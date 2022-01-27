韓國年輕人看總統大選：無力解決經濟與就業問題，兩大黨「都不想選」

文：廖禹揚（中央社駐首爾特派員）

「這次大選你想投誰？」韓國總統大選將在3月9日登場，與當地朋友聚會不免談及這個話題，但問到想選誰，大部分的人都面露難色認為很難決定，或直接表示「都不想選」。

「韓國人本來就是變來變去的」，不只一名韓國友人這樣告訴我，雖然韓國政治體系也是以兩大黨為主輪替，但與台灣不同的是，在面臨選舉時，時常能看到各式各樣的政黨板塊變動，小如黨員出走、引入黨外資源，大如政黨分裂、合併或更名，進步、保守兩大陣營看似不變，其中組成卻是變化萬千，其中所代表的是各種理念的分歧與妥協，或是戰略聯盟、切割。

傳統上來看，受到過去民主化進程的影響，韓國選民受出生、居住地傾向的影響大，例如帶著民主化運動光州事件回憶的湖南地區居民，對保守派反感強烈；過去保守派執政時受惠較大的嶺南地區則偏向支持保守派。候選人的出生地，也可能是影響選民觀感的因素。

不過，隨著時代變遷與政黨輪替，18至39歲的年輕選民明顯較不在乎這些因素，而更重視議題與政見，這也使得18至39歲族群在韓國輿論中幾乎被視為本屆總統大選的主戰場，且2020年舉行的第21屆國會選舉中，該族群選民占比達34％，僅次於40至59歲族群的38.7％，影響力不可小覷。

在五年前總統大選時，前總統朴槿惠因閨密干政案狼狽下台，給了進步派相當優勢，尤其受到深感「階級不公」的年輕選民支持。不過，上任時高喊革新、承諾住房安全的文在寅政府，施政結果卻不如預期，也讓下屆總統候選人的政見支票可信度打折。

一次餐敘中與年約30的韓國朋友談到各年齡層對兩黨的看法，他指出，對於韓國剛出社會的年輕人來說，最有感施政績效的就是就業跟買房，「如果我一出社會就找不到工作、房價高到一輩子都買不起，那我當然不會支持執政黨」，反過來說，稍微年長一些、在保守派執政時期出社會的族群，對保守派政黨的評價就更低一些。

這也使得本屆大選政見幾乎像是在比拚撒錢，兩大陣營候選人爭相祭出「小確幸」、「心動」政見，希望藉由福利政策爭取到近年深受就業困難、物價飛漲感到未來無望的年輕人支持。

不過，一張張新支票能否洗刷過去的失望感還有待觀察。目前執政黨共同民主黨總統候選人李在明，在多數民調中落後最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅，使李在明陣營不得不再次拋出「革新」口號，承諾改革共同民主黨，試圖挽回「對進步派失望，但也不太想選國民力量黨」的選民。

這次「兩個都不想選」的中間選民可能比以往大選來得要多，原本支持度最高只到3％的國民之黨候選人安哲秀，在兩大黨候選人屢傳醜聞之下，支持度竄升到雙位數，雖然仍不敵兩強，但中間選民的猶疑態度可見一斑。

不可諱言，大黨優勢仍在，想支持小黨候選人還是得有一定的「覺悟」，就有一位朋友表示，「如果只看政見，我想選許京寧（國家革命黨候選人），但現實來講，可能還是會投李在明吧」；但也有人說，「既然李在明跟尹錫悅都不怎麼樣，可能想想要不要給安哲秀一個機會。」

韓國年輕選民對這次總統大選想法百百種，唯一的共通點是當要預測這次勝出的候選人時，大家的回答都是：「太難預料了！」

新聞來源：特派專欄 韓國年輕人看總統大選 就業、買房政見影響政黨觀感（中央社）

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航