傳民進黨拚過年前開放福島食品？國民黨：堅決反對沒溝通、沒配套就讓「核食」入台

台灣去年9月22日正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），由於會員國之一日本關切福島食品開放議題，被視為台灣加入CPTPP的敲門磚，解禁的消息甚囂塵上，不斷有傳言指近日就將開放。據了解，民進黨有意在中央總預算通過後，農曆年節前後「速戰速決」處理此事；不過藍營極力反對，甚至揚言要再次發起公投。目前立法院正在進行的中央總預算黨團協商，藍營立委也不時拿出此題要求行政部會首長回應。

行政院長蘇貞昌昨天則再次表示，全世界現在只剩台灣和中國禁止福島5縣食品進口。政府會依據科學證據把關食安，台灣以貿易立國，要走向國際，要和世界做生意、參加高水準的國際貿易組織，要展現願意遵守國際規範，以及是值得信賴的貿易夥伴，會做這一方面的努力，「這次公投非常清楚顯示，我們要遵守國際標準和規則，政府也會這樣來做。」

福島食品主責部會為衛福部，由於無需修法，若只適用法規命令授權公告，是由衛福部公告，不會進到政院。蔡英文前年宣布放寬美豬美牛進口，也是政策宣布，至於福島食品開放進口是否比照，以及是否會趕在農曆過年前宣布，目前仍是未知數。

立法院總預算協商變「質詢福島食品」

柯建銘今日協商前受訪時表示，請國民黨不要一直來炒作，大家都知道遲早要面對，全世界只剩台灣跟中國未開放，為了加入CPTPP，如果中國比台灣還早開放的話，這事情就非常嚴重。大家要坦然面對這個問題，尊重總統的決策，重要是如何有配套措施，科學證據、嚴格管理比較重要，為了總預算吵這題一點意義都沒有。

至於有沒有可能在明後天就開放？柯建銘未正面回答，表示不是明天、後天的問題，「是國家要一起來面對，猜時間一點意義都沒有，這可以不面對嗎？立法院是監督角色，國民黨好好監督就好。」

接著在黨團協商中，國民黨代表不斷要求，政府應該派人到日本福島五縣市買當地的農產品，包括肉品、蔬菜，回到台灣公開來做檢驗，黨同總召費鴻台建議，甚至可以這樣做二次、三次，用符合統計抽樣的原理原則檢驗以昭信國人，也讓在野黨相信，政府會以人民健康為最高考量，而不是用其他政治經濟的利益去做交換。

賴士葆則質疑，民進黨一直說會符合國際標準「什麼叫國際標準？中華民國是個奇怪的國家，公投同意大家吃萊豬，行政單位又帶頭告訴大家核食沒問題，因為有符合國際標準。」國民黨立委葉毓蘭則表示，如果開放日本「核食」進口，現在台灣各地的衛生局對於輻射檢驗量能不足，目前只有台中市、新北市及高雄市有能力可以進行檢驗。

對民進黨來說，從去年底的反萊豬公投結果來看，顯示在溝通後，民眾還是願意接受「國際標準及科學依據」的說服，加上福島食品進口議題不如萊豬困難，因為現在全球僅台灣和中國未開放，因此希望能盡快處理。不過也有知情人士表示，不會趕在明天就宣布。

經濟部、外交部：會確保民眾健康，合乎國際標準

經濟部昨天中午召開記者會，經濟部長王美花表示，日本食品的安全問題以及開放時程並非經濟部負責，不過，從國際趨勢來看，目前全球只有台灣與中國全面禁止區域性食品，其他國家已紛紛開放。王美花說，日方在先前落幕的台日經貿會議對福島食品提出關切，台灣應要思考下一步；若要解禁一定會遵守確保民眾健康、符合國際標準與科學證據等3大原則。

王美花也在會中表示，台灣去年9月正式申入CPTPP，是個重要起手式，各界都給予正面回應，接下來還要與各國進行諮商，儘管會面臨一些挑戰，但整體而言，若能加入CPTPP，對台灣仍是利多。王美花說明，目前機械、石化、橡膠等產業出口所課徵的關稅較高，若加入CPTPP，關稅可獲得減免，市場也擴大，特別與台灣產業具有高度競爭關係的韓國有意加入，台灣更應該成為CPTPP的一員。

外交部長吳釗燮則表示，外交部不是進口食品主管機關，但政府的立場和原則都是一致的，要把關人民健康，並依照國際標準，若國際依照科學證據提出標準，他們就依照標準，並尊重主管機關的作法。至於是否要接受國際標準，政府的態度明確，台灣要加入國際、經貿組織或是經貿協定，必須要接受國際標準，不接受硬要加入，這是自我矛盾，食品安全與否是科學問題，就依照科學證據、國際標準。

國民黨：堅決反對沒溝通、沒配套

國民黨主席特別顧問兼國際部主任黃介正與文傳會主委凌濤今日上午召開記者會，會後受訪表示，民進黨在毫無檢測標準下要開放日本核食進口，尤其民進黨在沒有與民眾溝通，並缺乏整體配套的情況下，就想強渡關山，國民黨堅決反對。

黃介正指出，坊間有報導把日本核食與台灣申請加入CPTPP做連結，但關鍵在於加入CPTPP會對國內產業及經濟結構產生衝擊，而且在加入區域自由貿易組織前，必須本身要有完善配套，否則任何政黨執政都不會得到民眾的支持。

黃介正進一步表示，台灣入會必須與CPTPP會員國完成個別雙邊談判，各國對台灣會有不同的要求，我們必須走完所有流程後，才能被考慮是否進入CPTPP，因此國民黨並不認為加入CPTPP與日本核食能否進口台灣，會有直接的重大關聯，也不一定與哪一國擔任CPTPP輪值主席有必然聯繫。

他強調，基於對中華民國整體利益考量，國民黨會盡全力促進台日關係改善，加強積極努力與日本各階層、管道層次溝通，至於食安問題，國民黨也將維持一貫立場，沒有妥協餘地，無論開放前或民進黨有做出任何宣布，國民黨會堅定為國民把關食品安全。