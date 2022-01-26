不孕症治療擴大補助計畫有成，首名試管虎寶寶三月即將誕生！補助受益雙「虎媽」現身齊籲：勇敢做試管 提高虎年生育率！

35年前台灣第一例試管嬰兒誕生，2021年7月試管嬰兒擴大補助上路後，全台第一批透過補助成功懷孕的寶寶也即將在3月誕生！台灣子宮內膜異位症學會理事、TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長林時羽醫師表示，國健署統計發現去年試管嬰兒補助開跑首日，即有 4名婦女成功著床，進入妊娠期，其中2名是在TFC臺北婦產科診所生殖中心成功懷孕，且植入時的年齡正好都是43歲！

林時羽醫師表示，儘管補助的最高上限是44歲，但超過40歲後接受試管嬰兒療程的懷孕率僅約為10%-20%、活產率僅5%-10%[1]。2021年國際最新出版的《生殖生物醫學》也指出[2]，就算是卵子庫存量正常的女性，43歲以上使用自身卵子進行試管嬰兒療程的活產率也極低。林醫師提醒，高齡婦女常見卵巢衰竭、染色體異常等問題，導致取卵數少或胚胎無法順利著床，本次兩名患者，都是在補助前就提前開始準備，透過醫師策略性地集胚及胚胎著床前染色體篩檢，才能在補助上路的第一天植入胚胎就成功懷孕，預計3月順產後可為台灣生殖補助政策劃下歷史性的一刻！

靠生殖醫學技術挑戰43歲生育極限

長跑好手克服家族性卵巢衰竭病史，6次集胚成功抱得虎子

鄭小姐是這次補助當日成功懷孕的幸運兒，她和老公都是長跑好手。年輕時對生子抱持著順其自然的心態，直到3年前才又開始積極尋求協助。經林醫師縝密檢查，由於卵泡的數量偏低，又有家族性卵巢衰竭的遺傳體質，導致每次的取卵數不多，經過多次的集胚後，在7月1日補助開跑當天植入2顆，1顆著床成功，順利懷上單胞胎。

另一位黃小姐則是經歷多次人工授孕和試管嬰兒療程，儘管卵巢的庫存量(AMH)正常，但除了有子宮肌瘤的症狀，胚胎的著床和生長發育一直不順利。她後來找到林醫師，醫師評估原因應是胚胎染色體異常，決定在第2次取卵後做胚胎著床前染色體篩檢(PGS)，剛好檢測出一顆正常的胚胎，植入後就成功懷孕，現在準備3月迎接「虎子」誕生！

林醫師表示，2名準媽咪是典型的試管嬰兒案例，一種是透過累績夠多的胚胎數量後，由母體選擇好的胚胎留下，經自然淘汰機制順利著床成功；另一種則是先進行染色體檢測，挑選出正常的胚胎才進行植入，成功懷孕。針對政府的補助，兩名準媽咪都抱持著正向且樂觀的態度，認為做試管嬰兒需要花費大量的時間與精力，補助能多少降低一般小家庭的經濟負擔，度過每一個治療週期。另外，她們也鼓勵其他難孕的夫妻，把握黃金生育年齡，年輕時可以先進行凍卵，避免日後需要花費更多的時間和費用，才能完成當爸媽的願望。

Photo Credit : TFC台北生殖中心

破除「屬虎帶煞」民俗傳說，催生破萬虎寶寶

試管補助促難孕夫妻提前1.5年進入療程，2022全台生育率可望首度止跌

「屬虎帶煞」的民俗傳說，往往造成虎年出生率偏低。但自去年補助擴大開始，許多不孕夫妻皆把握補助機會，預計虎寶寶的誕生能提高生育率。根據內政部統計，台灣全年人口連續第二年「生不如死」，2021年全年新生兒數再創新低，死亡人數足足比出生多出近3萬人[3]。自去年7月起試管嬰兒擴大補助上路後，根據衛福部統計，截至12月27日止已有20,592對不孕夫妻已取得補助資格[4]。林醫師解釋，以TFC臺北婦產科診所生殖中心為例，補助案開跑後就診人次較過去同期成長50%[5]！林醫師表示，根據過去的經驗，試管嬰兒的累積活產率在落在4-5成，如後續能加強宣導，推算今年全台可以增加8,000-12,000個以上的新生兒[6]，全台生育率可望首次止跌，縮減出生人數和死亡人數的差距。

TFC臺北婦產科診所生殖中心自去年7月起已收到超過千對補助申請，與前年同期相比，就診有年輕化的趨勢。根據美國輔助生殖技術學會(SART)統計，相較延遲1-2年施術者，35歲前進入試管療程可提升近15%活產率[7]。林醫師強調，生殖醫學進步快速，現今試管嬰兒科技能協助提升高齡懷孕的成功率，夫妻間如果發現無避孕的正常性生活情況下且經過半年仍然無法懷孕，應盡早到生殖中心找專業醫師檢查；若是還沒有結婚的女性或是還不想生育的年輕夫妻，可以先到生殖中心檢測AMH(抗穆勒氏管荷爾蒙)和CASA(精液分析)，才能準確掌握生育的規劃！

[1] 根據108年人工生殖施行結果報告，人工生殖受術妻年齡與懷孕率及活產率關係圖 (母數：44,256治療週期數)，懷孕率及活產率 隨年齡增加而下降，40-44歲的懷孕率為10%-20%、活產率僅5%-10%。

[2] Alice Machado Fernandez 等人(生殖生物醫學在線 第 42 卷，第 4 期，2021 年4 月)指出，在 43 歲及以上接受 IVF/ICSI 的患者使用自己的卵子而活產的機會很低，即使是在卵巢庫存量相對正常的患者中也是如此。

[3] 根據111年1月10日內政部公布的最新人口統計資料

[4] 根據國民健康署111年1月1日所發布的新聞稿

[5] 根據TFC臺北婦產科診所生殖中心，比較109年7月-12月及110年7月-12月就診人次

[6] 根據衛福部資料，截至111年1月14日，全台試管嬰兒補助申請成功超過12,000件，以TFC累積活產率達5成，預計累積至1月已有6,000名新生兒

[7] 美國輔助生殖技術學會(SART) Final National Summary Report for 2018指出，小於35歲女性的試管嬰兒活產率為55.6%，35-37歲的試管嬰兒活產率為40.8%。