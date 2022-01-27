「台灣製造」影劇內容進軍東南亞，OTT成為矚目新戰場

文：許月苓

新加坡觀看占比最高，舊劇〈流星花園〉地位不敗。下一個能引領「台流」的節目會是——？

在OTT串流平台上收看戲劇節目，已是大眾廣為接受的娛樂消費模式，除了能不受地點時間拘束隨點隨看，閱聽人在一段時間當中擁有了更多選擇；另一方面，OTT影視平台的內容來源也更加競爭且國際化。不可諱言，台灣產業也乘著OTT資金的挹入以及拓展收看管道，出現了不少兼具話題性與精緻度的戲劇作品。

以台灣而言，曾觀看任一串流平台中文節目的視聽者，有六成曾觀看台製節目，相較中國戲劇產業規模大，且特定劇型（如古裝劇）製作成熟的情況下，台灣出品的影劇能有這樣的表現，可說是表現不差。而從東南亞各國的調查來看，台製節目在中文OTT的視聽占比中，新加坡有接近四成、菲律賓則只有15%，接續是馬來西亞約11%、印尼8%與占比最低的泰國只有3.6%。

以這幾年在金馬影展，東南亞國家展現出充沛的華語電影能量，可見這幾個國家不僅也有製作中文影視內容的能量，中文節目也應有特定的收視群。因此，特別是在馬來西亞、印尼等華裔人口較多的地區，雖然應該與各個OTT平台行銷與上架影片的策略有關，但台灣製作的節目也應大有機會逐步拓展、擁有積極的成長空間。

另一個值得討論分析的線索，是各國偏好的戲劇內容的類別。在不同市場中，受到歡迎的節目雖然依國家略有差異（例如以菲律賓移工為主角的《台北星期天》在菲律賓收到歡迎），但大致上還是呈現舊劇持續常紅，新節目也逐漸受到矚目的趨勢。例如《流星花園》在新加坡、馬來西亞依舊受到熱烈喜愛，但除了在菲律賓較受歡迎的《真愛找麻煩》是2010年的作品，其他較熱門的影劇節目則多為近期的節目；且主題也從過往主要是偶像劇，現在則有多樣類型劇受到、題材多元的趨勢。

十分有趣的是，若將觀眾的台灣節目平均觀看時數，搭配台灣節目在整個中文OTT中的占比，以泰國而言，儘管只有3.8%的人看過台灣節目，但平均觀看時間卻是除了台灣觀眾之外，最長的154.8分鐘。也許這可以解釋為儘管台灣節目沒有在泰國市場引起風潮，但卻擁有一些對特定台製節目黏著度較高的群體。與之相反，儘管有約四成新加坡觀眾看過台製節目，但平均每位的觀看時間卻只有77.6分鐘，遜於泰國與菲律賓。這樣的觀看行為，非常值得再進一步深入的討論。

正如同Neflix《你的孩子不是你的孩子》在日本推出時大受好評，OTT平台儼然成為另一個內容製作的戰場 。而未來將會是哪些台灣節目脫穎而出、以什麼樣的面貌受到喜愛，值得我們繼續觀察。

註：

日期區間：2021/11/1-2021/11/30

觀眾：各市場15歲以上民眾

頻道：

印尼：(11)：Disney+Hotstar、Iflix、iQiyi、Line TV、Netflix、Prime Video、TrueID、Vidio、Vision+、Viu、WeTV

菲律賓：(12)：Disney+、Disney+Hotstar、Iflix、iQiyi、Line TV、Netflix、Prime Video、TrueID、Vidio、Vision+、Viu、WeTV

新加坡：(12)：Disney+、Disney+Hotstar、Iflix、iQiyi、line TV、Netflix、Prime Video、TrueID、Vidio、Vision+、Viu、WeTV

泰國：(11)：Disney+Hotstar、Iflix、iQiyi、Line TV、Netflix、Prime Video、TrueID、Vidio、Vision+、Viu、WeTV

台灣：(5)：Disney+、iQiyi、Netflix、Prime Video、WeTV

馬來西亞： (10)：Astro Go、Disney+Hotstar、Iflix、iQiyi、Netflix、Prime Video、Vidio、Viu、WeTV、ZEE5

責任編輯：何佳蓉

核稿編輯：黃玟捷