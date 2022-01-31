【影評】《魔鬼剋星：未來世》：洽到好處的懷舊與致敬，可說是30年來最好的電影續集

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

1984年由伊萬・雷特曼（Ivan Reitman）執導，丹・艾克洛德（Daniel Aykroyd）與哈羅德・雷米斯（Harold Ramis）編劇的《魔鬼剋星》，在80年代掀起一股旋風，是80年代成長一輩的影視經典。因為電影太受歡迎，也在當時推出罕見的續集電影。1989年的《魔鬼剋星2》，雖口碑不如首集，但四位主角討喜的性格得以擴張，更溫馨而人性化的劇情，也讓續集獲得賣座佳績。

由於《魔鬼剋星》系列，開創了一個西方特殊的「科學抓鬼」的模式，原作者的創意，與演員群們的個人喜感魅力，不但讓後繼者難以模仿，也讓原作丹・艾克洛德與哈羅德・雷米斯雖有心想要延續熱潮，但卻遲遲無法如《致命武器》系列一般推出多部續集。

除了創作面的考量，其中當然也有現實因素，主角比爾・莫瑞（Bill Murray）因為《魔鬼剋星》奠定一代喜劇笑匠的地位，但後續個人事業卻不太成功，他因此遲遲不想出演續集。雖然丹・艾克洛德與哈羅德・雷米斯試圖找人替換，但原味盡失加上劇本難產，製作也就一直拖延。這使得電影自1989年後，雖然觀眾與片商都樂見續集，但卻總是難產。

不擴大世界觀，走劇情後續與營造懷舊氣氛

但導演伊萬・雷特曼還是想推出相關電影。在女力崛起的21世紀，於2016年，由他監製，找來女性喜劇導演保羅・費格（Paul Feig），拍了一部女性版的《魔鬼剋星》。但2016年版票房雖不錯，但獲利不如預期，使片商慘賠，還卻引發正反兩極的評價爭議。

保羅費格不但沒有延續《麻辣賤諜》的成功，且雖然由極具魅力的梅莉莎・麥卡錫（Melissa McCarthy）出演，但新版《魔鬼剋星》的笑料普遍不受大眾喜愛，僅影評人與女性族群（且以票房來看並不算太多）叫好。

新版的好評，大多來自新世紀「女性地位提升翻轉原本的父權經典意涵」，而非電影本身有多好。了無新意的舊科技抓鬼（沒新的手法）與俗濫的劇情，不但褻瀆了80年代原作的創意與經典，同時除了娛樂外，也沒能留下令人稱道的內容。

而原版《魔鬼剋星》的團隊，無論是出於當年的交情，年老懷舊的熱誠，或是因曾共同創作出影史經典的成就感，所有人包括莫瑞都還是想看到真正《魔鬼剋星》的續集問世。在原創編劇暨演員哈羅德・雷米斯與導演伊萬・雷特曼相繼過世後，在原作演員與伊萬・雷特曼的兒子傑森・雷特曼（Jason Reitman）的集結下，《魔鬼剋星：未來世》這部正宗系列的第三集，也終於問世。

21世紀是好萊塢電影創意的沒落期。由於缺乏新的創意，許多影史經典紛紛推出續集，或重開機電影。但各部「系列電影」總會想要賦予新的元素，或在續集中添增迷人角色們的後續，或把原有的世界觀擴大。但《魔鬼剋星：未來世》卻在「不擴大世界觀」的狀況下，完全走的是劇情後續與氣氛懷舊的路線。這本質上是一個傳統續集的套路，是為了滿足30年來，遲遲等不到續集的各代影迷的期待。

《魔鬼剋星：未來世》順著哈羅德・雷米斯（電影中飾演伊崗）過世的點，在電影中直接描述伊崗死後，女兒與兩個外孫遷入他過世的房子，繼而發現他是魔鬼剋星成員的事，然後必須面對《魔鬼剋星》第一集裡面那來自蘇美的毀滅之神「戈澤」。

這樣的故事設定很符合80年代以來，賣座續集的一大要素：「接班人」。成功電影的主角大多具有個性，但隨著續集都是隔好幾年才拍攝，演員年紀常已變老，此時他們的徒弟或晚輩就會跟年老的英雄在銀幕上奮戰，這也帶有新舊交替的意味。

而對《魔鬼剋星》團隊來說，這個抓鬼的概念，本來就是主張「人人皆可成為魔鬼剋星」，所以在第二集裡面，團隊們最後是靠著全紐約市民的力量，驅動自由女神像，來打倒大魔頭。而為了兼顧到懷舊情感，新生代的魔鬼剋星就是科學家伊崗的外孫。

主角只有一個，就是由極其迷人的小蘿莉麥肯娜・葛瑞絲（Mckenna Grace）飾演的外孫女。她繼承了伊崗的科學家怪癖，不善言辭卻又想要搞笑，一路發現戈澤的秘密，最後一手主導，帶領眾人挑戰這個古代邪神。

Photo Credit: 《魔鬼剋星：未來世》劇照

《魔鬼剋星：未來世》最漂亮的地方，在於原作《魔鬼剋星》的演員群都很有個人魅力，所以編導也刻意找來當今好萊塢在「奇幻作品」中具有魅力的演員們。除了天才童星麥肯娜・葛瑞絲外，以《怪奇物語》成名的童星芬恩・沃夫哈德（Finn Wolfhard）也表現良好。

加上「蟻人」保羅・路德（Paul Rudd）與其他配角的加持下，讓全片的演員表現，不輸給80年代的《魔鬼剋星》的展演。電影從頭到尾，無論是觀眾對角色的認同或他們在演出之間彼此的默契，都表現得恰到好處。

多位新銳演員加入，加上適度的懷舊讓觀眾重溫當年感動

以劇情來說，光是這批新演員加上懷舊劇情的加持（倒沒什麼新的科技物件，只有汽車改裝的砲座，跟活動式陷阱），呈現的效果就屌打2016年版的《魔鬼剋星》。無論是角色互動與幽默的喜感，都直接向1989年版的《魔鬼剋星》致敬。

光是如此，《魔鬼剋星：未來世》也許僅是驚豔之作而已。但原團隊很喜歡他們創造出來的經典，因此在電影後段，讓除了律師之外的所有角色全都登場，甚至連第一、二集的女主角雪歌妮薇佛，也在片尾彩蛋中驚喜登場（因為劇情用不到她）。這完全可以激起懷舊影迷的興奮，也完全讓人感覺到，當年製作出此一經典的成員們，對這個系列的喜愛。