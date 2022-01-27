兩位重量級中國學者接連發文「反鷹派」，真能改變習近平武統的蠢動嗎？

近年來，雖然國際社會不斷抨擊中國強悍的戰狼氣勢，但中國依舊「民族自信」滿滿。

尤其，歐美國家圍堵中國的動作愈來愈多，反而刺激了中國國內的鷹派勢力，加上中共催化「愛國主義」的民粹意識，甚至在各種政府文件及宣傳中提及「中華民族偉大復興」，讓社會出現盲目向外抵制的現象，就算鎖國也在所不惜。

中國強悍的民族自信，不但凝聚國內的團結，更表現在對外進行武力威懾的動作，不過，近期中國內部也逐漸出現批判「中國鷹派」的觀點，發表「反對武力威攝」、「反對冒進」的言論，在言論管制的威權統治下，兩位中國學者展現知識分子的良知相當不容易，卻也顯得不尋常。

為何會有這樣的現象？真的可以撼動中國根深蒂固的愛國氣焰嗎？

中國戰狼氣焰，就連中國學者都看不下去

上述兩位中國學者對外發表異論，被外界解讀是針對內部「鷹派」的批判觀點。

值得留意的是，其中一位具有全國政協常委身分的賈慶國，是前北京大學國際關係學院教授，他在北京大學發行的《國健全研究雜誌》發表專文，文中指出中國盲目追求「絕對的國家安全」、「徹底斷絕對外貿易」，將會讓中國更落後、更不安全，他認為確保國家安全的作法就是多交友、少樹敵，否則將重蹈前蘇聯瓦解的覆轍。

也是在前不久時間，中國另一位知名學者鄭也夫也提出檢討中國戰狼作法。鄭也夫是北京大學社會學的退休教授，他在網路上發表一篇名為「匹夫說台海」的短文，文中直言對於「武統」及「武力威懾」的反對立場，並認為中國國內不斷升高的「武統」聲量並無法解決兩岸問題，尤其是「武力威懾」加劇了雙邊的仇恨，甚至可能會誘發戰爭。

鄭也夫教授的評論中最讓人驚豔的分析是有關「台獨」的論述，他表示以目前中國對台武力威懾的動作來看，達到的效果有限，且無益於兩岸關係的改善，對台武嚇頂多只能抑制名義上的「台獨」，但卻影響不了已經70多年的獨立事實，所以，他建議要停止對台武力威懾，才能約束台海發生戰爭的風險，否則談和平統一願景根本是空話。

Photo Credit: AP / 達志影像

1996年台海危機，看到中國鷹派的影子

綜觀兩位中國學者的觀點，目的都是要澆熄中國國內日益高漲的民族氣焰，這是在許多「學者替中共背書」的強硬論述中，難得一見的現象。不過，這些言論恐怕仍很難扭轉目前中國內部的整體形勢。事實上，中國持續對外採取戰狼行徑，對台的作法上依舊進行軍事恫嚇，近年來軍機、軍艦擾台的頻率、架次更是屢創新高，兩位學者擲地有聲的分析，可能無法得到官方的認同。

檢視中國「鷹派」的發展，可以回顧1996年台海危機的歷史軌跡，當時中國發動威懾台灣的軍事演習，有一說是因為北京當局無法完全壓制軍方的強硬立場，飛彈演習是中國內部鷹派勢力抬頭的象徵。試著想想，1996年的時空環境，跟當前形勢似有哪些巧合之處？

30年前，台灣正值進行首次總統直選，再對照兩年前2020年的總統大選，台灣歷經七次總統選舉，都是台灣民主深化發展，以及主權國家認同的累積過程，這看在中共眼裡當然不是滋味。此外，1990年代全球民主化浪潮、蘇聯瓦解的劇變的時代背景，都對中共帶來內外壓力，對照當前西方以民主抗衡中國威脅的態勢，以及國際社會對中國侵害人權黑紀錄的抨擊，近30年時序落差仍有著對比的意義。

中國早已拋棄韜光養晦，學者良知難抗鷹派

當然，現在的中國與1990年代的中國，有著明顯的不同。

30年前的中國還沉浸在全球化的洗禮之中，有著改革開放的經濟需求，縱然對於國際體制相當不滿，但「忍讓」求「發展」是當時中國對外的硬道理；隨著中國經濟快速增長，尤其是2008年成功舉辦奧運後，國家實力崛起，軍事能力也大幅提升，中共早已拋棄鄧小平留下韜光養晦的祖訓，力求成為霸權要有所作為，意圖片面周邊現況，甚至要打造「新型國際關係」。

Photo Credit: AP / 達志影像

這個野望，也從歐美國家相繼抵制今年二月將登場的北京冬奧運便可窺知，國際態度已不同於30年前的「忍讓」，將中國視為威脅的常態。

中國愛國主義的氣焰，不只是對內有尋求團結的象徵，也同時對外展現國家崛起的自信，不過，中國鷹派的喊打喊殺，確實引來國內知識分子的不安，在威權統治下，兩位中國學者的觀點確實展現了知識分子的道德良心及勇氣。

話雖如此，要期待這樣的論點能對中國內部產生正面的作用，現實上效果有限，也不必太樂觀，畢竟凝聚愛國意識一直是中共轉移統治壓力的工具，鷹派勢力仍具影響力，學者的良知恐怕也是人微言輕。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航