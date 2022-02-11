口罩男《你這麼可愛，留給懂的人來愛》：沒本事的男人，往往不懂「尊重」兩個字

文：口罩男

沒本事的男人，往往不懂尊重兩個字

前陣子跟老婆參加了一位好友的婚禮，因為塞車晚到位置接近滿座，只能被安排跟一群不認識的人坐在同一桌，同桌上有位大哥帶著老婆跟看起來大約兩歲多的小孩，很熱情地招呼著每一個人，雖然不認識，但感覺應該是個熱心腸的好好先生。

但讓我傻眼的是，這位大哥從頭到尾都在提他的事業多有成就、人脈有多廣，酒酣耳熱之後，還到處炫耀認識什麼議員、立委，反觀他老婆，從第一道菜上桌到桌上已滿滿菜色時，碗還是乾淨的，因為他的小孩似乎被現場人聲鼎沸的聲音嚇到，一直在哭，這位媽媽一下從包包拿出熱水瓶、奶粉跟奶瓶出來泡奶，一下又抱著小孩餵奶，還要拿玩具出來哄他。

但她老公卻完全沒有要幫忙的意思，還在旁邊不耐煩地說：「妳是不會先抱出去哄嗎？一直哭很吵耶。」

媽媽表情非常無奈的起身之後，讓我驚訝的是，她竟然身懷六甲！

我實在看不下去，就跟那位大哥說：「大哥，大嫂懷孕還是不要久站吧，加上又抱著小孩實在太辛苦了啦，這抱小孩的苦力活，還是讓我們男人來幹吧。」

但大哥似乎聽不出我的意思，還驕傲地說：「不用擔心啦，我老婆力氣很大啦，你看她這麼大隻『漢草這麼好』，而且她的工作就是顧小孩啊，家庭主婦不顧小孩，那我娶她幹嘛？哈哈哈。」說完又將桌上的杯子拿起來，邀請大家一起喝。

我聽完皺了皺眉頭，應該沒人喜歡自己的老公在外人面前，形容自己大隻跟漢草好嗎？我用手頂了一下坐在我旁邊的老婆，眼神示意希望她跟著那位媽媽出去，我老婆馬上很有默契地說：「老公，我先去上個廁所有好吃的菜要幫我多夾一點在碗裡跟盤子喔，我回來要裝滿滿喔。」

我笑著說：「好啦，妳快去。」我老婆說完便往門外走去。

大哥看到我老婆離開，還開玩笑的說：「小老弟，你老婆漂亮又會打扮，應該很年輕喔，跟我那個妝也化不好、衣服也不會穿、身材還這麼大隻的老婆比起來，真的差太多了。」

我敷衍著笑了笑，邊夾著菜到老婆碗裡，邊看著手上這位大哥給的名片，滿滿主管的頭銜，但只要想到他對老婆的態度，說實在的，我不相信他有多成功，就算旁人覺得他做人成功事業有成，但如果連最基本的尊重老婆都不懂，甚至還在外人面前習慣貶低與嘲笑自己的老婆，那根本就不懂怎麼「做人」。

真正有本事的男人都深知「尊重」他人的重要性，因為就是善於利用這兩個字，也才會讓他們有今天的成功。

即便多少因為在外的成就或身分地位，導致他們在家可能有點大男人，但在尊重太太這件事上，他們始終不忘。因為他們能有今天的功成名就，是因為背後一直有個默默支持自己、打理好家裡一切的太太。

不要老覺得自己的事情就是頭等重要、賺錢的大事、一刻都不能耽誤，你事業沒有做這麼大，也沒有每件事都這麼緊急，更不要只要提到老婆、小孩，就認定是無聊、沒意義、又再找麻煩的事情，我不相信你在追老婆的時候，是這個鳥樣子。

覺得老婆煩？老婆不體貼？埋怨老婆永遠不懂自己的苦？她當然知道你累，也知道你辛苦，她為了愛你咬緊牙根苦撐，只希望換來你能將心比心，別總是以為這一切都是理所當然。

你有沒有想過，有乾淨的衣服穿，是哪來的？

一回到家，就有吃有喝，又是哪來的？

剛出生的小孩，難道會自己泡奶、換尿布、自己洗澡嗎？

你心情不好看誰不爽，門一甩電話打了，兄弟朋友統統到，滿腹委屈跟壓力統統在大家的安慰跟菸酒的催化下，煙消雲散，但你老婆呢？

你不分擔家務、回家就想當老爺、不管孩子的生活、不想聽她說心裡話、不讓她有交友空間、時不時嫌人家又胖又醜。請問她的壓力跟無奈怎麼辦？

一個男人成不成功，看他老婆就知道，能在婚後多年，還把老婆照顧打理得好好的，甚至從外表到內在還勝過婚前的男人，基本上，就不會太失敗。

但能把一位原本氣質出眾、溫柔婉約的女人，在婚後變成每天都怒氣沖沖、陰晴不定的母夜叉，你就知道，這個男人當得有多失敗。

我很多以前的朋友，現在見面聚餐時常會誇獎我說：「兄弟，你真的厲害，現在無人不知無人不曉，真心佩服。」

但我都笑笑把手比向我老婆說：「最大功臣是那位小姐。」我從來不覺得自己有多厲害，因為沒有我老婆在後面的全力支援，讓我可以無後顧之憂地往前衝，老實說，我就什麼都不是。

所以，當我有多餘的能力，甚至跑在比較前面的時候，我不會去嫌棄我的隊友怎麼老是跟不上，也不會抱怨我的隊友為何要拖累我，更不會去計較我的隊友，怎麼可以共享我的資源，因為沒有她一開始的全力支援跟犧牲，根本不會有現在的我。

我要做的很簡單，要嘛就是拉著她一起走，不然就是停下來，等等她。不要自己走快了，就想把人家丟下或是嫌棄對方。

大多數男人都既矛盾又貪心，一邊希望自己的老婆能把家裡打點好、把小孩照顧好、把公婆按捺好，一邊又希望她們漂亮，還要有能力、有工作、有收入。但我問你們一句話：「你們又願意拿出多少時間或金錢，協助或支援一下為了你犧牲這麼多的太太？」

無後援情況之下，要你全職二十四小時照顧小孩，還要完成以上那些事情，你能辦得到嗎？我先說，我辦不到。

婚姻關係，並不是只有互相利用、合作，等到對方沒利用價值、跟不上自己，甚至幫助不了自己時，就想拋棄對方嫌棄人家。真正的伴侶關係是：「不管我走到了多前面、站到了多高的地方，站在我旁邊的只會是我的老婆。」我所有的榮耀跟成就，都來自於她背後的犧牲和付出，如果沒有她當初一肩將我背上的重擔扛起，拍著我肩膀說「老公，你先往前衝，後面有我在」，我們能跑得這麼快？跑得這麼輕鬆？