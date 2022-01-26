在家種植大麻獲准，泰國有望成為東南亞首個大麻全面合法化國家

身為東南亞第一個大麻合法化國家的泰國，25日毒品管制委員會會議上正式將大麻全面從毒品清單中移除，允許民眾在家中種植。泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，人民在通知政府後可以在家種植大麻，但沒經過進一步許可不能用於商業用途。

泰國衛生部將在這週提交一份法律草案，詳細說明合法的大麻生產、商業性及娛樂性用途等資料。2020年，泰國將大麻作物的特定部分從第五類毒品清單中移除，包括其葉子、纖維、根莖等，不含其種子與花芽，此次草案則將大麻植物全面合法化。根據《路透社》報導，該規定必須在泰國官方皇家政府公報（Royal Thai Government Gazette）上公布，並由衛生部長簽署120天後才正式生效。

衛生部遞交的草案內容也包括人民在沒有通知政府的情況下種植大麻將遭到罰款2萬泰銖（約新台幣1萬6千元），無證售賣大麻則將被判三年監禁，罰款3萬泰銖（約新台幣2萬5千元），或兩者兼施。據《美聯社》，官方尚未清楚交代持有娛樂性用途大麻是否犯法，有關生產與持有大麻的相關法律仍在監管中。目前娛樂性用途大麻在泰國屬於第五級毒品，持有者將被判刑15年監禁。

Thailand becomes the first country in Asia to approve the de facto decriminalization of marijuana. https://t.co/c0Mr96rqh7 — ABC News (@ABC) January 26, 2022

毒品管制委員會在14日的新聞發佈會上說明，根據毒品管制法，四氫大麻酚（THC）含量超過0.2%的大麻仍被歸類為毒品。泰國智庫Krungsri Research分析師采瓦特（Chaiwat Sowcharoensuk）表示，雖然大麻在國內允許其購買、銷售及商業性使用，其娛樂性用途仍受到管制，「因為娛樂性用途大麻萃取較高、會讓人興奮的四氫大麻酚。」他也說明，法律通過的最大受益者將會是使用大麻的肥皂、化妝品及保養品製造商。

大麻中含有的大麻二酚（CBD）屬於非精神活性成分，具有醫療價值也不會讓人興奮或上癮，是合法的藥品。食品藥物管理局（FDA）負責人帕依薩（Paisal Dunkhum）曾說，家中種植大麻就像傳統治療一樣，適用於醫藥用途，但也會進行隨機檢查。

阿努廷積極推動大麻合法化來幫助泰國農民，這次的提案也正推廣大麻成為泰國主要產業。泰國在2018年通過醫療用大麻合法後，坊間出現各式各樣創意大麻料理、飲料、化妝品等。泰國昭波耶醫院（Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospital）水療中心甚至推出含有大麻的辣湯、肉醬及蘇打水。該醫院藥劑師阿薩拉（Asala Chaocharoen）說明，醫用大麻可以使人放鬆、令人心情好，也能改善睡眠及食慾。

目前全球全面合法使用大麻的國家有加拿大、喬治亞烏拉圭及美國9個州屬等，醫療使用合法的則有澳洲、紐西蘭、義大利、荷蘭等。草案若在泰國合法後，國家機構、教育機構、醫療機構、農業、一般民眾與企業在獲得衛生部許可之後，都可以合法使用大麻。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒