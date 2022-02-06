《隔離》：愛滋病疫情顯示隔離的非凡力量，它能操縱公眾對疾病的理解

文：傑夫・馬納夫（Geoff Manaugh）、妮可拉・特莉（Nicola Twilley）

隔離檢疫根據懷疑來界定，因而不可避免地受偏見影響，且容易被濫用。它有一串糟糕的歧視黑歷史。鑒於隔離會帶給隔離者持久不退的汙名，還會讓大眾不信任負責實施隔離的醫療人員，這個方法真的正當嗎？

「你不會找到任何支持隔離的人。」馬丁．賽特隆承認，「但事實是，最緊急的現代生物威脅使我們必須重新使用十四世紀的方式。」到了一九五○年代，隔離檢疫已經顯得過時，甚至這個術語都從世衛組織消失，直到過去幾十年才復興，而且經過了一定的改造。隔離檢疫之所以回歸，涉及了一名愛滋病社運人士出身的公衛官員、一項一九一八年流感大流行的統計分析，還有凱西．希克斯。不過，這個故事始於在第二次世界大戰結束的幾年後，隔離檢疫的過早退休。

抗生素直到戰爭後才變得普及，使許多過去最可怕的疾病能迅速又輕鬆地治療。從腺鼠疫到斑疹傷寒，從結核病到梅毒，有效的治療使檢疫無用武之地。另外也歸功於有毒卻極為有效的滴滴涕病媒防治、快速診斷工具的推行，還有安全有效的疫苗來預防麻疹和小兒麻痺症等疾病，到了一九七○年代，傳染病似乎已經解決。與此同時，從一九五○年代和一九六○年代的民權運動開始，美國經歷了法律學者所謂的「權利革命」（the rights revolution），也就是一系列將美國司法體系對個人自由的保障顯著提高的標誌性決定。

到了一九七○年代，最高法院的裁決支持一系列合乎憲法的新主張，建立重要的先例來反對以種族、性別、性取向為基礎的歧視。這些保障涵蓋了強化的正當程序權，在刑法及民法都是如此。

這些變化組合在一起產生了很大的影響：大眾擔憂的議題從傳染病轉移到慢性病，使健康能根據個人選擇的生活方式來重新建構，與此同時，反文化的時代精神也將個人自由凌駕於社會束縛之上。檢疫作為衛生國家警察權的一種中世紀工具，似乎是來自另一個時代的遺跡。

接著，在一九八一年六月五日，美國疾病管制與預防中心針對後來命名為愛滋病的新疾病發布了第一份官方報告：在洛杉磯，有五個罕見的肺感染病例發生在原本健康的年輕同性戀男子身上。不到一個月後，這種神祕、新型、似乎致命的疾病就被稱為「同性戀癌症」（the gay cancer）。到了一九八二年，媒體將被視為愛滋病風險族群的人貼上「4H集團」（4-H club）的標籤，也就是同性戀（homosexuals）、海洛因使用者（heroin users）、海地人（Haitians）、血友病患者（hemophiliacs）。

雖然愛滋病似乎明顯只透過特定體液的交換來傳播，但科學家起初無法排除唾液和黏液的傳染性。一九八五年進行的一項民調顯示，將近半數的美國人相信共用一個酒杯會感染愛滋病，百分之二十八的美國人認為愛滋病可能透過馬桶座傳播，這一切都使超過三分之一的美國人下了結論：與罹患愛滋病的人「來往」是不安全的，就算沒有身體接觸也一樣。在印第安納州，一名罹患愛滋病的十三歲男孩遭到學校禁止進入；在加州，房地產經紀人協會堅持，如果房屋的屋主曾是愛滋病患者，該協會成員必須告知潛在買家；而在一個悲慘案例中，消防員拒絕為一名他們認為可能是同性戀的男子施行心肺復甦術。

因此，對早已邊緣化的族群油然而生的恐懼和歧視從疫情發源地廣泛散播，隨之而來的是呼籲好好施行傳統檢疫的浪潮。在十年內，有二十五州都推行措施來拘留涉嫌患有愛滋病的人，其中許多措施都是依據美國計畫的法規制定的。

聯邦政府也加入行列，訂立了一項旅遊禁令，拒絕感染人類免疫缺陷病毒或愛滋病的非美國公民入境。這項禁令一直持續到二○一○年，也使美國在一九九一年建立了世界上第一個也是唯一一個「人類免疫缺陷病毒集中營」，由老布希（George H. W.Bush）和司法部長威廉．巴爾（William Barr）設置。（巴爾也在川普政府擔任司法部長，他在二○二○年十月可能接觸到冠狀病毒之後，拒絕接受隔離。）

它的建造目的是容納二百七十四名海地難民，他們在關塔那摩灣（Guantánamo Bay）的軍事基地檢測出人類免疫缺陷病毒陽性，這座基地是法律上的灰色地帶，由美國運作卻不在美國境內。這種境外狀態使原本應該違法的公衛拘留得以進行；該基地後來還住進了另一群特別的拘留者，就是在小布希（George W. Bush）的反恐戰爭中拘留的非法敵軍戰鬥員。

與此同時，美國司法部也裁定，聯邦的承包商可以開除感染愛滋病的員工，這項決定與美國疾病管制與預防中心的建議相悖，而且立即引發了廣泛批評。正如查爾斯．柯漢默（Charles Krauthammer）在《華盛頓郵報》寫的：「我們不該在意人們是否覺得你會在影印室染上愛滋病。因為你不能這樣。無知是歧視的原因，而不是歧視的正當理由。」

不過，就像克莉絲塔．麥格倫向我們指出的，愛滋病疫情提供了一個清晰的例子，顯示隔離的又一種非凡力量：它能操縱公眾對疾病的理解。她說：「某種疾病或許不會人傳人，或者不是高傳染性，但施行隔離自然而然地暗示：如果我生病，而且我跟你在同一個房間裡，在你面前呼吸，你就會染病。」