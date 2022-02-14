《每一天練習照顧自己2》：接受自己對他人「無能為力」，是擺脫受害者身份的第一步

文：梅樂蒂・碧緹（Melody Beattie）

接受自己是無能為力

有些人能輕鬆接受步驟一的這個前提：我們對他人是無能為力。當我們開始進行步驟一，便是準備好放下與接受。有些人則較難接受我們無能為力這點。

我愛步驟一。但很恨自己無力控制。我討厭自己脆弱無助，不喜歡感到不自在或覺得痛苦。我厭惡需要抽離和順服。可是一旦我承認這個事實，我便產生對步驟一的愛。我對生命中大多數的事物是無能為力，而且當我想要去施力於我無能為力的地方，就會抓狂。無論我多麼想這麼做，無論我自認更明白怎樣對別人才好，我都無法控制別人。

我無法控制別人做什麼、怎麼想或感覺，也無法控制別人要不要或如何選擇與我互動、要不要或何時成長與改變，還有，要不要或何時決定從成癮中復原。

有時候，我也無力控制自己。

我無力控制自己日積月累的感覺和負面想法，無力控制自己或他人的成癮行為，不論是酗酒或是陷入悲慘。我無力控制自己的孩子或是別人的小孩。我無力控制結果、生命、際遇或事件。我無力控制關係的發展。我無力控制時機。

老天啊，我多麼希望自己能控制時機。

但我不能。

我試圖控制自己、一味地壓抑思緒和感覺時，我就迷失了。我更找不到自己，而且陷入相互依存的泥淖中很深。

我試圖控制他人時，我讓對方和自己都快瘋了。我試圖控制成癮行為時，它們反過來控制了我。我試圖控制他人對我的看法時，我便淪為傀儡。控制行為使我和別人抓狂，不論我想對什麼造成影響，最後反而是我自己被控制。我迷失自己，與自己越離越遠。

而其他人也對我感到生氣，想要逃開。

我想要去控制際遇或情況時，反而替正在進行的事情設下阻礙。我把時間與心力耗費在試圖掌控自己無能為力的時候，我失去了過好自己生活的能力。

控制會產生某種特殊的能量。就算我們只是想想而已、沒有實際去做，其他人也感覺得到。他們會有所回應，有時候，他們會刻意去做我們希望他們停止的事，有時候則是刻意不照我們希望的做。這是一種由恐懼控制的能量。

想要控制他人很正常，尤其是對方正在傷害自己或傷害我們，或者事與願違的時候。但是，照顧別人不是我們的職責：例如照管他們的感覺、思緒、決定、成長，以及該負的責任。我們的職責是為自己做到這些。

步驟一不是指不用負責任或全然無助。它要說的不是：「因為別人正在或曾經對我做的事，所以我無法幫助自己」。而是剛好相反：我們需要為自己和自己的事負責。別人對他們自己和自己的事負責，無論我們是否認同他們是怎麼處理自己的事。

我們為自己負責，負起責任將生命的能量引導至我們的人生道路，為自己開創出一個豐盛圓滿的人生。當我們敞開心胸，讓它發生，它就會發生。

無論在怎樣的際遇或情況，我們負起責任，停止自己的痛苦，面對與處理自己的恐懼，學會說不，滿足自己的需求，設立必要的界線，為照顧自己做出選擇與決定。

我們不是受害者。

我們接受無能為力的這個事實，才能得到力量，照顧自己。當我們開始照顧自己，我們將會開始過自己的生活，而所有注定要來到我們面前的，將都會是我們的。當我們停止控制別人，我們就能讓他們過自己的人生，也相信他們可以做到。

步驟一將我們帶回現實，回到自己身上。它讓我們找回重心和平衡，帶我們回到自己。

一旦停止控制，事情會各就其位。而且我們發現，我們在這個世界所處的位置是非常好的。最後我們會非常感恩一切都很圓滿，因為比起我們控制行為能夠做到的，這樣好多了。

從未有人告訴過我們，我們無能為力的事可真多。接受無能為力的事實，讓我們得以掌握生命中真正的力量，此股力量是如此強大，這點也未曾有人告訴過我們。我們有力量去思考、感覺、解決問題、設立界線、訂定並達成目標、創造、療癒，無條件地照顧和關愛自己，也無條件地愛我們身邊的人。

我無能為力的事情有哪些？所有我想去控制的一切都是。

抽離的步驟

步驟一是幫助我們開始抽離的步驟。「抽離」是復原的一個概念，表示我們盡可能以關愛的方式，放下、從他人生活中抽離。

這個步驟協助我們分辨什麼是適當地使用意志力、什麼是濫用意志力。我們開始學著去感覺，而非逃離自己的情緒。我們了解到以前是怎麼忽略了自己，才能夠在任何情況下愛自己多一些。

步驟一也是擺脫受害者身份的第一步，無論我們是別人、自己或人生的受害者。

步驟一是抽離的步驟。

這個步驟與界線有關。我們會學到自己和自身責任的極限與範圍，學會分辨什麼是我們能做與不能做到的，分辨我們何時是嘗試去做不可能的事，或者不是我們該做的事。

接著，我們會停止去做不可能的事，專注於可能的事情上，包括過自己的生活、照顧自己、感覺自己的情緒、並適切地回應。我們不必感覺非要按照我們的心意去控制和操縱別人與他們的狀況，也能愛自己和別人。

步驟一常常會使我們感受到自己的感覺：恐懼、受傷或丟臉的感覺。步驟一讓我們可能感到哀傷。起初，這個步驟可能讓人覺得很黑暗與畏懼，但不需要害怕，因為不會持續太久。步驟一讓我們明白，對於無法控制的事情我們是無能為力，如此我們就能找回力量。一旦我們不論失去什麼、面對什麼無能為力的事情都能接受，我們便能自由地去感覺、處理自己的情緒，跟著生命往前行。