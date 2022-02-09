《數字偏見》：希特勒如何拯救數百萬菸槍性命？ 

文：桑妮．布勞（Sanne Blauw）

希特勒如何拯救數百萬菸槍性命？

關於吸菸和肺癌的研究是如何開始的？1953年，溫德和同仁在研究時將焦油塗抹在老鼠背上，他們的研究結果讓香菸製造商非常惱火。但是關於吸菸造成的健康問題，其科學研究的歷史更為悠久。早在1898年，德國醫學生赫曼．羅特曼（Hermann Rottmann）就寫了一篇文章，探討吸菸和肺癌間的可能關係。

1930年，德國醫師費里茲．利金特（Fritz Lickint）則是其中一位率先發表兩者統計數據相關性的研究人員。阿根廷醫師安傑．羅夫佛（Angel Roffo）也在大約相同時代首次進行動物實驗，將焦油塗抹在兔子的耳朵上。有張令人感到噁心的圖片顯示，光滑的咖啡色兔耳朵開始長出草莓色的腫瘤。羅夫佛發表了數百篇文章探討吸菸和肺癌間的關係，刊登在德國學術研究期刊。

吸菸影響的早期研究與德國有強烈關係，其實並非巧合。在1930年代，德國是醫學領域發展最好的國家。更重要的是，世上最強烈反對吸菸的政治人物，就是希特勒。他甚至主張，如果他沒有在1919年戒菸，國家社會主義就不會取得勝利。控制人民身體的不能是香菸，而是元首，因此威脅元首的香菸，正如猶太人，必須加以阻止。

1939年，德國醫師利金特發表《香菸與人體機能》（Tabak und Organismus）一書，全書總共1200頁，摘要整理了超過7000種香菸影響的研究結果。利金特的著作和其他相關綜合研究分析讓專家學者形成共識。在1940年代初期，大多數德國醫師與官員都同意：吸菸對人體有害。

但是，德國研究並未讓我們知道吸菸會導致肺癌。溫德和同仁發表老鼠實驗結果時，他們被譽為研究先鋒。無獨有偶地，英國流行病學家理察．道爾（Richard Doll）及布萊佛德．希爾（Bradford Hill）於1952年發表的研究，也被視為是一革命性結果。即使時至今日，上述的盎格魯—薩克遜學者依然被視為吸菸影響研究的奠基者。然而，即便他們的研究已經非常進步，德國科學家們的成就也領先他們至少10年。

但第二次世界大戰結束之後，德國研究卻消失在科學領域的視線中。當然也是因為許多德國的科學家並未倖免於難，但更重要的是，世人在心中對德國醫學研究留有不愉快的回憶。

上述故事有何意義？科學發展往往並非直線進行，唯有在努力數年後，發現回到起點，我們才能攜手締造進步。還有另一個格外諷刺的事實：世上最可怕的大屠殺兇手之一，或許曾藉由反菸政策，拯救了數百萬人的性命。

但是，對德國醫學研究的負面印象，並非人類花了許久時間，才發現吸菸和肺癌有關的唯一理由。

最邪惡的行銷策略

1970年在美國堪薩斯市一所高中，所有學生都被召集到會議廳，聆聽一位穿著條紋短袖上衣和白色鞋子的年輕男人演講。這位男人代表菸草產業傳遞一個簡單訊息：小孩不應該吸菸。吸菸是大人的行為，就像性愛、酒精和駕車。青少年根本不應該想要吸菸。

這個訊息的立意良善，但此時此刻，孩子心中只想著一件事：吸菸。如果說，有什麼事情容易吸引青少年，那就是「被禁止的事、只有大人才能做的事」。

數年後，當年會議廳中的其中一位學生羅伯特．普羅克特（Robert Proctor）在《黃金大屠殺》（Golden Holocaust） 一書中提到當年的回憶。普羅克特表示，那位年輕講者，其實就是用了鼓勵小孩吸菸的邪惡行銷手法。

自此之後，普羅克特就成為一位歷史學家，並閱讀菸草產業數百萬份機密文件。他發現許多可疑的策略。原來，菸草公司細膩地將目標瞄準兒童。他們被列為「尚未開始吸菸的人」「菸草產業的未來」，或者「替代的吸菸者」，都是用於取代被迫停止吸菸的人（也就是死了）。2000年，菸商菲利普莫里斯國際公司將1300萬份書套送至美國各地學校，讓學生有機會在書封上秀出一塊很酷的滑雪板圖樣，圖樣一旁的文字寫著「謹慎思考，不要吸菸」。菸草品牌不只藉由學校接觸學生，其管道還有父母。父母收到各種傳單，鼓勵他們和小孩談談吸菸所造成的危害。

菸草公司都善於使用琅琅上口的標語（「我願意走一英里的路，只為一包駱駝牌香菸」）、塑造形象鮮明的偶像人物（萬寶路男人）；也率先設置廣告看板，在好萊塢電影中進行置入行銷，並在超市中刺激衝動購物。但是，真正區分菸草產業和其他企業的關鍵，則是掩人耳目的狡猾行銷策略。普羅克特挖掘各種祕密的備忘錄和文件，揭露菸商多年來如何為提高香菸吸引力，例如加入甘草液，讓味道更甜美；或者加入氨，讓消費者更沉迷於尼古丁。

菸草產業還有個最為邪惡的行銷技倆。該產業在1953年的橡木會議室中想出這個技倆，自此以後就誤導數百萬人對吸菸影響的認知。約翰．布嘉德（John W. Burgard）最能說明這個計畫，他是其中一間大型菸草公司的行銷主管，曾在一份機密文件中寫道：「懷疑，就是我們的產品。」

大型菸草公司的目標，不是向消費者證明吸菸是好的，畢竟對吸菸影響的懷疑已經夠多了。自從橡木會議室的會議後，菸草產業研究委員會—後來改組為菸草研究議會— 就運用各種力量，讓人民對吸菸效果的科學研究產生混淆認知。1998年，菸草產業和代表美國47州的公訴檢察官達成法律協議，菸草研究議會終於解散了。在此之前的數十年，菸草產業花費數億美元進行醫學研究。