《熟睡迎接每一天！》：八成現代人睡出缺氧體質，一直治不好的病可能都和「打鼾」有關

文：李學禹

打鼾是暗夜殺神，也是救命的守護神

【機轉定義】打鼾是睡眠時吵雜的呼吸聲，也稱為打呼、呼嚕

當身上出現一些小症狀，某個部位覺得「怪怪的」，像是會痛、癢、刺、麻，顏色、外觀改變，或身體發出平常沒有的異音，如耳鳴、腹鳴等，都是健康的警訊，提醒我們應該要就醫找出真正的問題。「打鼾」正是許多疾病所表現出來的共同徵兆，說它是人體健康的警報器，真是當之無愧！雖然發出的聲音令人困擾，但如果把它當成是觀測身心健康的線索，轉個念，正面思考，及早發現問題，甚至能救自己一命。

從保命音效，到健康警報器

從前人類過著穴居生活，晚上燃起火堆可以提供照明、溫暖身體、驅走野獸，可是在天亮之前，往往火源早已熄滅，此時進入夢鄉的人類，就給了野生動物入侵的機會。而這時，若持續鼾聲大作，發出巨響，野獸便不敢靠近，說不定還會逃之夭夭。這在人類歷史中雖然無可考究，但仔細思考，在原始時代，鼾聲未嘗不是一種防禦型武器，讓人類得以生存至今。

再從生物睡姿來看，打鼾不只是人類獨有的現象，其實只要是哺乳類動物，睡眠時呼吸道經常都會發出一些聲響。看看家中可愛的「毛小孩」，趴著睡覺時比較少發出聲音；一旦學會和主人一樣仰睡，就會發出呼嚕呼嚕的鼻息聲。有機會的話，不妨靠近正睡得香甜翻肚的毛孩子，側耳聽聽，說不定就會覺得打呼的聲音也沒那麼討厭，其實還滿可愛的。

在過去判斷一個人是不是睡著了，多半我們會豎起耳朵，聽聽看有沒有打呼聲？如果有鼾聲，便心領神會，知道那個人已經進入夢鄉。在歷史故事《三國演義》中提到，名將張飛睡覺時眼睛總是睜著，要暗殺他的刺客摸不清張飛究竟是睡著還是清醒，因此不敢近身。直到聽見張飛發出如雷鼾聲，才確認他已經熟睡，終得下手。雖然這是稗官野史的描述，但打鼾與睡眠的連結已活靈活現存在千年歷史中。

八成現代人睡出「缺氧體質」

睡眠呼吸障礙的臨床治療經驗裡，我們已能確知：打鼾是「睡眠呼吸中止症」的一種具體表現，而睡眠呼吸中止症是一種慢性疾病，會影響身體所有的器官和系統，患者可能因此形成肥胖體質、新陳代謝症候群、糖尿病、高血壓等問題，這就像是溫水煮青蛙，剛開始通常很無感，往往要等到問題棘手，病人才會有所警覺。光靠著體重過重、血壓和血糖過高等徵象，一般人很難聯想到自己也有呼吸障礙的問題，更不知身上許多疾病，竟然與睡眠呼吸中止症互為因果關係。

若是有打鼾的人，還比較容易注意到自己可能患有睡眠呼吸中止，因此比較會就醫求診，經過檢查後，也才會發現身體還有其他潛藏的疾病，這些疾病和呼吸道阻塞、缺氧、睡眠呼吸中止症，都有同宗整組的連帶關係，而且長期以來不斷惡性循環。

睡眠呼吸中止會造成體內缺氧，而「缺氧」與「發炎」是一體兩面，將導致中風、心肌梗塞機率增加，這種像土石流般的連鎖反應平常沒有跡象，可是一旦發生，幾乎無法收拾。門診中曾有患者因為打鼾而就醫，經檢查後，才知道心臟已有一兩條血管嚴重阻塞。

又例如，有些人經常情緒低落、睡不好、失眠、白天精神不佳，長期吃抗憂鬱藥物，心情總是不好。後來精神科醫師詳細詢問他各方面的健康情況，包括問：「你睡覺時會不會打鼾？」進而突破盲點，轉介到打鼾門診。許多病患其實都是在不同分科醫師的追根究柢診查後，才發現原來自己患有睡眠呼吸中止症。

Photo Credit: 方舟文化出版

一直治不好的病，可能都和睡眠呼吸中止有關

有些病友的困擾是身體反覆感染，一直在感染科進行治療，又合併有糖尿病。後來經過詳細的問診及分析，才發現問題出在因為打鼾、睡眠呼吸中止症，導致長期睡不好，引發免疫系統失調。其實，身體一個部位出現問題，不能用單點思考，必須通盤檢查，多注意各種大小警訊的提醒，在繁雜的線索中抽絲剝繭、釐清源頭，找出真正的病因，才能選擇出最適當、最有效的治療方案。

人體的慢性病，每天都會一點一點的增加嚴重度，多數人無法自覺。還好打鼾是一個會發出聲音的症狀，非常清楚而明確，也比較會讓患者擔心而到醫院做檢查，進而發現潛伏的其他疾病，以及存在已久的各種相關共病，一起給予最有效的整體治療。

如同耳鳴，也是一種會發出聲音的健康警訊，有部分成因其實也和打鼾有關係。所以，不要不好意思去看診，不用害羞難為情，你可以這麼想：「為了健康去看醫師是正確的，而鼾聲是守護你健康的警報器！」

「沉默缺氧」好無感 身體代償機制愛硬ㄍㄧㄥ，別輕忽！

二○一九年全球在新冠肺炎疫情肆虐中，造成許多感染者和老年人死亡，隱形殺手就是「沉默缺氧」。有些死者的死因，也可能與睡眠呼吸中止症有關：近期美國曾進行研究，回溯新冠肺炎患者的就醫史，發現其中約有二十一至二十八％曾確診睡眠呼吸中止症，比例很高，將近四分之一。

就邏輯推論而言，睡眠呼吸中止症的病人因為氧氣缺乏，睡眠血氧濃度降低到九○％以下是很常見的情況，血氧值只有六○％的也大有人在，甚至，還遇過有人低到僅有四○％。這些病人體內長期處在慢性缺氧的狀態，身體會自然發展成特定的模式去適應。

如果病人每天晚上六至八小時的睡眠，都處於血氧濃度六○至七○％的情況，這時身體通常不會有什麼明顯的症狀，因為「代償機制」會快速啟動，保持生命運作，這種情況大部分是屬於上呼吸道阻塞造成的缺氧；但是，如果此刻不幸感染到新冠肺炎病毒，則是深入下呼吸道的問題，若再加上原本的上呼吸道阻塞，那代表整個換氣通道都受到影響了，血氧濃度可能一路從七○％降低到四○％，像溜滑梯般快速，身體就會瞬間崩潰。

你濃我濃：「血氧濃度」究竟該多濃？