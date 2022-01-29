沖繩返還50週年前哨戰：玉城知事一日兩敗，美軍基地遷移案將如何牽動秋季改選？

沖繩返還50週年前哨戰

1月23日，日本最南端的沖繩縣北部城市名護市舉辦市長選舉的投開票，由執政的自民黨與公明黨聯合推薦的60歲現任市長渡具知武豐，以1萬9524票贏下現任沖繩縣知事玉城丹尼支持的49歲新人岸本洋平（1萬4439票）。5000票的差距依舊巨大，但投票率也創下過去最低的68.32％（上屆76.32％）。

渡具知武豐在選舉結果揭曉，例行地「萬歲」慶賀後，便與自民黨幹事長茂木敏充舉行線上對談。這也是茂木敏充就任以來親自操刀指揮的首場大型選戰，他在線上對渡具知與在場觀眾和媒體表示「第二屆任期，我們也會以國家的立場全力支援你」，明確表達力挺的態度。

渡具知也在記者會上笑臉回應茂木「為了名護市的發展，還請您多指教。」在這次的競選中，主打疫情後的經濟政策，其中推出的「三零政策」，意即「孩童醫療費歸零」、「學校營養午餐費歸零」與「幼童保育費歸零」等，吸引不少年輕父母族群投票，在人口快6萬4000的名護市殺出近兩萬票好成績。

現職市長連任，在民主政治選戰中雖並不罕見，但是對自民黨而言，卻是力保不能失去的珍貴一席。原因在於名護市下轄的邊野古地區，目前正在進行美軍基地遷移工作的初期填海工程。未來位於宜野灣市的美軍普天間空軍基地將轉移至此，因此當地的民意也決定未來基地遷移是否順利。

現任知事的重大挫敗

無獨有偶，沖繩縣南部的南城市也在23日同一天舉行市長選舉，結果由自公執政聯盟共推的前市長古謝景春（66歲）擊敗現任的瑞慶覽長敏（63歲）。由於瑞慶覽也是知事玉城丹尼背書的人選，玉城面對一日兩敗的窘境，象徵非保守勢力在當地的版圖在2022年開春連續遭逢打擊。

「比預想的（票數差距）還要高出許多」，玉城丹尼在24日神情嚴肅地出現在沖繩縣廳上班。知事身邊的幹部則是跟日本記者透露：「市民都在傳『只要換市長，那現在市長提的育兒無償支援就都沒了！』，這樣的傳言不只影響到育兒的父母，也影響到他們的家長」，顯現渡具知武豐的競選策略確實奏效。

對於玉城來說，開春遭逢兩敗，給了外界許多聯想，是否會影響到其連任之路。事實上，2022年的9月沖繩縣知事也將舉行改選，而以玉城丹尼等沖繩政治人物為主的「全沖繩（All Okinawa）」勢力，長年與中央的意見相反，原先預計票數至少能夠拉平，但沒想到經濟的不振成為選民直接投票的主因。

對於選舉結果，玉城雖然稱「我們持續對邊野古新基地建設反對的立場，是一公厘也不妥協的。」他並稱「在許多的爭議當中，邊野古地區當然也是爭議點。不過優先順序維和當然是由市民所判斷」，對於自己的政治理念仍不妥協，期望用接下來的時間持續取得縣民大眾理解。

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邊野古基地續遷移

另一方面，邊野古地區的基地建設工程，雖然依舊進行中，但是進度仍緩慢，加上疫情因素等考量，完工之日目前仍無期。茂木敏充在23日的線上對談就強調「邊野古所在的名護，在Omicron的傳染下也能拿下大勝！」官房長官松野博一也稱「切實地進行工程，早一步能夠交還普天間基地，去除飛航危險的想法未曾改變。」

回顧基地的相關建設，早在2013年時就由當時的知事仲井真弘多批准。然而在2015年，已故的知事翁長雄志就取消邊野古當地填海計畫，讓地方跟中央展開長年的訴訟。2018年8月翁長過世後，補選上的玉城丹尼也繼承翁長遺志，但政府於當年12月即開始填海工作，雙方仍在行政上互相較勁。

2019年時，筆者也曾前往沖繩當地採訪公投，當時就邊野古基地是否應該填海等進行投票，一度出現72％的反對率。只是，中央政府仍舊不為所動，持續默默進行工程，玉城丹尼持續抗爭，2021年11月時仍以「地層調查未確實」等理由，不批准中央更改的填海計畫，一度跟防衛省關係緊張。

這次的渡具知武豐能夠獲勝，雖是靠「三零」政策，但其背後的資金，正是來自中央政府。因為基地遷移，中央每年需撥款給名護市當地高達15億日幣的「交付金」，而這筆錢正好讓現任市長拿去以「三零政策」嘉惠當地市民。縱使被批評是「政策買票」，但是改善市民生活與經濟收入，卻是不爭的事實。

沖繩大選年的起步

隨著2020年2月因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）陷入停擺後，幾乎靠觀光支撐財政的沖繩面臨相當大的衝擊。2018年的沖繩觀光人口一度突破1000萬人次，但2020年就因為疫情銳減到258萬3600人次，還是以疫情發生前的一、二月為主。兩年多來的疫情讓縣民思想也轉趨保守，先以自己生活顧好為重心。

根據中間左派的《朝日新聞》調查，名護市當地對於基地遷移雖有54％反對，不過一談到選舉投票時，50％的市民還是選擇了「振興地方經濟」為優先，「基地遷移問題」僅有30％，顯示麵包還是比自身的理念還重要。玉城丹尼的幹部也跟《朝日新聞》坦言「許多市民說他反對基地，但這次為了生活先投票給現任了。」

就現實面來說，即將到來的秋天知事選戰也只剩半年左右，如果不再就沖繩縣因為疫情而流失的大批觀光旅遊業，想方設法替島內的經濟製造一定好的景氣循環，那玉城知事也會很難連任。不少媒體繪聲繪影指出，現任內閣的沖繩、北方領土大臣西銘恒三郎等，將會成為挑戰他連任的大敵。