輝瑞BNT專攻Omicron疫苗開始招募受試者，陳時中透露今年加購千萬劑輝瑞BNT疫苗

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（BNT）昨（25）日宣布，其共同為Omicron變異株所研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，已開始招募55歲以下的受試者，以利了解疫苗在人體的免疫反應。

衛福部長陳時中25日在立法院備詢時，也透露今（2022）年輝瑞BNT疫苗採購數量約為1000萬劑，也希望追加劑的施打率能夠在2月底達到五成。

測試疫苗安全性和免疫反應，若證實有效，今年可生產40億劑

（中央社）美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech昨日宣布，它們為COVID-19的Omicron變異株專研的疫苗已開始招募55歲以下成年臨床試驗受試者，以測試安全性和免疫反應。

《法新社》報導，製藥業巨擘輝瑞的執行長博爾拉（Albert Bourla）先前曾說，輝瑞可能在3月底前準備好替Omicron疫苗申請主管當局核准。

輝瑞疫苗研究部門主管揚森（Kathrin Jansen）在25日發布的聲明稿中表示，儘管目前數據顯示，接種COVID-19原始病毒株疫苗的追加劑，持續對感染Omicron後引發重症具有防護力，但輝瑞仍出於謹慎而採取行動。

她說：「我們認定，有必要為了這份防護力可能隨時間減弱而做準備，此外也可能有助解決Omicron和未來新變異病毒株的問題。」

BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Sahin）則指出，原有COVID-19疫苗在預防輕度和中度症狀時，遇到Omicron防護力減弱速度似乎更快。

他表示：「我們要研發以變異株為基礎的疫苗，不僅對於Omicron提供的防護力能達到與較早變異株相似水準，且防護維持的時期要更長，因此基於科學方法而進行這項研究。」

輝瑞和BNT這起臨床試驗共要招募1420名18至55歲的受試者，試驗地點在美國和南非。一名輝瑞的發言人表示，試驗不包括55歲以上人口，因為研究目的是要了解受試者的免疫反應，而非評估這支疫苗的防護力。

這起試驗的受試者將分為3組。第一組是90至180天前曾接種過兩劑現有輝瑞BNT疫苗，他們將接種一或兩劑Omicron疫苗。第二組是90至180天前曾接種過三劑疫苗，他們將再接種一劑現有疫苗或一劑Omicron疫苗。第三組是從未接種過COVID-19疫苗，他們將接種三劑Omicron專門疫苗。

《CNN》報導，輝瑞、BioNTech公司也重申，接種了追加劑疫苗的民眾仍有足夠高的保護力對抗Omicron，尤其是預防重症和住院。

一份預印本的實驗室研究指出，在接種了第三劑的輝瑞BNT疫苗之後，抗體濃度足以對抗Omicron的時間可維持四個月。

德州大學醫學分部以及兩間製藥公司的研究員們表示，後續來自真實世界的數據以及實驗室的研究，能夠進一步讓他們知道保護力效期、後續是否有需要再施打一劑追加劑，以及針對Omicron專研的疫苗是否真的有需要派上用場。

陳時中：輝瑞BNT疫苗打氣很夠，施打第三劑已成定案

（中央社）立委關注民間捐贈1500萬劑輝瑞BNT疫苗若都到貨後是否繼續採購。衛生福利部長陳時中表示，衛福部前兩週跟BNT德國廠代表討論，採購量約落在1000萬劑。陳時中也說，希望第三劑施打率2月底達五成。

立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團，協商「中華民國111年度中央政府總預算案」相關事宜。

國民黨立委洪孟楷詢問，民間捐贈的1500萬劑輝瑞BNT疫苗已陸續到貨，快要捐贈完畢，未來政府是否打算加購輝瑞BNT疫苗；目前民眾都在打第3劑疫苗，未來是否規劃可能再打第4劑。

陳時中說，衛福部目前正在草擬合約，前兩週有跟BNT德國廠代表細部討論；採購輝瑞BNT疫苗數量不便透露，因為輝瑞BNT疫苗打氣很夠，原則上數量落在1000萬劑左右。

陳時中表示，施打第三劑已經定案，這也是國際共識；國際上對第4劑疫苗有不同說法，且疫苗有許多變化。

國民黨立委曾銘宗詢問，政策上希望第三劑施打達到幾成。陳時中表示，施打第三劑疫苗民眾約17％，希望第三劑施打率越高越好，希望在2月底達到50％。

曾銘宗指出，目前12歲以下不能打新冠疫苗，但Omicron病毒導致很多年輕學生染疫，未來該如何處理？

陳時中說，BNT若提出11歲以下孩童疫苗實驗證據，政府收到後就會送到食品藥物管理署審查，會仔細評估並觀察國外情況；目前台灣幼兒園學生染疫數量98人，小學生約202人，總共學生族群染疫不到1000人，都屬於輕症且沒有死亡案例。

此外，國民黨團總召費鴻泰也詢問，24日媒體就報導，立法院臨時會結束，政府就會開放日本福島食品進口，陳時中若接到總統府指示後該如何應對。

陳時中表示，按照國際規範、科學標準，站在國民健康立場思考。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺