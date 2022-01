Wondercise再次驚豔CES展，獲權威科技雜誌《T3》評選為最佳健身科技

Wondercise 創新健身服務再次閃耀於國際!被視為科技風向球的美國消費性電子展(CES)已於日前精彩落幕,Wondercise 以健身社群系統在軟體與行動應用程式類別(Software & Mobile Apps)榮獲指標性大獎「消費性電子展創新獎(CES 2022 Innovation Awards)」。這也是Wondercise 初次參賽即一舉拿下創新獎,貼近消費者需求的創新構想受到專業評審團高度認可。

在這次CES展上,Wondercise 搶盡國際媒體版面,以Cycle Studio 智能健身車訓練系統再度榮獲T3 (英國權威科技雜誌) 的青睞,獲選為CES 2022 最佳健身科技產品,也是台灣唯二獲獎之企業,與全球前500大企業 SAMSUNG、SONY、LG、GARMIN、MERCEDES賓士和BMW等同列「最佳CES產品獎(T3's Best of CES 2022 Awards)」獲獎名單。

新推出的Flex Cycle 健身車能夠連接Cycle Studio 智能健身車訓練系統,並可自由切換4種運動模式,被T3 稱為健身車界的「變形金剛」,T3雜誌編輯Duncan Bell 表示:「Cycle Studio 只要透過用戶結合自身的手機和穿戴裝置,並連結家中客廳的電視,就能打造出極度靈活的智能騎乘環境,當然,這也將反應在價格優勢上,加上一系列的訓練功能和社群元素,讓Wondercise 有足夠的條件挑戰健身車巨頭 Peloton。」

Wondercise 在短短一年內陸續榮獲iF設計獎(iF Design Award)、紅點最佳設計獎(Red Dot: Best of the Best)、台灣精品獎(Taiwan Excellence Awards)、消費性電子展創新獎(CES 2022 Innovation Awards),這都證明Wondercise的創新能量受到國內外肯定。

Wondercise 執行長莊龍飛表示:「隨著在家訓練時間的增加,我們的使命始終是徹底改變人們維持健康的方式。這些新產品體現了我們作為一家公司成長的願景,提供獨特、先進的社交體驗,讓訓練更輕鬆、更無壓力且使人沈浸在其中。」

「我們了解到人們希望能夠更自由的選擇自己喜歡的時間和地點,搭配高度準確的動作比對技術,與朋友和家人一起訓練。我們所有的新產品,尤其是 Wondercise Studio 健身社群平台,都讓用戶們更輕易達到目的。」

