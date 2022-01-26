2022/01/26,
健康

「Omicron住院率到底高不高？」將決定台灣該死命抵抗，還是為「感冒化」做好準備

「Omicron住院率到底高不高？」將決定台灣該死命抵抗，還是為「感冒化」做好準備
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我們想讓你知道的是

但請注意，以美國南加州論文數據：Omicron住院天數中位數只有1.5天，不到Delta住院的1/3（4.9天）。「病床占用」跟「症狀強度」差距很大。簡單講：快進快出，別被數據嚇到，錯誤解讀。

文：翁銘佑（中西雙執照醫師）

「COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變種病毒Omicron到底住院率高不高？」，一直是我關注的重點，因為它會決定台灣社會該用什麼態度去面對，是死命抵抗、嚴厲封鎖？還是為「感冒化」做好準備、控制傳播速度即可？

我找了最新的英國官方數據，也許可以帶給我們一些想法：

  • Omicron在英國從12月初開始傳開，迅速打敗Delta，12月底時90％以上的患者皆是Omicron。
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Photo Credit: 翁銘佑
  • 12月底英國確診數完全失控，單周確診數破100萬，檢驗陽性率超過40％。但，單周ICU新住院率，每十萬人維持在0.5~0.7人，無明顯變化。
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  • 各年齡層的每十萬人口住院率上升以65+歲為主，主要是85歲以上，是65歲族群的五倍。75歲是兩倍。至於55歲以下族群，住院率幾乎是趴在地上。
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  • 「新」住院升高2倍到每10萬人19.03人。
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但請注意，以美國南加州論文數據：Omicron住院天數中位數只有1.5天，不到Delta住院的三分之一（4.9天）。「病床占用」跟「症狀強度」差距很大。簡單講：快進快出，別被數據嚇到，錯誤解讀。

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英國的背景狀況很特別，很早開始打疫苗，衝老人覆蓋率。AZ兩劑後又很認真補第三劑BNT，全世界第二高的53.35％。老人疫苗覆蓋率「很早」幾乎90-95％以上，但全人口第一劑疫苗覆蓋率從去年7月就一直趴在70％附近，不打就是不打。兩劑覆蓋率現在是70.24％。

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這幾天看到英國的確診數經歷電梯式上升，突然又懸崖式下降。

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之前其實想寫一篇文章要說：一個病毒傳播速度太快其實對它自己不一定好。太快讓目標族群「一起」進入自然免疫，反而難維持輪流傳播週期。

結論

  1. Omicron是Delta殺手，搶走客人，還不夠殺，佔茅坑不拉屎。還自己人害自己人，形成目標客戶群體免疫。Delta表示不爽。
  2. 英國活耀中青代，三到五成堅持不打疫苗，又社會走跳。確診數暴增，但看來住院跟ICU比例沒有上昇多少。
  3. 死亡重症幾乎都75+85+族群，台灣老人疫苗破口，會造成大問題（疫苗不防傳染，但有助防重症）。打第三劑疫苗非常重要，尤其是高齡者。
  4. 對野生株的疫苗護照在Omicron就是沒有用，請地方政府懸崖勒馬。別搞官方版特洛伊木馬。要衝疫苗覆蓋率，拿大安區一戶房子來抽也許更有效。
  5. 準備好小兒病房，雖然並沒有證據顯示病症加重，但五歲以下嬰幼兒還是有一定數量的需求。
  6. 準備輕症園區住五到七天，或能接受家中隔離自癒都可以，台灣必須確認好要走什麼方向。

資料來源

本文經翁銘佑授權刊載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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