《療癒之島》：最受歡迎的古早味，台灣是全世界唯一把「破布子」用來入菜的地方

文：楊智凱、溫佑君

破布子

學名：Cordia dichotoma G. Forst.

英名：Bird Lime Tree, Cumming Cordia, Sebastan Plum Cordia

別名：破布木、破子、樹子仔、破果子

破布子是紫草科落葉小喬木，葉全緣呈現略波狀，老葉色澤暗淡，葉面常有蟲癭，也常有蟲咬的破洞，狀若破布，是道地的台灣原生種植物，更是鄉間重要的菜蔬植物。西元1895年薛紹元在《台灣通志》中提到「破布子，樹葉似梧桐而小，結子如苦楝。煮成以鹽醬浸之，甚甘美。」

果實成熟時，如苦楝般的呈現橙黃色，裡面含著透明黏質液體，煮熟後和鹽巴浸漬，會有白色至青灰色的塊狀固體，吃起來帶有著甘甜的滋味。在西元1932年，連雅堂也在《雅言》一書中提到，台南人會將破布子一起配飯，「入鍋，下鹽煮之，粘合如膠，可佐飯。又與豆腐同煮，濃淡得中。」

在過去，家裡總會在夏天時期，跟著外公及外婆去到滿樹鮮黃的破布子樹下採集果實，外公三兩下就能拿著砍刀將樹上的破布子逐一砍下，小朋友們將枝條攜回到傳統的三合院前，而自動自發的分成數個小組，就遵照長輩的指示將熟果逐一摘下，此程序是將果實上的花萼進行摘除。

若小朋友們無法參加，這將會吸引著左右鄰居前來一起話家常，摘下來的果實則會清洗乾淨，洗完的果實放入鍋內，把水加入鍋中，正好淹過破布子的量，以慢火熬煮兩到三小時，適當的將泡沫去除，否則會溢出，煮熟後若要將破布子製作成塊餅狀，就得先把鹽水放入碗中，再取一碗左右的破布子。破布子會因碰到鹽水而凝結成塊，每當這個時候總會覺得不論是外婆或者媽媽，都有練過鐵砂掌吧，這麼高的溫度怎麼可以拿在手心上，後來才知道，原來破布子的工序就是要趕在降溫之前，才能把破布子加工成圓餅狀。

而在外面多品嚐的是整顆破布子的果實，也就是用蔭油、鹽、糖做成醬汁，再把已經煮好的破布子浸入淹漬。冷卻後，就可以依照料理的主題來進行入菜。像是外面最常看到的樹子蒸魚、樹子煎蛋、樹子龍骨瓣杏菜或者樹子炒佛手瓜，不可或缺破布子的臨門一腳。醃漬後的濃烈口感，也讓食材層次更加豐富，讓人食慾大開。

原產日本琉球、中國南部（廣東、福建、海南島）、台灣、菲律賓、馬來西亞、印度及澳洲。破布子的遷播與人類有關，而台灣也是全世界唯一把破布子用來入菜的地方。產於海拔1,000公尺以下的區域，後來經由移植後才種植在居家附近的。西部地區的平埔族群之一的西拉雅族，以台南平原一帶為主要棲所。據說當時就已經將其食用，早已經出現在他們的飲食文化中。

後來客家族群進入到台灣後，更將醃漬的技術發揮，也讓破布子重新登上消費食品排行榜的前幾名，目前已經是最受歡迎的古早味之一。台灣於南部有較廣泛的栽培，如：台南縣左鎮、楠西、玉井、大內、東山一帶；嘉義縣大埔、義竹等鄉鎮是較著名的產地，而各地域都有零星栽種。

自得其樂的氣味

如果說台灣原住民都知道的藥用植物是破布子，一定會跌破大家的眼鏡。事實上，從高山的布農族到海濱的達悟族，幾乎所有族群都有自己的破布子族語名，可見其分佈之廣與應用之常。屏東高樹加蚋埔部落的馬卡道族人，更把破布子視為神聖植物，祭典時一定在神靈座位擺上破布子枝葉，以示請神。南科的蔦松文化遺址灰坑也曾挖掘出它的種子，可知早期平埔族與今人同樣慣食破布子。

破布子樹的生長勢強，耐乾旱貧瘠，在PH值7以上的石灰岩也優游自在，水分充足的沃土反倒妨礙它開花結果。這些生長習性聽起來頗似地中海植物，地中海氣候區長出占全世界49%的精油植物，它們的香氣都來自天地的鍛鍊，如佛法裡說的「逆增上緣」。而破布子新鮮果實的香氣，即使未經醃漬，也是酸中帶甜、苦中作樂，隱含著只有自己知道的圓滿。

破布子的藥用價值並非只是鄉野傳聞，現代科學已經一一證實。除了根部與樹皮各有其功能，常伴隨菜餚出現的果實也有確切療效，包括降血糖、養肝、消炎、促進傷口癒合、驅寄生蟲等等。2019年發表的研究顯示，破布子果實的抗氧化與抗癌作用，來自於類黃酮、總酚、和精油成分。比較有趣的是，破布子葉在動物實驗中還展現了避孕的效果。有些中醫師則認為破布子能補腎、固筋骨。

日治時期的島田彌市曾為《台灣博物學會會報》撰文介紹破布子。他從熊本農校就一路追隨川上瀧彌，跟到台灣以後更把恩師的心念發揚光大，從發現大甲藺的品種、改良新竹的柑橘種植技術、到引進木麻黃做防風林，推廣蓪草的栽培和加工，雖無傲人學位與職等，卻能在回憶錄中欣慰自道：「我調查的結果與應用，將給島上的百姓帶來最大的幸福。」 真可算是深諳破布子之味！

Photo Credit: 商周出版

香氣結構

一派和顏悅色的成分包括乙酸龍腦酯16.73%、丁酸沉香酯9.37%、沉香醇7.86%、α-萜品醇14.93%，而帶著堅硬感甚至些許酸澀的則是β-水茴香萜 8.05%、α-松油萜5.31%。

香氣軼事

破布子樹幹的中心掏空後，便成為先民飼養野蜂的最佳巢穴。

排灣族人也利用其樹幹製做成打小米的臼。而阿美族婦女則會在產後用破布子做簡單的藥浴。

備註