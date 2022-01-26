2022/01/26,
政治

網傳《港台》訂「十大歌手禁播名單」，RubberBand：繼續專心做音樂

網傳《港台》訂「十大歌手禁播名單」，RubberBand：繼續專心做音樂
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

《港台》傳出制訂「十大禁播歌手名單」，多名歌手或樂團中的成員都有明顯政治立場，或曾表態2019年民間反送中運動。

香港官方《香港電台》（港台）傳出制訂「十大禁播歌手名單」，多名歌手或樂團中的成員都有明顯政治立場，或曾表態2019年民間反送中運動。

《港台》回應傳媒查詢時，未否認事件，只表示「港台一直支持本地的中文流行音樂發展，節目主持均以專業角度，選擇配合節目的歌曲播放。」

而有「上榜」名單的音樂人則表示，繼續專心做自己音樂，又指自己有音樂會因疫情延期，目前專心準備，盼重開時樂迷會來支持。

相關禁播消息由Facebook專頁「追蹤黨媒」昨日下午發文公布，指收到消息，《港台》高層下令：

除了宣傳與TVB即將合辦的香港金曲頒獎禮入圍歌曲選段外，以下歌星的新歌舊歌一律禁播：

黃耀明、何韻詩、Rubberband、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪、許廷鏗。

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對於「金曲頒獎禮」會否邀請名單上的嘉賓出席，《港台》回覆《香港01》查詢時指：「各個奬項的候選資格、評分準則及比例等均會公開，奬項結果會交由會計師核算，確保公平公正公開。頒獎典禮最大目標是激發本地樂壇不斷創新求進，任何按機制被評為值得嘉許的台前幕後音樂人均會獲奬。」

黃耀明、何韻詩上榜

相關傳聞名單中，黃耀明（樂隊「達明一派」成員）及何韻詩曾多次表態支持港人民主運動，包括2014年的雨傘運動及2019年的反修例運動。黃耀明去年曾被捕，涉及在2018年立法會補選其中一個候選人的造勢大會上表演，最終黃耀明「簽保守行為」獲撤控。而何韻詩去年12月在《立場新聞》煽動案中，則因為「前董事」身份涉案被捕，她其後獲保釋。而名單中的部份其他歌手及樂團，有歌曲及其MV畫面曾被指含有政治用意。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
歌手何韻詩

《明報》就事件訪問《港台》的人員，指禁令來自高層，且「權力極大」，所有收藏到《港台》歌庫的歌曲都經該人挑選。該人員又指節目邀請嘉賓，也需要該高層核准，「有些節目呈上嘉賓名單逾半個月也不批」。報導另有匿名DJ確認收到有關名單，指做法影響節目製作，因部份經典歌曲由被禁播歌星主唱。

早前在香港另一個音樂頒獎典禮「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」奪得「至尊歌曲大獎」的樂隊Rubberband也「榜上有名」，《明報》報導，Rubberband表示沒有特別回應，他們都是繼續專心做自己音樂，但提到希望歌迷之後入場支持他們。

《港台》屬香港政府下的一個部門，新任香港廣播處長李百全去年上任後，《港台》作出多次節目調整，《鏗鏘集》被整改，《頭條新聞》、《視點31》、學術性清談節目《五夜廣場》停播，另有多名時事節目的主持人被撤換。而《港台》決定在YouTube下架上傳超過一年的影片，被指為「清洗歷史」。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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