蘇絢慧《慣性討好》：坦然面對「被討厭」，是一生的課題

文：蘇絢慧

在上一篇，我們總結出在當你想趨近自己以為的聖人、完人境界，是不是多少反應出你多想撇開唾棄和嫌惡的自己？本篇更聚焦談論，討好的性格和行為表現，其內心總有一種對完美世界的幻想，包括幻想自己能夠完美無暇。

這當中顯露出一種天真虛幻的個人邏輯：「如果我很完美，那麼所有人都會喜歡我」。

從幾年前開始，《被討厭的勇氣》一直是暢銷書排行榜的發燒書籍，這是作者岸見一郎以阿德勒個體心理學的理論作為基礎，和古賀史健共同創作出來的一本生命哲學探討書籍，著重在現代人的困擾和人際關係的煩惱，其中一大困擾就是「被討厭」和「為了獲得被接受而產生討好行為」，久而久之迷失自己，對於成為完整的個體就更顯困難。

《被討厭的勇氣》一書可說從日本就受到熱烈迴響，來到台灣更是興起熱烈的閱讀潮。

坦然面對被討厭，是一生的課題

任何的暢銷書籍，能成為暢銷，除了作者們的創作力和獨到見解受到矚目之外，每一本暢銷書籍都隱含著「社會脈動」和「大眾需求」。如果從這兩個觀點來思考《被討厭的勇氣》主題隱含的亞洲人際關係現象和文化，或許我們可以這麼說：亞洲的社會人際互動，許多人都困擾於不知道如何能被接受，也深怕被討厭的感覺，很希望能找到解脫。而若能從學習《被討厭的勇氣》開始，對我們來說，或許獲得內心渴望已久的自由自在，會是一件可能實現的期待。

這是一種屬於個體和群體之間相依相斥的矛盾。個體需要群體，若沒有群體，該如何在社會上生存及運行？但當個體非常需要，甚至依賴群體時，就會感受到被群體左右、擺布、支配，或產生一種束縛和被剝奪自主的感覺。

「害怕被討厭」算是生物本能反應，畢竟我們都知道一旦被討厭了，與群體連結及相互依靠的需求就會遭到破壞，不僅得不到群體的認同和接受，也直接間接地影響到個人生活資源。畢竟，個人的存在需求，還是有一部分要從社會及群體中獲得的。

所以我們不可能徹底地去除「害怕被討厭」，所謂「被討厭的勇氣」在運用上，還是要採取分層方式。也就是去試著區分，被哪些人、哪些群體討厭也沒關係，或是可以把在乎程度降低；而哪些人我希望被對方所認同、被重視，不希望被討厭，那麼就需要積極地去學習與人健康互動的能力和正向溝通技巧。

單憑個人的本性和喜惡，不顧別人感受和反應，要不被討厭，真的要靠別人的包容和諒解。但是別人的包容和諒解能用到幾時呢？沒有雙方共同維護關係的品質，也無法雙向有效的溝通，關係勢必都會走到山窮水盡，枯竭貧乏的一天。

有多少人正在自以為是的付出？

有許多人在幼年時期，的確沒能從家庭環境經驗到良好關係互動的方式，對於建立關係、維繫關係和促進正向的關係，簡直是一無所知。對關係溝通的無知，可能讓我們單方面主觀的認定「只要我做到……關係的那個人就會喜歡我、接受我」的假設，而拚命努力進行單向的付出。

你會看見很多人在建立關係時，都是這樣單方面主觀的自以為，而不是從真正的認識對方開始，嘗試和對方真實互動和對話，來達到更多相互了解。

像是自認為對方應該會喜歡，而精心買花、寫情書、安排活動、安排餐點、準備禮物等……但其實這樣費盡心思安排，可能離對方真實的喜好很遙遠。到頭來，自己做了老半天、花費許多時間心力，還得感受對方的失望及不在意，豈不是很失落、難過？

越是活在自己單人世界的人，越容易出現這種自以為的完美想像。確實，人之所以喜歡幻想，甚至迷戀幻想，不就因為可以離開現實，不會有現實世界中常出現的失望、失落和不完美。

對世界（包括對人）有極度完美和理想化的期待，這種執著現象皆存在於兒童心理，然而，有些兒童漸漸能體認到現實世界的影響和衝擊，為了生存，獲得活下去的機會，有些孩子會很迅速接受現實、面對現實，學習和現實妥協，卻不損及內在核心價值觀。

若失去立場，終將迷失在外界的眼光

有些孩子不論現實世界如何的衝擊及影響著他們，都不願意妥協，因而形成更強烈的反叛，以激烈抗議的方式拒絕現實世界的存在，他們以一人之姿，力抗巨大現實世界的殘酷，卻也可能因此走向激烈的自我毀滅。即使沒有到毀滅自我的地步，造成的內在錯亂和對立衝突，也是常見的現象。

還有一類孩子，抗拒現實世界，特別是無法適應和接受他覺得不美不好的事情，所以寧可活在自己的想像中，幻想一個他認定的完美世界，有一個完美的他，沒有任何挫折、恐懼和失落。

但畢竟人是活在現實世界裡的，若要把這種完美主義及幻想運作在生活中、關係中，那人會如何做呢？他就會以一種強迫性的自我要求，去追逐外在環境的讚賞和肯定。然而，外在環境的讚賞和肯定是不穩定、常有變化的，為了要成為完美的人，只能不停追求那些群體期待的標準。

例如：當聽到某個人好厲害、好棒，或好美、好有氣質，就會處於一種「我也要做到」、「我要成為這樣的人才行」、「我怎麼可能會輸、會做不到？」，這種別人好我也要同樣的好，所有人有的優點和優秀之處，我也都要有，這種反應正顯示：你根本不了解和不認識真正的自己究竟是什麼樣子、有什麼特質和才能。只要聽到別人被誇獎、稱讚，就怕自己不是那樣，好像要被忽視和否定了，害怕是不是自己不被喜歡和注目。