本土新增46例，桃園餐廳不明感染源群聚累計5例、國內有10條Omicron獨立傳播鏈

國內今（26）日新增46例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案，境外移入新增46例個案。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日本土46例個案較多，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。包含桃園相關29例、高雄港區相關12例、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關2例、亞東醫院2例、台北房仲與圓山飯店廚師兄妹案相關1例。

本土新增46例，已有10條獨立傳播鍊

今天新增確診的46例本土個案中，當中有2例與圓山案相關，圓山案為女廚師一家三口染疫，其哥哥是房仲（案18375），昨確認一名房仲的客戶（案18518）染疫，並確認其一名友人染疫（案18397），友人曾經去餐廳用餐，而且透過實聯制發現一名台北市幼兒園老師（案18590），同時段在同個火鍋餐廳用餐也確診，不過他們並不認識，是透過實聯制等疫調結果找到的。

另外案18514退休人員，他歌唱足跡多也有租屋，他的一位姊姊因此確診（案18556），此外同餐廳用餐也有3人確診（案18554、18625、18612），目前總計5人確診。

此外還有先前確診的太陽能公司設計員（案18135），她的媽媽（案18154）確診，還有一位孕婦（案18348）確診，原先找不到來源，以為是2起單獨案件，如今有某一家餐廳增加2例確診（案18616、18617），而太陽能公司員工母女和孕婦，也有在同一餐廳時段用餐，因此餐廳變成另一起5人來源不明的群聚案。

Photo Credit:指揮中心提供

另外在桃園新增一案（案18555）為不明感染源。根據指揮中心最新資料顯示為20多歲女性，於1月19日發病，有咳嗽、流鼻水、腹瀉與喉嚨痛等症狀，且已施打過兩劑AZ疫苗，個案於1月24日因自覺有症狀就醫採檢、1月26日確診。陳時中表示，這名新個案目前尚未有找到與其他群聚有關聯之情況。

另外是幼兒園群聚案（案18530、18531），今日再新增8例確診。

至於亞東醫院，則再增2個案，包括母、案18548，與陪病子、案18540，母親N抗體是陰性，兒子N抗體是陽性，有可能是兒子傳染母親。

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關，昨天新增的員工友人案18521，和朋友曾有過17人聚會，經查有2人確診。北市副市長黃珊珊上午受訪表示，宜蘭礁溪那群也有一些到北市來，目前發現確診者傳染給他的朋友，接著他的朋友裡面又有17個人一起聚餐活動，這17個聚餐的人員中又有3個確診，市府已經通知其他14個人進行居家隔離。

自貿園區則已已累計102位確診，加值園區原本有2家公司較嚴重已經停工，已採檢2789人，有5位陽性，都是本國籍員工，都是二採檢驗陽性，仍在居家隔離中。另外居家隔離中有症狀而採檢驗出陽性者有9位，都是一採陰性，二採轉陽，分別為7位外籍人士、2位本國籍人士，因此今日亞旭電腦廠相關個案，今日總共新增14例個案。目前亞旭持續停工，還要持續篩檢。

Photo Credit:指揮中心提供

指揮中心另外也說明，今日新增境外移入個案為27例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（9例）、英國、加拿大及荷蘭（各2例）、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、法國、中國、瑞典、柬埔寨、越南、新加坡（各1例）移入；另23例調查中。入境日介於今（2022）年1月9日至1月25日。

餐廳內用傳染多，考慮升級或是再禁內用？

媒體提問，礁溪長榮鳳凰酒店相關確診2名中國科大學生、案18495及案18521，逛了信義區幾家百貨公司，且先前和友人的聚會也有人確診，會不會成為中壢西堤餐廳翻版？陳時中表示，大家還是要小心，Omicron傳染力強，用以往居隔、分流上班、整體關閉場所等，恐怕已經是不切實際作為，指揮中心會把確診者匡列隔離，減少對社會的影響。

對於新增不少確診個案在用餐時遭傳染，即便非同一桌也被傳染，指揮中心是否考慮禁止餐廳內用？陳時中認為，若有確診者到餐廳內用，接觸時間長，染疫可能性就會提高；然而其他工作場合也一樣，聯邦銀行、亞旭電腦、高雄港等都是在工作場合群聚，也不是用餐，所以某些區域染疫風險稍微高但也非絕對，如果有群聚的場合都禁止，將會嚴重影響民生問題。

不過特別高風險的群聚場所，在匡列隔離時會要求停工。至於餐廳要不要恢復梅花座或是隔板，陳時中表示鼓勵但不強制。

國內目前有多少條傳播鏈屬於感染源不明？是否已經達到三級警戒的條件？陳時中回應，相關群聚的病毒來源可歸在一個大項目內，等釐清後才能斷定，而桃園目前有3條傳播鏈的感染源不明，另台北房仲、宜蘭礁溪飯店等2條傳播鏈也很重要，現在正積極疫調。

也有媒體詢問，國內Omicron變異株有幾條不同的獨立傳播鏈？羅一鈞說，國內Omicron變異株最主要的傳播鏈為桃機相關、高雄則為BA.2的亞型、3家傳出院內確診的醫院也各自屬3種不同的Omicron、1名機場防護人員、2名防疫計程車司機，宜蘭、台北、新北等個案也各自分屬不同的Omicron病毒株，國內目前有10條獨立的Omicron變異株傳播鏈。

疫苗第22期預約再開，莫德納最熱門

指揮中心今也公布COVID-19疫苗接種最新統計，1月25日COVID-19疫苗接種32萬3645人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑81.37％、第2劑74.02％、基礎加強劑接種率 0.66％、追加劑接種率19.16％。