【散文】海明威《巴黎，不散的饗宴》：飢餓是一種心志鍛煉，我現在大大領先以致三餐不繼

文：海明威（Ernest Hemigway）

飢餓是一種心志鍛煉

Hunger Was Good Discipline

在巴黎這個地方，如果你吃得不夠飽，就特別容易餓，因為所有麵包店的櫥窗裡有那麼多誘人的糕點，而且餐廳外的行人道上也有人進餐，你可以清楚看到、聞到盤中的食物。如今我放棄了記者生涯，寫的東西在美國又乏人問津，如果跟家人說要在外面與朋友共進午餐，那麼最好的去處就是盧森堡公園。從天文臺廣場（Place de l’Observatoire）到沃吉哈街（rue de Vaugirard）這一路都不會看到、聞到任何食物。

進入公園，可以去逛盧森堡美術館。當你空著肚子，餓得發昏時，所有畫作都會格外強烈、清晰而且更有美感。我是在飢腸轆轆的時候才對塞尚（Cézanne）有了更深刻的了解，而且更真切地體會他是如何畫出他的風景畫的。我甚至猜想，塞尚畫畫的時候是否也在飢餓狀態？不過，我估計他是畫得太入神，忘了吃飯。人在失眠或飢餓狀態就會產生幻覺吧，雖不健康但頗有啟發性。後來我想，塞尚所感受的應該是另一種飢餓。

走出盧森堡公園，沿著狹窄的費武街（rue Férou），就到了聖許畢斯廣場（Place St.-Sulpice）。那一帶仍然沒有餐廳，只有安靜的廣場、長凳和樹木，還有一座獅子噴泉。一群群鴿子在石板路上踱步或乾脆站在主教雕像上。廣場北邊有個教堂，還有很多賣宗教用品和祭袍的店鋪。

從廣場往河邊走，這就無可避免的會經過賣水果、蔬菜、葡萄酒或麵包、糕餅店。不過，只要小心選擇路線，從右邊繞過灰、白石頭的教堂，走到歐德翁街，再向右轉就到了莎士比亞書店。這一路見不到太多賣食物的店鋪，歐德翁街上沒有餐廳，一直到廣場上才有三家。

待你走到歐德翁街十二號，飢餓感已經被壓制住了，感官卻出奇敏銳，連照片看起來都不一樣了，而且會看到以前從沒看到的書籍。

「你太瘦了，海明威。」希微亞會說，「你吃得夠嗎？」

「當然夠。」

「今天午餐吃了什麼？」

我的胃都要翻了，只能說：「我正要回去吃飯呢。」

「三點鐘吃午餐？」

「我沒意識到已經這麼晚了。」

「亞迪安前幾天說要請你和海德莉吃晚飯，還想請法格（Fargue） ，你喜歡法格吧？也可以找拉博 ，我知道你喜歡他，或者請其他你們喜歡的人也可以，你回去跟海德莉說一聲，行嗎？」

「她一定會很高興的。」

「我來發一封快信給她，你也不要工作得太辛苦了，要好好吃東西。」

「好的。」

「快回去吧，不要耽誤了午餐。」

「他們會留給我的。」

「不要吃冷的東西，快回去吃頓熱的。」

「有沒有我的信？」

「好像沒有，我去看看。」

她去看了看，找到一張字條，很高興的樣子，隨即打開書桌的一個小櫥。

「這是我不在的時候送來的，」她說。是一封信，沈甸甸的，像是裝著錢。

「是魏德考普（Wedderkop）寄來的」希微亞說。

「那就是《綜觀》（Des Querschnitt）雜誌 。你見過魏德考普嗎？」

「沒有，不過他來找過喬治（George） ，他會見你的，別擔心，或許他想先把錢付給你。」

「總共是六百法郎，信上說還會給我更多。」

「幸好你提醒我去看一下，親愛的好好先生。」

「真是好笑，德國竟是唯一買我作品的地方，只能賣給魏德考普和《法蘭克福日報》（Frankfurter Zeitung）。」

「可不是？不過你無需擔心，你還可以把小說賣給福特。」她調侃道。

「一頁稿紙三十法郎，假定每三個月給《跨大西洋評論》（The Transatlantic）寫一篇，每篇故事五頁，三個月就是一百五十法郎，一年六百法郎。」

「但是，海明威，別管小說現在能給你賺多少錢，最重要的是你能寫小說。」

「我知道我能寫，問題是沒人買，自從我離開報社，還沒有任何進帳。」

「會有人買的。你看，這不就是匯錢來的？」

「抱歉，希微亞，我不該說這些的。」

「有什麼好道歉的？我們談什麼都行。你難道不知道，每個作家一肚子牢騷？但是你要答應我，少操心、多吃點。」

「我答應。」

「那就回去吃午飯吧。」

離開書店，走到歐德翁街上，我對自己非常不齒，竟然在人前發牢騷。寫作是我自己的選擇，這種行為實在太丟人。我不應該省掉一餐，大可買一大塊麵包果腹，可以享受金黃色的美味脆皮，但少了點喝的，嘴裡未免乾了點。你這可惡的牢騷鬼、卑劣虛偽的聖人、殉道士，我咒罵自己。是你自己心甘情願放棄記者工作。你有信用，希微亞會借錢給你的，她已經借了好幾次了。下一次你又要在別的地方妥協了。飢餓有益健康，肚子餓的時候照片看起來的確好很多。吃當然是件好事，但你的下一頓在哪兒？

就在力普（Lipp’s） ，這就是個有得吃也有得喝的地方。

我快步走到力普，所經之處，我的胃、我的眼、我的鼻都沒閒著，這就使這段路程更加有趣了。小酒館裡人還不多，我在靠牆的長凳坐下，背後有面鏡子，面前有張桌子，服務生問我是不是來杯啤酒，我點了一公升的大杯啤酒，還點了份洋芋沙拉。

冰涼的啤酒，喝來舒暢極了。橄欖油拌沙拉很有嚼勁，浸在橄欖油裡格外美味。我在洋芋上遍灑胡椒粉，撕下麵包浸在橄欖油裡吃，又一口氣喝了幾口啤酒，這才把速度放緩。吃完洋芋又加點了一份，還點了一種短臘腸（Cervelas），比法蘭克福腸（Frankfurter）粗，但長度只有一半，上面還塗了一種特別的芥末醬。