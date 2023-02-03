林奕華辭立委今天就任台北市副市長，面對沒收補選和溢領薪資爭議，回應「依規定辦理」
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針對林奕華是否有薪資溢領問題，立院人士說，立委每月薪資近20萬元，薪資是該月月初就先發放，若提出辭呈，須計算未上班的天數，依比例追回部分薪資。
國民黨立委林奕華今（3）日正式到任台北市副市長，並於昨天辭去立委職務。由於林奕華離職時任期不足1年，因此立委缺額將不舉行補選，另外公民國會監督聯盟也批評，立委的薪水都事先撥薪，林奕華應把這個月的薪資退回來，也必須交代辭退助理的安置問題。林奕華則強調，本來就和蔣萬安講好2月上任，薪資問題皆依法辦理。
根據《公職人員選舉罷免法》第73條，立法委員剩餘任期不足一年時，不予補選，而林奕華是在2020年2月1日上任的，若訂於明年辭職，任期恰好不足一年，北市第六選舉區將不必舉行立委補選，也就是大安區將有將近一年時間會沒有立委。
林奕華：本來就講好2月上任
林遲至二月才請辭立委，讓台北市大安區無法補選立委而備受爭議。《自由時報》報導，公督盟執行長張宏林昨受訪表示，這很清楚是政治算計，林奕華先前稱立院重要任務尚未結束，但辭職時間斷得這麼精準，擺明都是藉口，故意讓大安區未來一年沒有立委，讓她屬意的接班人有時間準備。公督盟嚴厲譴責，台灣民主史上第一次，有人惡意剝奪區域立委席次。
對於離職時機的種種質疑，《聯合報》報導，林奕華上午進市府開會前受訪指出，她就任的時間，當時答應台北市長蔣萬安接任時，就跟蔣萬安和立院黨團講好，時間是在2月。
林奕華強調，中間有很多自己的業務，像《菸害防制法》和《氣候變遷因應法》，她在黨團負擔很大的責任，另外預算也是這會期內必須完成的地方，還有《特教法》的大幅修正，必須把所有條文寫好交給其他的立委來提案，這段時間是把在原來在國會預計要做的事情完成，做到一個段落。
另外，林奕華說，在立法院她也拜託王鴻薇、李德維；在地方上拜託曾銘宗總召，她的大安區服務處不會關門，將轉為國民黨立委曾銘宗服務處，團隊成員也會繼續為大安區民眾服務，一起來幫她們完成很多應該要做的事情。她說，其實在台北市政府，也是在台北市服務，「服務都是不間斷」。
公督盟批評：沒收補選且應退回薪資
《自由時報》報導，張宏林也表示，立委是事先撥薪，林奕華應把這個月的薪資退回來，也必須交代辭退助理的安置問題。這是最起碼、最基本的。
林奕華則回應說，有關她自己及辦公室人員的薪資問題，都依立法院相關規定辦理，且直至2日為止，辦公室仍持續召開協調會及辦理會勘，替民眾處理陳情事宜，希望有心人士勿以不實資訊混淆視聽。至於薪資部分，應該沒有「溢領」的問題，大家都知道立法院有相關規定，都是按照立法院規定走。
針對林奕華是否有薪資溢領問題，立院人士說，立委每月薪資近20萬元，薪資是該月月初就先發放，若提出辭呈，須計算未上班的天數，依比例追回部分薪資，假如拒不繳回，將依法移送法院強制執行，不過實務上並未發生這樣的情況。
和李四川分工市政軟硬體
《中央社》報導，林奕華並說，她跟副市長李四川的分工部分，李四川是硬體的工務面、自己是軟實力的人文面，例如育兒、長照等，會跟蔣萬安一起落實所有政見。
林奕華並說，她跟副市長李四川的分工部分，李四川是硬體的工務面、自己是軟實力的人文面，例如育兒、長照等，會跟蔣萬安一起落實所有政見。
媒體追問若第3名副市長到位，分工是否改變？林奕華則說，到時候要看第3名副市長的專長再調整相關局處分工。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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