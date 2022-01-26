高雄市議長曾麗燕虛報1330萬貪污被起訴，為何地方民代「詐領助理費」事件層出不窮？

＊首圖為曾麗燕在2020年高雄市議長補選當選後宣誓就職

國民黨高雄市議長曾麗燕涉詐領助理費案，高雄地檢署今（26）日偵結，認定她自2010年起以低薪高報、虛報人頭詐領逾1330萬元，依貪污等罪起訴她及胞妹曾麗鴻等13人。曾麗燕表示，自己盡心為民服務，靜待司法判決。

全台各地方的議員民代「詐領助理費」事件層出不窮，且不分藍綠或南北，助理薪資虛報似乎已經是「不成文的規定」；公民國會監督聯盟執行長張宏林認為，除了應該修法調整助理聘僱的制度，讓助理脫離「低薪血汗」之外，也應該強化地方議會的透明度，讓地方議員的財務比照國會議員和行政首長，更加公開供全民檢視。

高檢起訴曾麗燕，虛報助理薪資用來繳卡費

綜合《蘋果日報》和《中央社》報導，高雄地檢署起訴書指出，曾麗燕自民國2010年12月25日起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，且於2020年經補選為高雄市議長，但她卻涉透過胞妹曾麗鴻辦理提領、保管及發放公費助理薪資，兩人多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，詐領金額高達新台幣1330多萬元。

雄檢指出，曾麗燕從2010年開始擔任高雄市議員，由曹姓秘書及妹妹曾麗鴻（61歲）保管助理存摺及發放助理薪資事宜，多年來曾麗燕申報每位公費助理薪資皆為4萬元，每月共支領24萬元助理費，但實際發給每位助理則僅約為2萬5000元，檢方認為曾麗燕詐領助理費進行調查，去年3月發動搜索。

檢方偵查時，曾麗燕雖坦承有指示不實申報助理費，但辯稱不知道議員助理費法規有修正，助理沒提醒，議會也沒告知，所以才按先前慣例申報每個助理4萬元薪資，她並否認有利用職務機會詐取財物貪污。

公費助理補助費（含春節慰問金）是公費助理在職務上所取得報酬，受領人也應為公費助理，必須專款專用，且這筆錢並非屬於議員薪資或實質補貼，因此議員不得據為己有或挪為他用。

雄檢表示，這些低薪高報或虛報人頭多出來的助理費，除了用在服務處外，還有繳曾麗燕信用卡費、社團會費、國民黨黨費及借款等私人用途，並非像曾麗燕所說以「總額分配」的概念用於議員服務處上。

近來法律見解多數已認為助理費必非實質補貼議員費用，議員的為民服務費（如服務處租金、水電費、紅白包、輓聯等）也需另外檢據才能向高雄市議會核銷，因此議員不得任意挪用助理費為為民服務的開銷，曾麗燕所辯不足採信。

高雄地檢署偵結後，今天上午將曾麗燕和胞妹曾麗鴻、涉案助理等13人依《貪污治罪條例》、偽造文書等罪提起公訴。不過考量部分涉案助理已坦承犯行，且無前科、態度良好，檢方建請在符合緩刑宣告刑度下，予以宣告緩刑自新。

《中央社》報導，針對起訴，曾麗燕上午透過高雄市議會媒體群組發表聲明表示，自從事公職以來，對監督市政與為民喉舌全力以赴、從無懈怠也無辜負。面對因助理費案遭起訴，深感遺憾，未來將透過司法程序力證清白。

詐領助理費不是新聞已成常態？

《中央社》報導，民主進步黨籍新北市議員周雅玲，去（2021）年1月，因為涉利用未實質擔任助理的多名親友當人頭，向新北市議會申報擔任公費助理，按月向議會詐領每人每月薪資2萬元到4萬元，以人頭詐領助理費新台幣1359萬餘元，用於繳房貸及社區管理費等。檢方依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴周雅玲和周雅玲大妹，其他認罪人頭獲緩起訴。

除了周雅玲，新北市議員王淑慧、黃永昌、高敏慧、鄭戴麗香等人都曾因涉嫌利用人頭詐領補助款，遭檢方起訴。另外台北市議員潘還宗、曾煥嘉也因詐領費遭聲押。走出雙北地區，詐領助理費的市議員幾乎遍及全台各縣市、藍綠都有，金額從數十萬到數百萬不等，好像詐領助理費「自己不做也有別人做」。

像是本月被控利用人頭詐領公費助理補助款，被判處9年徒刑的民進黨籍新北市議員王淑慧就表示，很多議員都是這樣調配，不然這麼多服務處經營不下去，認為法官對她「有敵意」不服要上訴。

依據內政部《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》規定，直轄市議會議員每人得聘用公費助理6至8人，每月不得超過24萬元，且公費助理每人每月支領金額，最多不得超過8萬元；縣（市）議會議員每人則是得聘用公費助理2人至4人，最多不得超過8萬元。議員提供助理名單造冊後送給市議會，市議會再將款項撥入助理帳戶。

涉案議員詐領補助款情況，有人是聘用親人或子女擔任助理，實際上卻未從事助理工作，被認為是利用人頭詐領補助款，有的是議員請領的款項和核發給助理的薪水不符，未實際申報，涉及貪污罪嫌。

公督盟執行長張宏林表示，將縣市議員的助理聘用經費總額除以法定聘用人數，平均起來算，只聘2個人平均1人可以領4萬元，若聘到4位，每人僅有2萬元，還低於現行基本工資月薪；地方議會也無加班費之法源依據，故無相關預算，標準的「把助理用到飽」，也是部分民代以「大水庫」概念來解釋挪用原因。

張宏林表示，目前內政部正在研議，在不增加預算的前提下取消議員聘用公費助理人數上限規定，並將直轄市議員每人聘用公費助理人數下限，由原先的6人，降低為4人。同時允許助理補助費用總額四分之一以內，可聘用「部分時間工作」公費助理，將公費助理勞工保險費、全民健康保險費及勞工退休金等雇主負擔部分費用法制化，這些都可以，但重要的是地方民代的財務狀況也必須更加透明，可供全民檢視。