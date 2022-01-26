聯發科5G晶片市占率維持30％以上，預估2027年發表6G，法說會聚焦3奈米製程等5大重點

聯發科（MediaTek）預估全球5G滲透率將於今（2022）年超過50%，商機龐大，受惠於5G旗艦晶片問世，市占率將維持在30%以上，而為了進一步擴大集團版圖，搶佔元宇宙（Metaverse）商機，旗下子公司晶心科正在和蘋果關鍵IP授權商Imagination合作，明（27）日法說會即將登場，外界聚焦先進製程3奈米新產品，以及元宇宙應用發展，備受期待。

5G晶片市場不斷成長，聯發科市占率維持30％以上

全球5G網路建設速度快速，根據美國總務管理局（GSA）報告顯示，截至2021年已經有144家營運商，在61個國家地區提供服務。

工業技術研究院資訊與通訊研究所張俊貴強調：「全球製造業利用5G進行數位化腳步相較於其他行業更顯積極」。

隨著5G智慧手機市場不斷擴張，聯發科最新財報預估全球5G滲透率約為35%至40%，今年將超過50%。聯發科強調，除了專注於多媒體積體電路晶片組業務，包含行動裝置、平板電腦、無線區域網路以及物聯網等，還要站穩5G市場。

5G未來朝向大規模商用發展，延伸大寬頻、高速率及低延遲等特性，有助於雲端運算、車聯網還有智慧網領域長期發展，聯發科分別投入新台幣1063億元的研發費用搶食這塊大餅。

根據根據研究機構Gartner數據指出，2020年全球半導體元件產業總值是4662億美金（新台幣13兆元），聯發科全球市占率為2.4%，但是於半導體元件類別產業排名第8，無晶圓半導體產業排名則為第4名，將成為擴大5G晶片市佔的利基點。

法人告訴《工商時報》受惠於主要產品天璣9000晶片組，以及搭載終端裝置問世的毫米（mmWave）5G旗艦晶片問世，將在2022年將帶動營收和毛利率成長，市占率將維持在30%以上的水準。

6G速率較5G提升百倍，聯發科6G預估2027年發表

聯發科強調，6G資料傳輸速率將是5G的10倍至100倍，預期6G標準化工作，最快在2024年左右開始，並且在2027年後發表。研發本部副總經理范明熙強調，6G目前還處在業界前期，關鍵技術研發與突破的階段。

范明熙表示，6G中超寬頻收發、地面和星際網路結合以及人工智慧等應用，將在未來幾年不斷浮出檯面。聯發科也指出，利用7-24GHz 和Sub-THz頻段，讓可用總頻寬增加到50GHz以上。

《關鍵評論網》詢問超豐半導體業內人士，聯發科未來的優勢為何？他表示聯發科在客製化晶片保有優勢，除了公司深耕IC設計多年以外，還有擁有完整的半導體IP，再加上擁有SoC晶片設計整合能力與大尺寸封裝經驗，一直獲得認可。

他強調，在無限通訊IP組合優勢下，連結更多消費性電子的發展，讓市場也能進一步擴大，這組合包含5G通訊，WiFi 6/5及新一代ARM架構CPU等。業內人士還說，聯發科整合能力很強大，配合客戶客製化高整合方案，讓開發週期大幅下降。

為了擴大市場，搶佔元宇宙商機。消息人士告訴《經濟日報》，聯發科轉投資的RISC-V架構開發IP的矽智財廠晶心科，正在和蘋果關鍵IP授權商Imagination合作，兩家公司共同推出IP組合解決方案。

該人士稱，目前晶心科的IP尚未導入到蘋果的裝置。但是和Imagination已久，此次將針對RISC-V架構的「Andes AX45」處理器核心，和Imagination與RISC-V相容的「IMG B」系列GPU合作。而未來是否能夠切入蘋果供應鏈備受矚目。

聯發科法說會預期獲利將成長，外資關切5大重點

以賽亞調研預估，2022年不包含蘋果，5G系統級晶片（SoC）出貨量將達到5.9億套左右，而聯發科生產的5G智慧機晶片，出貨市占在Android陣營可能成長到35至40%。

調查指出，高階晶片旗艦晶片天璣9000至少有5家品牌廠的高階機種有望採用，聯發科整體產品單位售價，得以在產品組合增強下提升。

在WiFi 6產品部分，摩根士丹利證券看好出貨量將翻倍成長，加上目前WiFi 7產品已準備好進行客戶測試，其毛利率2022年第1季將會上調，全年應有48至50％水準。

不過，摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）則估計，聯發科第1季營收成長可達7%，在全年毛利率、營業利益上揚情況下，2022年營收約成長15至20%，而庫存風險與下半年能否持續成長，則是必須緊盯的關鍵要素。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻對此強調，目前中國品牌智慧型手機庫存偏高，很能看農曆年後出現一波較嚴峻的半導體零件砍單潮。

明日聯發科法說會即將登場，市場將焦點放在5大重點上：包含先進製程3奈米新產品、微軟Windows on ARM處理器，還有元宇宙相關發展，再加上長期營收複合成長率和毛利率趨勢，最後產業競爭對手狀況等。

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核稿編輯：翁世航