昔日否認對神父性侵案知情卻不作為，前教宗本篤十六世改口稱「會議記錄出錯」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

現年94歲的前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）於今（2022）年1月24日承認，其在一項針對教會神職人員性侵兒少案件的調查中，做了不實的陳述，但這並非刻意為之，而是因為秘書在編輯本篤十六世的證詞時發生疏忽，才導致資訊錯誤。

據英國《衛報》報導，本篤十六世曾於1977至1982年間擔任德國慕尼黑教區大主教，在其擔任大主教期間，天主教神父賀勒曼（Peter Hullermann），於1979年因性剝削男童而被送往慕尼黑接受精神治療。然而爭議在於，儘管賀勒曼性侵兒童，其在被調往慕尼黑教區後卻仍能接手神職工作，並持續性侵其他兒童長達數十年。

為調查事件真相，天主教慕尼黑－弗賴辛總教區（Erzbistum München und Freising）便委託德國法律事務所Westpfahl Spilker Wastl（以下簡稱WSW）進行獨立調查，並於1月20日公布一份「1945年至2019年間德國慕尼黑－弗賴辛總教區遭指控的性侵案件」調查報告。

WSW在這份多達1900頁的報告中揭露，本名為拉辛格（Josef Ratzinger）的本篤十六世，對於1980年代至少四起有關神職人員性侵兒少的案件知情卻無任何作為，本篤十六世甚至出席了1980年一場討論是否接納戀童癖神父賀勒曼進入慕尼黑教區的主教會議，而最終賀勒曼也確實進入慕尼黑教區續任神職工作。

WSW表示，本篤十六世在一份82頁的書面聲明中堅決否認有任何不當行為，並聲稱自己沒有參加討論賀勒曼案件的會議，也不清楚該會議細節。

然而在之後的記者會上，調查人員卻出示了本篤十六世在1980年1月參與會議的記錄。該紀錄顯示，本篤十六世做為當時的主教確實出席了會議，並討論了戀童癖神父賀勒曼的調任。

「我們認為教宗本篤十六世沒有出席這次會議的證詞或聲明並不可信。」其中一位對本案進行調查的律師烏爾里希（Ulrich Wastl）說道。

美國《有線電視新聞網》（CNN）則轉述本篤十六世私人秘書、現任德國籍天主教總主教喬治・甘斯魏（Georg Gänswein）於1月24日所發出的回應聲明：「他（本篤十六世）的確參與了1980年1月15日的德國主教轄區會議。他對否認出席的錯誤資訊感到相當抱歉，並希望能得到原諒。」

「他（本篤十六世）目前正在詳細閱讀有關法律事務所調查的陳述，這些陳述讓本篤十六世對些兒少受害者所遭受的折磨，感到傷痛且羞愧。」聲明上亦如此提及。

然而，甘斯魏在該聲明中也堅稱，當年在召開主教會議時，教會及本篤十六世並沒有做出指派賀勒曼重新擔任神職人員的決定，只有要求賀勒曼在治療期間為他提供住宿，且本篤十六世的說法與調查中的有所出入，也絕非出於惡意，全是因為在編輯證詞時發生疏忽所導致。

甘斯魏最後也表示，本篤十六世會繼續研讀此份調查報告，並會在之後給出進一步的說明。

賀勒曼神父的性侵兒少案件僅是零星個案嗎？

根據卡達《半島電視台》轉述一份2018年受教會委託的調查報告顯示，1946年至2014年間，光是在德國就至少有3677人遭到神職人員虐待。且超過一半的受害者年齡在13歲以下，受害者中有近三分之一的男童曾擔任協助主教進行彌撒的輔祭工作。

而法國在1950年至2020年期間，也被揭露有超過21萬6000名兒童遭到法國天主教神職人員性侵，法國主教團會議主席博福特（Eric de Moulins-Beaufort）對此更於去（2021）年11月6日率領法國120位大主教、主教、教徒在盧爾德聖母朝聖地下跪懺悔。

《半島電視台》於2021年10月的報導中也提及，天主教會於數十年間在美國、加拿大、澳洲、波蘭、愛爾蘭等國，遭控訴涉嫌數百至數萬起兒少性虐待案件。

以澳洲為例，澳洲「皇家調查委員會」（The Royal Commission）曾於2017年2月公布澳洲天主教會所涉及的兒少性剝削案件數據，皇家調查委員會表示，在澳洲有1880名神職人員於1950年至2010年被控性侵，約佔澳洲天主教總神職人員的7％。

《愛爾蘭時報》對此也指出，在1980年1月至2015年2月間，澳洲總計有4444名兒童疑似遭到虐待，其中澳洲西部城市新諾舍（New Norcia）的本篤會（Benedictine community）更有約五分之一的神父被指控施暴，且舉報虐待行徑的兒童容易遭到忽視或受到懲罰，就算曾有文件記錄事件始末，這些事證也經常被教會銷毀和要求保密。

委託調查「1945年至2019年間德國慕尼黑－弗賴辛總教區性侵案件」的WSW也在1月20日同步公布遭性侵兒童總數，其數據顯示，在這將近74年的期間中，德國慕尼黑－弗賴辛總教區至少有497名兒童遭到侵犯，受害兒少大多是男童，共計247人，女童則有182人，其中約有60％的未成年者年齡介於8到14歲之間。

上述各類案件已顯示，賀勒曼神父的性侵事件絕非天主教會在歷史長河中的偶發個案。