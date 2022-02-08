香港本土NFT有哪些？

NFT是近期大熱的投資項目，有不少人都將NFT作為自己的新頭像。外國NFT項目相信大家看得多，原來香港本土也有不少NFT項目，你又是否留意到？

香港本土NFT：Monkey Kingdom

早前，香港男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）就購入一隻馬騮頭像的NFT，事實上，這個項目是來自香港的Monkey Kingdom NFT項目。Monkey Kingdom是受《西遊記》故事所啟發的，有電腦演算法設計出不同衣飾和身體特徵，一共有2,222個32×32像素的孫悟空造型NFT，該NFT項目以Solana Coin交易。

香港本土NFT：Bunny Warriors

Bunny Warriors是近期大熱的香港本土NFT項目，試當真成員Locker與Kayan9896、歌手洪卓立都是其買家。Bunny Warriors是兔子主題的NFT，而這個項目還有一個故事，據介紹在一個兔子生活的國度，某天兔子們突然受到狐狸領主和鷹邪的獵殺，隨後一群Bunny Boss誕生，將兔子聯合起來，將命運重新掌握在自己手中。這個香港本土NFT項目工共有6,666個NFT。

香港本土NFT：Lucky Kittens

Lucky Kittens的創作靈感來自日本文化中的「招財貓」形象，其代表成功和財富，這個也是香港少有的本土NFT項目。在2021年12月12日首次釋出，於Solana發行，發行數量合共為5,888隻，初售價格為每隻0.88SOL。

香港本土NFT：Carries Hamsters

早前，香港政府在進口倉鼠身上驗出新冠病毒，因此撲殺整批有問題的小動物。為紀念2000隻被「人道處理」的倉鼠，香港團隊在Solana上推出Carries Hamsters的NFT項目，希望那些倉鼠能在SOL區塊鏈上「永遠生存」。團隊還表示，會將部份收益直接捐贈及一個反對動物安樂死的慈善團體。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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