海外港人染疫分享：關於Omicron的9個問答

（編按：原文發布於2022年1月23日）

星期日本來想講無聊嘢，但見疫情開始爆發，社會大眾對於Omicron仍然似係盲人摸象，「慳啲啦」邀請兩位身在外國，今個月感染病毒後康復嘅香港人分享佢哋個人經歷，雖然唔同國家疫情、醫療系統都有唔同，但希望提供多啲資訊畀大家判斷。

JC係身在加拿大嘅港人；曉晴係身在澳洲嘅港人。兩位都有打疫苗，都係今年一月染疫。

1）Omicron傳染力係咪好勁？

JC喺超市工作，平時戴兩個口罩，超市休息室有透明隔板分隔員工，每隔兩個鐘就會有廣播，提醒大家要洗手，保持距離。JC自問做足防護、消毒，有用漂白水清潔，最後JC都係染疫，佢工作嘅超市估計有三分一員工染疫。

2）Omicron係咪普通感冒？

JC話雖然當地好多人視為感冒，但每個人症狀和嚴重程度都有分別。例如自己無發燒，但有咳，喉嚨痛到瞓唔到覺，更加一度失聲。

曉晴就話，染疫初期喉嚨唔舒服，有幾聲咳，後來咳得愈來愈厲害，亦有鼻水，類似重感冒症狀。最嚴重時期鼻塞到只能用口呼吸，整個人好酸軟，夜晚完全瞓唔到，不停咳。

佢識得有朋友嘅室友染疫後，有呼吸困難，講唔到完整句子，打電話去醫院對方話無床位，只係派個護士過嚟睇睇。

3）中咗Omicron要幾耐先好返？有咩治療？

JC係1月6號收工發覺唔妥，然後7號請假，留喺屋企休養和食感冒藥，直至1月中先康復。JC話，當地醫療系統飽和，自己等到13號先做PCR測試，講緊有病徵後一星期。醫院唔收輕症嘅人，都係叫你留喺屋企休息。

曉晴都係留家休養，食必理痛、咳藥水、維他命C，過咗5日就大致好返。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 澳洲快篩包也曾缺貨。

4）萬一真係中招，事先應該準備定咩物資？

由於加拿大係大規模爆發，輕症無人理，要留家隔離。JC建議，應該採購一定數量蔬果、食物應對隔離，比較重要嘅係佢個人覺得可減輕症狀嘅補充劑（supplement），例如維生命C、calcium d3、蜜糖、枇杷膏潤喉嚨。（無科學實證supplement係咪有效，只係受訪者個人意見，並非宣傳某產品功效。）

曉晴話，自己事前無準備，確診後男友就即刻去買食物、蔬果。澳洲要求在家隔離7日（而男友翌日亦有病徵要在家隔離），澳洲當地人都買panadol看門口，一旦感染咗，就食panadol紓緩症狀，令自己舒服啲，當地藥房panadol缺貨。佢亦有買supplement，喉糖亦好重要。

5）染咗一次病毒，係咪就一天都光晒？

JC話唔好太樂觀，佢識得人係以前中過一次Covid，好返之後再中Delta，好返之後再中Omicron。連中三元，唔係染疫好返就無後顧之憂。佢自己好返後做運動，就覺得無咁有氣，亦都咳多咗（可能同飲凍嘢有關）。亦有朋友因為染疫，無咗味覺、嗅覺。

6）隔離期間有咩留意？

JC話，隔離除咗要注意身體情況，都要重視精神健康，成日屈喺屋企唔出門，5日還好，但太長時間會好辛苦。JC喺香港都試過入竹篙灣隔離14日，食物質素差令人難受，好多隔離者被困十幾日會唔開心，忍唔住大叫。自己喺加拿大嘅屋企隔離時憂鬱加劇，好彩教會嘅人唔怕染疫風險，去佢屋企陪伴佢渡過難關。如果香港人面臨社區隔離，要注意精神健康，煲吓劇減吓壓。

7）點睇疫情後續？

JC話當大規模爆發來臨時，唔好太驚青，除咗糖尿、高血壓嘅人可能病情較重，加拿大當地人講笑咁講，每人都要中一次（病毒）。

曉晴話墨爾本每日上萬宗確診，無可能Lockdown長期限制居民生活，面對病毒浪潮只能躺平，覺得無得避，當地人都覺得唔係一回事，「中咗唔係變zombie」。因為太多人染疫，就業市場缺人，酒店用時薪50蚊澳元（折合約280蚊港元）請洗碗工。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 看近日在墨爾本舉行的澳網賽事，不是每個觀眾都有戴口罩，就算有戴，也只是半掛在臉。

8）無工返有冇補貼？

曉晴話澳洲政府為咗增加誘因令染疫者乖乖地隔離，起初病毒檢測陽性病人停工有1500蚊澳元「疫情病假災難補貼」，後來政府見太多人染疫，將補貼降到450至750澳元。

9）點睇香港情況？

曉晴話全世界大部份國家／城市都視Omicron係風土病，得返中國、香港對Omicron嚴防死守，未來防疫限制只會越嚟越嚴，想要自由出入唔同地方，都預咗要打疫苗。現時澳洲16歲以上人口，疫苗接種率有9成，而香港大約7成以上接種。

JC對香港疫情唔樂觀，認為始終會爆發。而香港居住環境差過外國，有好多劏房，如果要劏房居民居家隔離，會辛苦好多。而且地區欠缺支援，未來仲放風話取消互委會，「睇吓民建聯有幾幫到居民。」

後記：今日見到超市開始多人買廁紙、米、日用品，但情況未算恐慌。我諗適量採購新鮮蔬果、日用品，check吓屋企有冇panadol、喉糖、枇杷膏都係需要。即使遇上突然封區，都有基本物資準備，起碼唔會搞到無晚飯食。

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責任編輯：Alvin

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