從外國數據看香港「共存」、「清零」的抉擇

文：梁啟智

近來坊間有不少關於「共存」和「清零」的討論，不過相關的議論似乎都十分抽象，像是喊口號一樣。香港本地專家在市民心目中的公信力低落，無疑對協助公眾客觀理解疫情大打折扣。不過，不相信這些專家，不代表就等於疫情自然就會結束，這是兩件事來的。

香港人向來強調自救，如果覺得專家幫不到我們，就自己去找數據吧。這兒我就整理出一些其他國家的數字出來，希望能幫助大家掌握疫情的不同可能。

簡單結論是：

共存不止得一種，世上走共存路線的國家的疫情嚴重程度差距可以很大。

以應對得較差的國家為基準，Omicron的殺傷力絕對遠超一般感冒，相當危險。

以應對得較好的國家為基準，Omicron面前繼續搞「清零」，則明顯不符效益。

所以問題不純粹是清零還是共存，而是怎樣逐步走向一個相對可控的共存。

首先，香港現時本身的數據沒有很大的參考價值，因為基數實在太細。沒錯，自一月以來，香港已有過千宗確診，但是相對來說新加坡最近每日確診五5000宗，按比例以後香港可以變成每天7000宗……恐怕屆時香港的輿情已會變得很不一樣。

既然香港現時的數字提供不了很好的答案，唯有看外國的。剛才提到新加坡，實情他們的死亡數字十分之低。新加坡人口500多萬，一月份平均每天的死亡人數是0.87人，而且沒有增加趨勢。如果未來香港走「共存」策略，可以做到和新加坡一樣，那怕每日確診數字是數以千計，只要醫療系統沒有崩潰，死亡人數維持在極低水平，則放鬆防疫限制是很符合成本效益的。

現時新加坡沒有限堂食營業時間，打齊針的最多五人一枱，食店可以繼續做生意。學校繼續上課，本地遊繼續營業，婚宴亦可進行。打齊針的公民和永久居民從特定國家回新加坡時可以免隔離。如果香港能做到上述各點，社會運作已可回復一大半。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

疫情的另一端是美國。如果共存是指美國那樣的話，其實挺可怕。

有輿論以為Omicron沒有多大殺傷力，不用擔心。美國的數字可不是這樣說。美國現時99%的個案都是Omicron了，是否就沒有人死？不單止有人死，而且死亡數字不斷上升當中，從月初的平均每日1300宗左右，升到月尾的平均每日超過2500宗。整個一月份美國合共有61607人死於疫情，請別以為Omicron不會殺人。在未有疫情之前，美國每年死亡數字是2.8百萬人，即平均每月24萬人左右。所以Omicron在一月份殺死的6萬人，就算當中可能出現各種點算方法上的爭議，仍然不能視之為一個細數目，請勿再說「just a flu」。

問題來了，為什麼新加坡和美國會差這麼遠？我沒有確切的答案，可能是東西文化差異引致防疫意識的分別，也可能是兩地政策和公共醫療系統能力的分別。不過按傳媒分析，即使在歐美國家之間，美國的死亡數字也是明顯偏高的。自去年12月Omicron浪潮起計，美國每10萬人已有超過30人死於疫情。相對來說，英法德的數字均為不足20人。所以，我想最直接的解釋，還是打針的比例。美國無論是打齊針或是追加劑的比例，都是明顯落後於其他地方的。以下是各地打齊針和追加劑的比例：

美國：64% 27%

英國：72% 56%

法國：76% 48%

德國：74% 53%

新加坡：84% 55%

注意在新加坡，死亡人數當中無打針的比有打針的多10倍；類似的分野在其他國家也見到。如果打針是新加坡做到較理想的共存的重要因素，這對香港來說是一個壞消息。因為以下是香港打齊針和追加劑的比例：

香港：71% 14%

對，香港的數字打齊針不見得比美國好很多，追加劑則明顯比上述所有地方都要低（還未計有一定比例的追加劑是科興……）。更甚的，是香港的老人接種率只有美國的一半。如是者，如果這一刻香港全面放開的話，會比較接近新加坡多一點，還是比較接近美國多一點？我想是後者吧……

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

那麼香港是否不能走到共存？我又不會這樣看。第一，你冇得揀。以香港的環境，在Omicron面前談清零，就算你想做也不見得你肯定會做得到。反過來，香港人見到疫情逆轉，去打疫苗的意欲又會上升。既有新加坡這個案例在面前，就算不能做到一樣水平，也總有參考價值吧。

總結一句：共存是遲早要來的，問題是哪一種的共存。比較準確的提問，應是在公共醫療能承受的範圍下如何逐步放寬。這是個互動的過程，不是純粹一個「共存」或「清零」的二元選擇吧。

（標題為編輯所擬，原標題為：從外國數據看「共存」和「清零」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！