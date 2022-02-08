《一年投資5分鐘》：善用指數型投資「讓錢幫你賺錢」，就能在剩下的時間享受生活

文：陳逸朴（小資YP）

「如果你沒辦法找到在睡覺時也能賺錢的方法，你將工作到死。」 ─華倫‧ 巴菲特

記得在小學的時候，都需要填寫家中的經濟狀況，當時我填入的描述是「小康」。

出生在一個小康家庭，是很幸福的。例如我在很小的時候就有電腦可以使用，這可是件極其奢華的事，也種下了我想成為工程師的夢想。不僅如此，在父母栽培下，我也從小學習畫畫、書法、鋼琴等多項才藝，雖然目前都已經還給老師了，但這些學藝費用加總起來之昂貴，可見我當時的家庭經濟狀況是真的還不錯。

然而好景不常，隨著家人的生意失敗及投資失利，家裡也陷入家道中落的窘境。過去的美好生活不再，只是當初我年紀還小，不太明白事情的真相，只知道一些以往的習慣消失，父母的爭吵變多，生活也變得必須節儉度日。隨著我順利考上大學，像大學學費這種大筆支出，家裡並沒有多餘的資金可以負擔，只好讓我先預支未來的金錢接受高等教育，等之後有能力賺錢再償還。而大學的生活費，也只能靠父母想辦法周轉資金來支應。

隨著年齡增長，我漸漸理解家裡的狀況，便開始了半工半讀的生活。上了研究所之後，我開始獨立生活，不曾再向家裡拿過一毛錢；除此之外，每個月我還會幫忙負擔家中的經濟缺口——也就是說，我的生活是處於一種「不僅得維持自己的生計，也得幫忙家中經濟以及替未來存錢」的情況。這種高度經濟壓力下的生活模式，反而讓我養成了節儉的好習慣，也讓我自然而然擁有高儲蓄率的技能。

我出社會的第一份工作是軟體工程師，收入算是相對優渥，讓我能在這幾年一邊儲蓄、一邊持續幫忙家中經濟，在自身必須面對債務的情況下慢慢累積資產；但也因為家人過去的錯誤投資決策、曾經面臨的生活巨變，讓我深感金錢的重要性：

「儘管金錢不能解決所有問題，但是大部分的問題，都可以用金錢解決；反之，有許多人生的問題，也都是來自於金錢。」

我不想讓過去家人錯誤的財務決策，諸如不周全的財務規劃、因投資失利而受影響的人生規劃，在自己往後的人生重蹈覆轍。我也理解社會上有許多朋友都面臨與我相似的困境，他們在生活與工作中努力打拼，卻不懂得投資理財，也不太敢嘗試，深怕錯誤的投資決策會帶來虧損的結果；他們頂多會買個儲蓄險來賺點額外的收益，但對背負更多風險的投資行為，則是敬而遠之。

雖然保守謹慎的理財行為沒有什麼不對，但大多數人其實都忽視了通膨帶來的危害；另一方面，如果你其實有自己想過的生活（例如：以畫畫為生、當一位運動教練），但礙於現實生活的限制，或是生存所需，而不得不在當前的處境中掙扎，沒有多餘動力去設法實現，這不也是相當可惜嗎？

再者，保守的理財行為會遇上的最大難題，莫過於我們的退休金準備，單靠保守的儲蓄，是無法抵達理想的退休生活的。

好比我的父母儘管已經上了年紀，但依舊得為了生活辛苦打拼，但總有一天他們的體力會大不如前，無法維持現有的工作。如果他們能在過去避免一些錯誤財務決策，早一點擁有投資理財的知識並實際執行，他們現在可能就不必那麼辛苦，而是已經在悠閒享受退休人生了。

我想表達的是：兩個人賺錢，遠比一個人賺錢來得快。而那另外一位可以替你賺錢的人，正是你的金錢。

不過，我們對於投資的既有印象是「兩個人賠錢，會比一個人賠錢來得快」，這是不爭的事實。因此，擁有正確的理財觀念與投資方法，就顯得非常重要。

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那我究竟是如何投資的呢？

我自認不算笨，學習的速度也還算快，當時雖然知道市場上有所謂的主動投資與被動投資，但並沒有深入去了解。我剛開始除了買入所謂投資達人推薦的個股外，也嘗試學習使用技術派的指標，想要看著線圖抓到股價轉折點，達成靠買低賣高獲取報酬的境界；但這種殺進殺出的投資策略，卻讓我感到異常挫折與焦慮，不但花費大量精力與時間，還因此失去了許多寶貴的睡眠時間（用來盯美股），最終也未從繳出的學費中獲得穩定獲利的聖杯，可謂賠了夫人又折兵。

實際嘗試過後我才知道，要拿到高額報酬並非輕而易舉的事；不過幸運的是，我也在因緣際會下認識了「指數化投資」。我一開始對於這種違背直覺的投資法充滿質疑，但反思自己主動投資的失敗經驗、開始深入研究後，反而驚為天人。這種投資法不但能輕易上手，而且愈是接觸這方面的資訊，就愈是加深我對於指數化投資的信念。

在過去幾年，指數化投資陪伴我經歷美國總統大選、英國脫歐、COVID-19股災，在這些金融風暴的洗禮之下，我不但全身而退，更因為持續投入參與複利，累積了愈來愈多的資產。

不只是自身實際投入的歷程，從分享給他人的經驗之中，我也深刻意識到：指數化投資，正是適合所有人的投資方式。這是一種無關你的背景、資金大小，任何人都可以採取的投資方法，你只需要理解指數化投資的理念，就能始終如一地投資。

這種每年只要五分鐘的投資法，也不會因為花費的時間太少，就讓賺錢效果大打折扣，反而還能讓你獲得更卓越的結果。

我們的生活始終與金錢脫離不了關係，過去的我由於太晚得知這些寶貴的知識，導致走了一些冤枉路；我的家人也因過去錯誤的投資決策，讓多年的積蓄消失殆盡。我不希望各位讀者也走上相同的路，因為我相當理解處於經濟壓力之下的生活有多不好過，也很清楚在這種生活下的選擇甚少。

我期盼能幫助想要懂理財、想要改善未來生活，或是曾在投資中失利的每一位讀者，希望能讓各位重拾希望，進一步追求擁有更多選擇的自由人生。