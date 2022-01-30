哈薩克動亂對成立30年卻毫無作為的「集體安全條約組織」，是個千載難逢的好契機

哈薩克國內本（1）月初抗議政府調漲天然氣價格的示威活動，一度發展成佔領首都阿拉木圖政府機關大廈的暴亂事件。而在哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）宣布以鐵腕手段鎮壓示威，並請求由俄羅斯領導的「集體安全條約組織」（Collective Security Treaty Organization，簡稱CSTO）派出「維和部隊」協助平亂後，阿拉木圖的局勢暫時獲得控制。

有趣的是，CSTO這次的行動是其自2002年《集體安全條約》常設化以來的首次維和行動。為什麼選在這個時間點？又為什麼CSTO需要這個千載難逢的「契機」？

CSTO派遣「維和部隊」的法源依據

CSTO目前共有俄羅斯、白羅斯、哈薩克、塔吉克、亞美尼亞及吉爾吉斯六個成員國。在蘇聯解體後，俄羅斯為了鞏固其既有勢力範圍，並在政治與軍事上與北約甚至歐盟競爭，進而在1992年主導訂立《集體安全條約》（又稱《塔什干條約》）。

和《北大西洋公約》第五條款的設計相同，《集體安全條約》第2條規定，「當其中一個成員國遭遇危害安全、穩定、領土完整和主權的威脅…便將立刻啟動聯合協商機制並作出協調，向當事成員國提供援助措施，以消除威脅」；第4條則規定「某一成員國的攻擊行為等同侵害組織所有成員國，其他成員國在當事國應邀下，須立刻提供包括軍事手段之支援。」

而CSTO於2007年建立「集體維和部隊」（CPF）後正式擁有自己的軍隊，近年更進一步發展為具備2萬5000兵力的「集體快速反應部隊」（CRRF），且每年協同所有成員國定期舉行軍演，甚至曾低調出現在敘利亞內戰之中。

儘管如此，相較NATO或由中國主導的「上海合作組織」，CSTO向來都不是鎂光燈關注的焦點，也因為越來越多獨協國家逐漸發展出自己獨立的外交政策，由俄羅斯強勢領導的CSTO，致使最初共同簽訂條約的亞塞拜然、喬治亞和烏茲別克，在第一個五年期滿後於1999年宣布退出，削弱CSTO在中亞地區的影響力。

CSTO多次錯失證明存在價值之機

近三年來，中亞地區大大小小的領土與邊境衝突不斷，但CSTO卻始終無法透過這些事件找到自己的定位，也因此時而招致成員國詬病。

其一是2020年造成逾百人喪生的「納戈爾諾－卡拉巴赫」衝突（Nagorno Karabakh，簡稱納卡）。這場由CSTO成員國亞美尼亞及前成員國亞塞拜然之間的衝突，理應觸發《集體安全條約》的共同防禦機制，但懷抱著「大歐亞夥伴關係」宏願的俄羅斯，始終不願在「納卡衝突」中，如同土耳其堅定支持亞塞拜然一般地支持亞美尼亞，深怕將就此失去亞塞拜然這塊重要拼圖。

因此，亞美尼亞尋求CSTO協助的請求，在2021年的部長峰會遭到拒絕，而CSTO給出的理由居然是衝突發生地納卡屬於亞塞拜然領土（聯合國安理會曾對此通過決議）而非成員國境內，此決定一出自然引起亞美尼亞人民的反彈。

其二則是成員國塔吉克與吉爾吉斯去（2021）年4月的邊境衝突。這場因雙方爭奪水資源而起的衝突造成至少40人死亡，但離奇的是，CSTO僅在兩國達成全面停戰協議後，由幹事長札斯（Stanislav Zas）發表聲明呼籲雙方以和平手段化解紛爭。

更不消說2020年8月，白羅斯人民因不滿強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於大選舞弊，逾20萬人走上街頭並透過社群媒體告訴世界，盧卡申科以暴力手段鎮壓示威群眾。雖然盧卡申科多次強調白羅斯的「穩定」受到威脅，但明斯克的大選鬧劇完全沒有CSTO的著力點。除了凸顯CSTO無力（或沒有意願）化解成員國之間的衝突外，面對當代型態各異的非傳統安全議題，CSTO仍以冷戰時期的傳統思維，來理解會員國所受到的「威脅」，使得該組織更顯捉襟見肘，始終無法在21世紀找到自己的定位。

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為什麼選擇出兵協助哈薩克平亂？

哈薩克國內動盪的局勢對CSTO而言是「可遇不可求」的機會，正是這樣絕佳的契機讓CSTO得以在組織化20年後，首度派出「維和部隊」協助成員國維穩。

首先，哈薩克的托卡葉夫與兩年前白羅斯的盧卡申科，同樣面對著國內民眾不滿情緒，但托卡葉夫在動亂發生後直接公開將其定調為「由外國勢力策動的政變」，「顏色革命」之說挑動著普亭（Vladimir Putin）及中亞各國領導人的敏感神經，更符合《集體安全條約》對領土完整和主權所受到的威脅，為維和行動提供根本性誘因。

第二，在前述提及的案例裡，無論是納卡或是塔吉克與吉爾吉斯的邊境衝突，都是兩造正規軍的摩擦，稍有不慎都有可能引發更大規模的衝突，甚至演變成強權之間的代理人戰爭（一如納卡問題背後無法忽略的土耳其因素）。而哈薩克的兩造則分別是國家軍警與國內人民，CSTO不僅可以輕易將衝突控制在有限範圍，更能向世界展現CSTO維和部隊的效率與自律（聯合國在其中也幫忙對外宣傳了一把）。

第三則是時間點。哈薩克暴動發生在美俄雙方1月9日至10日的日內瓦會晤之前，CSTO軍隊「旋風式」協助止息暴動並在任務結束一週內完成撤離。對於俄羅斯和普亭而言，這樣的行動對美方及北約集團傳達兩個訊息：第一，俄羅斯在哈薩克的請求下出兵協助穩定局勢，對於中亞地區的和平與穩定，作為區域霸主的俄羅斯具有決定性影響力；第二，CSTO能在如此短的時間內對伏爾加河東側的哈薩克完成出兵、平亂、撤軍，就能將同樣的模式複製到西側的烏克蘭，示警北約不要輕舉妄動，藉此拉高自身談判籌碼。