麥克連《最強散戶翻身買股術》：當沖盛行、盤中零股、內資主導，投資者該如何因應台股質變？

文：麥克連

市場變化及我交易的進化

市場上的變化很多，2020年爆發的新冠肺炎（COVID-19）改變了全世界，也扭轉股票市場的交易邏輯。3月美股大崩跌，十天四次熔斷，連股神巴菲特都說：「我活到89歲，從沒見過這種情況。」

美國聯準會（Fed）為了救市、兩度緊急宣布降息，將基準利率降至接近零，來到2008年金融海嘯爆發後的水準。同時，宣布收購美國公債與房貸擔保證券（MBS）每個月1,200億美元，重啟量化寬鬆（QE）資產收購計畫，替市場挹注資金活水，帶動股票市場交易熱絡。

台股和美股連動極深，美股漲勢強勁，台股在短短幾個交易日從一萬一千多點，跌到最低的8,523點，之後一路往上，出現讓投資達人跌破眼鏡的V轉。

2020年是台股的轉折年，股市發生很大的質變，包括當沖、隔日沖盛行、內資取代外資等。台股的交易量也從過去的一至兩千億，放大到五至六千億。台股發生許多變化，投資者要如何因應？參考哪些資訊，作為買賣的判斷？我會在本書中一一說明。

股市小白迷當沖，個股波動大

近一兩年媒體討論最多的話題不外乎是「當沖」。這是受到之前沒有進入股市的年輕人開始操作股市所影響。年輕人沒有資金，喜好無本當沖，並成為去年以來台股不可忽視的一股力量。

2017年政府開放當沖，券商公會有委員主張鼓勵當沖，並建議交易稅減半。這項政策有利活絡股市，不少人贊同，提出可以先試行幾年，再來檢討。但當時全球利率仍在高檔，投資者可以購買高利率的商品多元，所以，當沖的誘因並不是很大。

隨著電腦及手機普及，2019年下半年，部分銀行與證券商致力推廣交易電子化，像是手機下載APP就能輕鬆開戶及交易。簡便的手續，吸引不少年輕人利用網路開戶、手機下單。儘管線上開戶的交易金額一天最多只有100萬元，卻也符合他們可以運用的資金範圍。

去年3月股市跌到了10年線，加上美國QE，世界各國央行跟著調降銀行利率，台灣央行也隨即跟進，替股市帶來新的機會，下列原因加在一起，出現了大量開戶潮。

一、台股短短幾個交易日跌幅高達2000多點，出現很低的買點。

二、利率變低，將錢放銀行或是買壽險保單無利可圖。

三、電子交易盛行，一些有金控背景的中小型券商祭出手續費28折等優惠。

根據證交所統計數據顯示，2020年股市新開戶人數超過67萬人，較2019年的34萬人成長近一倍，創下歷史新高。30歲以下投入股市的人數也變多，從五年前的25.4％成長到36.1％，開戶數多達123萬。

開戶後要怎麼投資？買什麼股票？年輕人喜歡上網爬文，不少網路論壇都在談論「無本當沖」，這對他們來說很有吸引力。這群從來沒經過股災、沒有投資經驗的新手進入市場，替股市帶來了新的面貌。

他們不懂電子產業，正好去年熱門投資標的和民生物資相關，如防疫概念股的毛寶、恆大、康那香等。受惠於疫情，有一波不小的漲幅，讓他們一進入市場，就嘗到甜頭。

其實，美國也是如此。封城、封校，年輕人無法謀職或被迫辭職，大學生無法到校上，又受惠於政府發放每人1,400美元紓困金，為股市挹注一筆充沛的資金。不少網路券商順勢推出交易免手續費，吸引年輕人進來買賣。

在投資時，比起主流媒體，他們更受論壇及網路名人影響，如2021年1月GameStop股價暴漲，就是典型美國股市年輕散戶和華爾街對作的「世代之爭」。在台灣也有類似情況，例如TDR股之亂。

當沖的優點是能活絡市場資金、增加成交量。當媒體看到趨勢後跟進報導，吸引更多人進入市場；券商看準當沖風盛行，和市場所謂的投資達人合作，請他們協助推廣，當沖量就像滾雪球一樣，越滾越大。

證交所統計，2021年台股第二季當沖占成交值比重約44.2％，平均每日當沖戶數將近20萬戶。過去，台股每天的成交量約一至兩億，後來放大到三至四千億，現在一天的成交量來到了五至六千億元，也很稀鬆平常。

當沖的缺點，就交易面來說，會增加盤中股市的震盪，若是國際發生一些大事件，就會讓股市暴漲或暴跌，甚至一有個風吹草動，散戶一驚嚇、小賺一點，賣壓就會出籠。當股市的賣壓太大，會引發程式交易的再下殺，讓市場波動度更大。觀察2020年以來，盤中個股漲跌幅劇烈，個股一下漲停、一下跌停，增加了交易的難度。此外，個股被分盤處置，也是很普遍的現象。

此外，台股也容易出現一窩蜂現象，像什麼產業熱門，當日的成交量占比就會增加。2020年10月以來航運股、原物料股起漲，散戶紛紛搶當「航海王」、「鋼鐵人」，航運股在台股的占比衝破歷史新高，達到六成以上，鋼鐵股也突破四成，這是台股史上從未見過的現象。

最傷腦筋的是，年輕人進入股市不熟悉遊戲規則，自恃可以犯錯，對於違約交割也不覺得是什麼大事。去年以來這類新聞層出不窮。他們沒意識到，若信用記錄有瑕疵，對日後有房貸、信貸、車貸等需求，恐怕審核不易，且再進入股市也會遇到無法開戶等現實狀況，這真的要特別留意。

盤中買賣零股，「一股」穩定股市的力量

另外，我觀察到，2020年10月政府推出「盤中買賣零股」政策，對想要參與股市、資金不夠的年輕人來說，是不小的誘因，還成為穩定股市的一股力量。