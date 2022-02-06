「越在地越國際」只是天真的誤會，就像「跳街舞來政令宣導」一樣尷尬

文：麟左馬

先講答案，我想「越在地越國際」是一場天真的誤會。

也許《Gossip Girl》和《深夜食堂》，這種美日當地小社群題材的戲劇真的賣得超好，但是《重金搖滾雙面人》和《Bay Watch》就真的只有國內票房還可以。

《重金搖滾雙面人》超級日本，除了動漫改編，還在情節、人物設定、場景上超級忠於原著，原汁原味的日本片，不熟悉日本動漫的觀眾很難吞。《海灘救護隊》則是純純的美式笑料，連演員肌肉線條的類型都是美式南加州海灘口味，這也是唯一比較打動其他觀眾之處了。只有本土題材和本土市場取向，真的沒有什麼出國比賽的本錢。

先講取材

爪哇宮廷舞和紐約市立芭蕾舞團的巡迴演出，哪一個售票更容易些？就不沾紐約市立芭蕾舞團的名氣好了，台北室內芭蕾舞團的演出，和爪哇宮廷舞，誰比較容易排到舞台大、觀眾多、售票壓力大的場地？明明爪哇宮廷舞超級在地，芭蕾舞卻是最最廣泛被使用的舞蹈之一，來源地都已經失去文化話語權了，但是爪哇宮廷舞真的不是容易打天下的產品類型。

無論是爪哇宮廷舞還是原住民語、漳泉州腔混雜的閩南語，以及一個島國的早期歷史，除了背景知識、歷史源流，都需要觀眾花更多時間和腦力理解以便入戲之外，這些作品，創作意圖所擔負的文化留存和推廣義務，也都與觀眾無關。原汁原味的引申意義是：你要花時間心力來理解我。

試問，在對日本感興趣之前，你會想看以伊邪那岐的神話為基礎改編的能劇嗎？還是想一窺風格妖冶的攝影師蜷川實花拍攝吉原遊廓繁華似錦的夜裡，《惡女花魁》盛麗如櫻的一生？

題材本土，或者口味本土，跟推向國際真的沒有很大的關聯。《斯卡羅》那麼本土，效益幾乎沒有外溢；《茶金》這麼本土，執行和畫面也都精緻，外銷效果還是比不上《華燈初上》。這幾齣都是製作費高、執行面相對完善、題材在地的戲劇，而其中銷路最高的華燈初上，題材的本土性最弱。為什麼「愈在地，愈國際」這句話喊得這麼響亮，還有人信？

「愈在地愈國際」佔用了一個絕佳的句型：做到A就能擁有B。這豈不是人人夢想的成功方程式？所有商管書籍賣的都是這個夢，絕大的市場。有夢，就有人買單。但是從實例裡我們都知道，在地這項條件，對外銷沒什麼幫助。那麼，「愈在地愈國際」這個觀點對誰有利？

首先是需要一個解方的人

愈在地愈國際，顯然是對如何將內容產品國際化的問題解答，但是沒附研究報告。

「在地」這個條件天生乘載了兩項優勢：一是獨特性，二是代言話語權。獨特性來自特殊風土人情和時空背景，容易劃清一個社會和其他社會的差異。獨特性就像觀光景點一樣，值得一遊。但是要能再遊，靠的就不是獨特性，而是真正吸引人之處。

觀光大國泰國，靠玉佛寺和世界最大臥佛只能讓人去拍照遊覽一次，吸引回頭客還是得靠鮮香酸辣的美食、大膽蓬勃的設計、廉宜便利的服務、相對安全的社會秩序。在地性的獨特，只是天生條件。要產品化、產業化，需要非常多的後天養成。拿在地性當捷徑，就像以為拿土炮就能超英趕美。

很可惜，「在地性」常常被誤認為是要發揚傳統或詮釋歷史。最糟糕的情況就會像拿街舞和饒舌「元素」做政令宣導那樣，由一群離受眾很遠的決策者，拿自己也不熟悉的素材，判斷這就是受眾會喜歡的內容。

雖然是同一塊土地上的傳統和歷史，當我們太過執著於獨特性的時候，就容易挖出最偏激的一面，離這個社會的現實很遠。於是我們就需要動用到隨在地性而來的代表話語權，用「屬於」自己的文化來否決外人對內容的質疑。很多不容質疑的傳統都採用這套進路，例如童婚、虐媳、鬥牛、捕鯨。不太糟糕的案例裡就會美化一些人物；糟糕的案例裡，一整個類別的人物被塞進一個刻板印象，更難翻身。

再來，是能從「在地性」連結上自己需求的人

對任何本土派而言，增強本土意識總是有利無害。「想要」在地的內容成功進軍國際，讓世界看見台灣的欲念，也會讓人相信愈在地愈國際這個說法合理；或者想要別人相信這個說法合理。畢竟自己不可分割的一項特質受到外人肯定，還是很動人的情境。

一個常見的做法是：搶在還沒有人詮釋某段歷史之前，先發行一份作品，佔地盤、搶話語權。例如誰是好人、誰是壞人。最長壽電影系列007中的壞人角色設定，簡直是一場英美政治意識形態變遷史。從俄羅斯間諜到媒體大亨，後來終於有比較抽象和藝術性的壞蛋。

還有另一個戰場，就是太空競賽。太空競賽不只是超級強權之間的科學前沿發展較勁，就算在內容產業裡，要做到精美真實的場景和動作，太空片也是拍起來昂貴的類型。

《2001太空漫遊》在美蘇太空競賽的年代，定義了太空電影須得達成的質地。那一點都不容易，但是觀眾再也回不去。2019年，中國傾力拍攝了《流浪地球》，終於輪到中國太空人來拯救地球。《寧靜海》這齣韓劇上映，宣示韓國人也成為拯救地球的英雄了。拯救地球這種任務，只有製作方有資格擔當。

愈在地愈國際，這個說詞反過來想怎麼樣？只有你已經夠國際化了，你的在地性才有人要買單。讓我來推薦你一部黎巴嫩社會寫實電影，阿拉伯語發音、以黎巴嫩境內的巴勒斯坦難民和基督徒衝突為背景。是不是沒有很想看？但如果《你只欠我一個道歉》這部片獲得奧斯卡最佳影片提名呢？

這是一部劇本精妙、情節通俗但寓意深遠的絕佳電影，而且相當好看，只是跟你的生活關聯挺小而已。黎巴嫩，那個西亞之西、地中海最東側的小國，離東亞之東、第一島鏈上的島國太遠。貝魯特內戰聽起來也跟天方夜譚一樣只是遠方傳說。