉例來說，台灣政經情勢「維持現狀」，有助於經濟發展；挾行政立法資源，她可以為了企業獲利，違反競選承諾「全面周休二日」，砍勞工七天假；為了同婚，可以敗掉九合一選舉；為了維持現狀，思想上她以「中華民國台灣」來讓藍綠「各表」，互取所需。