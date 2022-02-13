天災人禍皆讓社會付出極大代價，「災難流行病學」能夠做出哪些貢獻？

台灣其實有很多災害？

以地理位置來說，台灣位處於西太平洋亞熱帶颱風路徑上，每年經常有颱風、西南氣流、梅雨鋒面、東北季風及夏季熱對流豪雨等致災性天氣系統侵襲、同時因地形崎嶇更易引發區域性極端其降雨事件，進而再導致土石鬆動、水災及傳染病等二次災害；同時也位於亞洲大陸東南沿海、太平洋西岸的台灣，介於日本和菲律賓之間，正居於東亞島弧之中央位置，是亞洲海、空運交通要道，以疫情尚未爆發前（2019年）、由交通部觀光統計資料庫所提供的資料顯示外國來台旅客人數達到11,864,105人次，這樣的運輸量也提高呼吸道傳染病及蟲媒傳染病大規模傳播的機會。

以板塊位置而言，台灣位處太平洋西岸歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的碰撞點上，因板塊運動而導致經常有地震，而有感地震每年約500起，常造成房屋倒塌、公共設施及道路損毀、坡地崩塌及土壤液化等等，若再如遇海嘯或強降雨，其可造成的災害損失難以估計。

而除天然災害襲擊之外，近年來因大型交通事故（包括空難、公共運輸出軌及遊覽車翻覆事件等）、工安事故、火災事件和局限空間有毒氣體或粉塵引起之爆炸等人為事故層出不窮，讓一般民眾和特定職業工作者們失去寶貴的性命和健康、整個社會付出極大的代價。

綜上所述，我們台灣位處於災害發生極頻繁的高風險區域內，因此我們台灣公衛學生聯會希望透過科普小學堂，帶領公衛學子們以流行病學的角度來思考災難這個議題、關心你我生活周遭可能的災害風險、了解我國災難指揮體系如何運作，進而思考身為一位公衛人、一位公共衛生師能夠在緊急災難時能夠擔綱何種角色，為民眾、為社會、為台灣做出何種貢獻。

什麼是災難流行病學？

定義是應用流行病學方法評估災難造成的短、中及長期的不良健康影響，並且預測未來災難的可能結果，並記錄與評估受災影響民眾及特定職業工作者之健康損害與醫療需求、提供即時災情訊息、調整並整合醫療資源因應災難需求並報告予指揮官，並提供進一步減少因災害而引起的健康損失的減災策略，最終為未來類似災難發生時迅速應變、提供預防及減災策略。

什麼是災難？

災難係指任何天然、技術或人為所產生之危害，其發生將對人民之生命及財產造成威脅與傷害，且為社會帶來不同程度的衝擊與影響，需由政府進行各項災害管理工作，以減少災害所生之損失。

而我國對於災難的種類主要是以災難成因去分類，根據《災害防救法》第二條規定如下

（一）風災、水災、震災（含土壤液化）、旱災、寒害、土石流災害、火山災害等天然災害。

（二）火災、爆炸、公用氣體與油料管線、輸電線路災害、礦災、空難、海難、陸上交通事故、森林火災、毒性化學物質災害、生物病原災害、動植物疫災、輻射災害、工業管線災害、懸浮微粒物質災害等災害。

Photo Credit: 臺灣公衛學生聯合會提供

而美國CDC對於災難的定義，將災難種類依性質分成三大類：

Natural Hazard（天然災害）

是因大自然中的物理現象造成的自然災害，比如說地球物理性（Geophysical）造成的地震、山崩及火山活動等；水文性（Hydrological）造成的洪水及雪崩等；氣候性（Climatological）的乾旱及野火等；氣象（Meteorological）造成的熱帶氣旋、颱風及颶風等；生物性（Biological）造成的瘧疾（Malaria）和登革熱（Dengue fever）等。

Human-Induced（人為災害）

指因人類疏忽（human negligence）而致的人為災害，引發大量傷害、死亡及對經濟造成巨大衝擊的事件，比如說大眾運輸工具出軌、恐怖威脅、航空運輸器墜落等。

Complex Emergencies（複雜型危機）

指重大人道主義危機，多是政治不穩定、衝突和暴力、社會不平等和潛在貧窮交互作用的結果，本質上多為政治性（political），會影響社會文化、公民、政治及經濟穩定的事件，尤其是在自然災害（比如說大型地震及旱災）和疾病傳播（例如COVID-19及AIDS）時，將進一步影響人民生計及加劇貧窮現象。

災難種類如此多樣化，但共通點都具有四大特性，第一個是突發性／不可預測性，災難往往無法預測且多數無法事前知道發生地點時間及規模大小，比如說航空運輸器失事和公共運輸出軌；第二個是不確定性，我們無法在災難當下就了解災難的全貌和受災規模大小、無法評估災難對於民眾的負面衝擊以及提出應對的全面方案；再來第三個是災難有地區性，比如地震無法只震某棟大樓或某個區域，但在受災區域中會有受災衝擊較大且須極高重視的熱點風險區域；最後是重傷害，大型災難往往帶來人員永久的健康失能和死亡、財產損害、社區瓦解消失和環境破壞等多重結果。

災難管理？

Photo Credit: 臺灣公衛學生聯合會提供

那我們要如何面對災難呢？災難管理（Disaster Management）的概念便就應運而生，為一針對危險情況的持續性、動態性的規劃管理過程，以減少危險情況的不確定性及降低災害發生之可能。從「管理」的觀念而言，有關災害種類、預防方法、發生時間、應變方式、復原計畫、政策檢討等，均是災害管理的範疇。

災害發生之過程可分為減災期（Mitigation）、整備期（Pre-disaster Preparedness）、應變期（Disaster Response）、復原（Post-disaster Recovery）期四個階段，環環相扣且互相連貫影響。以公衛角度而言，預防為最重要的工作，因此減災期極為重要，因為減災是最基礎也最具有長期效益的預防措施。