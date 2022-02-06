《吳作棟傳（1990-2004）》：新加坡國防完全靠自己，不要假定哪個大哥從天而降保護我們

文：白勝暉

亞洲金融風暴

問：馬哈迪在亞洲金融危機爆發期間也提出了其他要求，但您都回絕了。據說他因此而對您有些不滿。是這樣嗎？

答：星馬關係在金融危機爆發前就很緊張了。我們在水供協定和馬來亞鐵道局地段開發協議上存有分歧，這些課題都極其複雜。無論如何，我們都必須向新加坡人民有所交代。

問：可是那也改變不了馬來西亞輿論的普遍看法，認為新加坡貴為富國，卻在危機當前不顧鄰居死活。

答：該怎樣幫助鄰國，每個決定都得慎重考慮。新加坡政府掌管的是新加坡人民的血汗錢。我們應不應該幫助鄰國？在什麼時候出手相助？都必須說服新加坡人這麼做也符合他們的利益。我們深信，只有區域穩定，新加坡才能繁榮興盛。當時，馬來西亞和印尼之間，我們更關注的是後者。印尼面對的麻煩要比馬來西亞大得多。當我們同意借錢給印尼，我也把澳洲、日本、中國、香港、美國、汶萊和馬來西亞拉進來，一起為印尼建築第二道防線。我們承諾借出這筆錢，是要振興市場對印尼盾的信心。

可是借貸是有條件的。印尼必須得先動用從國際貨幣基金組織、世界銀行和亞洲開發銀行借來的錢，以及自己的儲備金。如果這些還不足夠，印尼還需要幫助，那這些承諾借貸的國家就會一起施予援手。第一筆資金來自國際貨幣基金組織；我們（新加坡和其他國家）提供的是第二筆資金。

危機爆發期間，我在一次出國訪問時接到一通電話。是蘇哈托打來的。他問我「你可不可以盡快發放那筆錢？」我解釋說，根據印尼與其他支持夥伴所達成的協議，印尼必須先動用國際貨幣基金組織的貸款。

問：可是他要求您立刻發放新加坡的貸款？

答：是的。因為他陷入了麻煩，不想再受困於國際貨幣基金組織的苛刻條件，因此想繞過組織找新加坡借錢。但大家簽署的協議我必須遵從，其中涉及的不只是新加坡的錢而已。即使新加坡同意發放給印尼的貸款，也還需要所有其他協議支持印尼的國家全都同意跟新加坡一起發放對印尼的借貸。

問：他一定非常失望吧。金融風暴期間，得一而再、再而三地向其他國家的領導人說不，尤其是新加坡的鄰國……這事，究竟有多為難？

答：我想他是失望的。我從他的聲調中聽得出他非常失望。我也同樣感到苦惱難受。他是朋友，印尼是跟我們很親近的鄰國。可是我不得不遵守條件，他只能把我們的借貸視為第二道防線。國際貨幣基金組織和其他國際組織提供給印尼的第一筆資金都還沒用盡。我也必須向國內人民交代。結果我所料沒錯，二○○一年的全國大選，徐順全就質問政府：我們的五十億美元去了哪裡？他以為新加坡把錢借了給印尼，收不回來了。其實，我們根本還沒發放那五十億美元貸款。

問：我們不妨換位思考。也就是說，您的政府是否同樣有個假設的基礎，萬一哪一天有麻煩的是新加坡，你們也不會要求鄰國來拯救？

答：是這樣沒錯。不是說他們不肯，只是他們也許也有難處。

問：就是以這個假定原則為基礎？

答：我認為，憑著過去幾十年來我們表現出來的誠意，在我們有難的時候，鄰國也一定會願意拉我們一把。但我們必須意識到，沒有人虧欠我們什麼。即使鄰國要幫忙，他們自己也可能面對資源不足的問題。而且也和我們一樣，在向別人伸出援手提供借貸時，他們也必須向自己國內的子民有所交代。所以，永遠不要惹禍上身。這是我們由始至終的治國指導原則。就以國防為例子，我們完全靠自己。我們不會假定在出問題的時候，會有哪個大哥奇蹟般地從天而降來保護我們。

問：鄰國還有一種說法，認為新加坡的增長也與他們有關，新加坡的發展也得利於印尼和馬來西亞。所以當他們有難時，新加坡絕對有義務幫忙。

答：說個題外話。越戰結束後不久，越南總理范文同到新加坡訪問，他當時告訴李光耀，新加坡必須幫助越南。他尋求新加坡的援助，說我們理應幫忙，因為我們也曾從越南身上獲利。怎麼說？越戰時期，新加坡向美軍出售石油等其他物品，所以新加坡從越戰中得到了好處。李光耀直面回覆范文同說，新加坡同意與越南進行雙邊貿易，但不會應他的要求提供經濟支援。後來我當上了總理，越南領導人要的不是經濟資助，而是項目投資。我們則同意提供技術支援，在互惠互利的基礎上幫助越南成立工業園區。

所以，終究回歸到一個非常重要的問題。新加坡需要什麼樣的領導人？當那些比我們大得多的國家指著你說，你那麼有錢，理應分一點給他們，你要怎麼回應？

問：第四代領導人也得硬著頭皮應對嗎？

答：是，必須的。任何一位新加坡的領導人都必須做好準備維護國家的立場。我們隨時願意為鄰國伸出援手，但必須是以有意義且互敬互重的方式進行。我們透過具體項目來協助他們，幫助他們以可持續方式增值發展。我們怎麼幫助印尼？ 通過成長三角的構想在巴淡島和民丹島做出投資，向蘇拉威西和蘇門答臘購買蔬菜，也幫助他們培訓政府官員。這些才是實質的助力，幫助他們鞏固經濟基礎。

再容我說一個離我們更遠的國家和它的領導人的故事。我一九九一年第一次在辛巴威遇見曼德拉。當時他才剛從獄中獲釋，還未當上總統；很開放很討喜的一個人。我當時是到哈拉雷，第一次參加共和聯邦政府首腦會議。

曼德拉對我說：「嗨，總理先生！」

我說：「你好，曼德拉先生，請指教。」

他說：「你們那兒的街道全是黃金鋪成的吧。」

我說：「是嗎？」

他說：「『非洲人國民大會』需要幫助。我們只需要一千萬美元。你們能幫忙嗎？」

我說：「首先，曼德拉先生，我們的街道並不是黃金鋪成的。我們可以幫助南非，但是新加坡政府可不能幫助一個政黨。」

我得即興思考、隨機應變。「非國大」（即非洲人國民大會）的簡稱是個政黨，我們幫不上忙，因為這麼做是不對的。為政黨提供資助，就形同介入他國內政。我們不會做這樣的事。可是我們有一項技術援助計畫。我告訴他，我們能做的，是幫助他訓練非國大成員，讓他們為將來治理國家做好準備。這麼做就完全說得過去了。把你的人送到新加坡來，我們可以提供相當於一千萬美元的培訓。（笑）

問：您說要以技術培訓計畫取代金錢資助，曼德拉有什麼反應？

答：我記得他說他會考慮。他在幾年後到訪新加坡，當時他已經是一國總統了。他又再一次提起，我們的街道全是用黃金鋪成的。這一次我笑著說：「您自己親眼上街看過了，街道怎麼會是黃金鋪成的？」這一回，他沒再要求金錢資助了。南非有錢了。我提出技術援助，他們接受了，後來派了好多官員過來接受培訓。