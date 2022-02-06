【專訪】《致命登入》作者吳曉樂：調動最多生命經驗的創作，一本獻給網路遊戲的情書

文：翟翱

聽吳曉樂說話，讓我想起運動球員在抽球，速度加力量，一球必殺電掣般。她說自己最討厭理所當然這四個字，所以從《你的孩子不是你的孩子》開始，她就努力用小說跟社會商榷那些看似理所當然的事。

散文集《你的孩子》給親子教養議題一記殺球，嚇壞望子成龍的爸媽；長篇小說《上流兒童》瞄準階級，是晉身上流的諷刺劇也是道德劇；到了第二本長篇《我們沒有祕密》，吳曉樂更是頻頻走位，捕捉性侵受害者與加害者的面貌，以及難以言傳、說出來過於毀滅的情感欲望。不漏接一顆球，以及人物一絲絲的心理變化，哪怕再幽微再刁鑽，她都有能力命中。

《致命登入》是吳曉樂第三本長篇小說。她說這本是與距離自己最近，調動她最多生命經驗的一本，「裡頭有很多部分是從我身上切出去的」；也是她放鬆來寫，寫最快樂的一本，「這本小說是我獻給網路遊戲的情書。」

「但這樣說好像有點噁。」吳曉樂隨即補上這句。

躺平再努力起身的主角

《致命登入》寫內卷躺平的主角陳信瀚沈迷網路遊戲「世界樹」，爸媽鎮日為此擔心，害怕兒子成為媒體報導、主流社會眼中的「御宅族」、「繭居族」。通過「世界樹」，陳信瀚結識女孩夕梨，又因為夕梨，陳信瀚起身面對這個他早已厭棄的世界。原來陳信瀚二十歲那年出了場車禍，自此獲得超能力，能看見人之將死，身上有黑霧纏繞。夕梨身邊，也有黑霧。

隨著陳信瀚追索夕梨的下落，發現背後有個先勾引後要脅女性的組織，以當下的話語來說，就是大型PUA（pick up artist，是1970年代在美國出現的男性搭訕女性教學。最初是為了「幫助」社交技巧較差的男性接近女性，之後演變為利用心理學技巧，包括虛假人設、孤立目標、情緒勒索、貶低對方、情感虐待等勾搭、引誘女性，以發生性關係）集團，只是更恐怖更血腥。不善言語足不出戶的宅男，面對擅長用語言羅織陷阱的玩家，怎麼看都會輸。在此，吳曉樂設計了一個旋轉門——網路遊戲「世界樹」——動搖既有關係。

人們以為自己只是登入遊戲，卻不知道也是向陌生人打開自己，而且在匿名與虛擬的保護色中，人們更坦露無遺，更容易受傷。陳信瀚登入遊戲，打開自己；想躺平的年輕人，最後卻在現實中站了起來，「這不是一個要解謎的小說，而是主角的英雄之旅，只是有點爛，但我很喜歡陳信瀚拯救人的方式，很拙，搖搖晃晃的，還是走出了自己的路。」

走自己的路，走得很遜也沒關係，這是吳曉樂寫這本小說想分享給大家的。因為自絕於社會的主角原型其實來自她身邊友人。「他以前都很成功，考上很好的國立大學，但社會好像就因此不允許他失敗。我們社會有個線性的想像，人到了幾歲就該怎樣，不隨著線性前進的人，就好像卡住了。問題是當事人知道自己『暫時卡住了』，而且旁人對他的認知一定沒比他自己多，可是他沒有能力去講自己發生了什麼事。」

這時其他人的守望，很容易變成功利性的刺探與對異己的畏懼，吳曉樂說。就像陳信瀚的父母整天懷疑兒子會變成罪犯。吳曉樂的結論是，「人在長大的過程中會結蛹羽化，不要去打擾正在結蛹的人。」

三十歲之後跟寫作和解

這樣溫柔的提點，也源於吳曉樂反過來想自己的人生。「我很多朋友工作到想自殺卻不敢辭職，彷彿辭職是對自己努力的否認。這讓我想到，原來我早就做過這種看起來好像在否認自己努力的決定。」吳曉樂指的是幾年前台大法律系畢業後她放棄考國考，自此走上一個旁人眼裡有點顛簸的道路，包括寫作。

「寫前面幾本時我還不確定要不要創作，我是一個比較飄撇的人，常常覺得什麼都很好玩，很難對某個東西專情。寫第二三四本時，都在很痛苦的階段，我一直想證明自己是一個職業寫作者，告訴自己出手都要有八十分才及格，所以寫的時候很焦慮。反而是31、32歲後，我開始認真去想成為一個寫作者，便放鬆了下來。寫《致命登入》，就是跟自己說『OK啊，已經做了這麼多次，你可以的。』」

覺得自己可以成為一個寫作者，為何反而可以放鬆？「到了30歲，我發現很多朋友都羨慕我，但我很納悶，因為我工作很不穩定，也沒年終。他們告訴我，我所有的工作成果都可以留下來，而且上面會寫我的名字，這是我從沒想過的看待寫作的角度。」

「以前我只覺得寫作是需索無度的朋友，我得付出很多才能換取它的陪伴。當其他人焦慮自己拚死拚活可以留下什麼，我才發現寫作一直陪著我，忽然間就覺得很幸福。」吳曉樂談寫作，像是在談論一段曾經緊張兮兮的關係。而現在，她開始享受了。

正因為這樣，《致命登入》成為你最樂觀的一本小說嗎？我問吳曉樂。「是，寫上一本《我們沒有祕密》，會覺得快樂是比較膚淺的感情，現在覺得快樂或許膚淺，至少可以讓人活下去。另一方面，這本小說每個東西都是我衷心想講的。最核心的是而且我希望大家做到的是，人一定要原諒自己，就算現在很想死；親友們或許看不起你，但他們更不想看到你的屍體。」

「賴活比好死好太多了。」總是試著得分的吳曉樂似乎有了小小的休息片刻。

Photo Credit: 吳曉樂提供 正在玩《血源詛咒》的吳曉樂。吳曉樂稱自己很多對世界的理解都是透過網路遊戲來的，所以《致命登入》寫盡了網路跟現實如何雙向滲透，彼此影響，「是一本獻給網路遊戲的情書。」《致命登入》出現許多遊戲關卡，也都是吳曉樂憑藉過去玩《仙境傳說》跟閱讀尼爾蓋曼《北歐眾神》來的靈感。吳曉樂說，設想遊戲跟寫小說帶給她同樣創造的樂趣。

誰讓女性容易成為獵物

在網路時代都要進入元宇宙的現在，為何回頭寫網路遊戲？吳曉樂說她熱愛玩遊戲，「我家有四個PS4把手，每次朋友來都會問我是不是我男友的。我很討厭有人開玩笑說『PS5到了，還好我老婆認不出來，說那是數據機。』我只想說，那些人好落伍，拜託，我甚至會加價，只為了早點買到最新的PS！」