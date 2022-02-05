將「西方」視為「邪惡」的代稱，閻學通示警中國Z世代「居高臨下的優越感」

中學者警告中國Z世代「居高臨下的優越感」

美中關係自川普政府（the Trump Administration）後持續惡化，狀況到了拜登政府（the Biden Administration）上任後仍未改善。即便去（2021）年底「拜習視訊峰會」後，雙方關係有逐漸重回軌道的跡象，但美中競爭的大框架仍將持續。

過去幾年，中國國內提「中國崛起」、「東升西落」，與原先就存在的「民族主義」影響下，中國人民看外國的觀點，也隨時間推移有所改變。而這個觀點變化的好壞，各界則有不同看法。其中，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通，在本月初的演講中，提出他的見解。

2022年1月8日，由北京清華大學國際關係研究院、北京大學出版社聯合舉辦的「政治學與國際關係教學共同體年會」在北京舉行，清華國關研究院閻學通院長發表題為「如何為『00後』*大學生講授國際關係課程」的主題演講。《南華早報》（South China Morning Post, SCMP）報導，這場演講有超過100位來自不同研究機構、大學研究員和教授與會。

*註：《南華早報》譯「00後」稱「Z世代」（Generation Z）

演講中，閻學通院長首先提到，目前的學生成長於數位時代，學習速度相當快，師生間的關係也變得更加平等。他鼓勵教師們不要過多糾結在「誰對誰錯」，而要嘗試以年輕人願意接受的方式，協助他們過濾網路世界複雜且繁瑣的大量訊息，認識歷史的曲折性和世界的多樣性。

另外，閻學通綜合自身在課堂的觀察說：「很多年輕人用『中外二分法』認識世界，認為『好的價值觀都是中國的，壞的都是外國的』，而不知愛好和平、講道德、提倡公平、追求正義等是人類共有的文明進步。有年輕人甚至下意識將『西方』概念視為『邪惡』的代稱，卻不知文化的西方與政治的西方並不相同，更沒有深刻了解過政治的西方是冷戰思維的產物，進而容易受網路上的言論所影響。」

另外，閻學通還指出，00後的大學生深受網路媒體影響，把經濟決定論、債權武器和陰謀論等網路意見領袖的觀點當作常識。《南華早報》報導引述他的建議：「我們該強化學生獨立和邏輯思考的能力，削弱意見領袖的影響力。」

《南華早報》分析還提到，中國的網路監管單位對有關中國的內容管理相當嚴格。然而，對外國政府和社會相關的陰謀論、假新聞，時常「睜一隻眼閉一隻眼」。《南華早報》引述上海事實調查機構「有據」（China Fact Check）創辦人魏星（Wei Xing）表示：「在中國，美國陰謀論為主題的內容有大量的觀眾，且觀眾群的組成不只是Z世代的年輕人。」

閻還說：

「中國經濟總量自2010年起位居世界第二，00後一代從小生活在世界第二大經濟體中。這樣的客觀環境，一定程度上塑造了他們『居高臨下看世界』的優越感。這種建立在特定歷史環境而非年輕人自身能力上的『優越感』，有時候會影響他們對客觀世界的觀察和判斷，也可能會忽視個人奮鬥的意義。」

演說中，閻學通院長還提醒國際關係領域的研究人員：「要觀察到中國崛起的幾個基本事實：我國綜合國力尚未達到世界第一，與美國還有較大差距；我國能否持續縮小與美國的實力差距，主要取決於改革速度是否大於美國等。」

「世代差異」？美各世代人民看美中關係想法不同

美國芝加哥智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）於2022年1月14日公布「世代差異看美中關係」（Generational Differerences on US-China Relations）的調查研究報告，報告中調查美國各世代民眾對美中關係相關議題的看法。

在美、中軍事實力的比較上，芝加哥全球事務委員會指出，美國年紀較大的世代對美國軍事實力較沒有信心，「沈默世代」*（Silent generation）中只有36%認為美國軍事實力強於中國，另外40％認為美、中的軍事實力旗鼓相當。

不過，「嬰兒潮世代」（Baby Boomers）、「X世代」（Generation X）、「千禧世代」（Millennials）則對美國軍事實力較有信心，認為美國軍事實力強於中國的比例分別為45%、46％和51%。而千禧世代對美國軍事實力的信心程度，則為各世代中最高。

*註：「沈默世代」（Silent generation）生於1928年至1945年間；「嬰兒潮世代」（Baby Boomers）生於1946年至1964年間；「X世代」（Generation X）生於1965年至1980年；「千禧世代」（Millennials）生於1981年至1996年；「Z世代」（Generation Z）生於1997年至2012年。

有趣的是，芝加哥全球事務委員會分析，沈默世代、Z世代看待美中軍事實力的觀感相當接近，美、中軍事實力對比下，對美國軍事實力較沒信心。這兩個世代認為美中軍事實力相當的比例分別為40%、44%，認為美國實力較強分別為36％、38%

芝加哥全球事務委員會指出，美、中經濟實力的比較上，美國年輕人對其軍事的信心不如經濟實力。研究結果呈現出，較年輕的Z世代、千禧世代兩族群僅有18%、24%認為美國經濟實力比中國好，並有高達37％、43％認為中國經濟實力更強。另一方面，年紀較大的沈默世代、嬰兒潮世代則對美國經濟實力有信心，分別有34%、31％認為美國經濟勝中國。

不過，上述研究結果都指向美國各世代，對美中關係看法分歧。但是，在對中國的觀感，美國民眾則有「跨世代」共識。其中民調針對「各世代對中國的感受」（Generations' Feelings toward China）進行調查。

對中國感受的冷暖程度從0到100分，2021年各世代對中國感受皆落在30分左右。芝加哥全球事務委員會分析，自2018年春到2021年春，美國民眾整體對中國觀感急遽下降，各世代都有相似的變化，這種情況到2021年春仍未改變。

美中關係上，美國長者多視中國為「敵方」（adversary）。沈默世代、嬰兒潮世代也分別有36％、38％的人這麼認為。而X世代、Z世代和千禧世代中，則認為對手比例為27%、27%和22%。

美國「跨世代」的共識認定中國為「競爭對手」（rival）。除Z世代外，各世代都有超過30%認定中國為美國的競爭對手，且各世代都有超過70%，認為中國試圖取代美國的世界領導地位。