《擱淺在日子上的傷，不用急著好起來》：老公的外遇對象，是透過社群網站結識的陌生男子

文：城旭遠

再融洽的情感，心往往還是會碎幾次。 所以，不要把心碎當作情感的告終，即便關係無法往前行，只要勇敢割捨，就能向旁延續，持續勾勒出不同的情感樣貌。

認識小猛時，她已走入婚姻超過十年。為生活她身兼兩份工作，平日在某集團上班（我和小猛就是在這家公司認識的，她是我的主管），假日在與丈夫共同經營的餃子館幫忙。

過去十年她和丈夫從對家庭責任的懵懂，蛻變成能扛起家庭的人。回憶起兒子襁褓期的她，憑藉著意志力在凌晨四點爬起餵奶安撫，就算丈夫在暖被中酣然入夢，小猛仍甘之如飴。

小猛和丈夫有著信任彼此的共識，不過問各自工作、手機不上鎖，未經同意不主動看彼此手機，不僅出於信任更出於尊重。然而，婚姻經營十多年並非全然愉快順心，但小猛只要想起孩子的無邪神情，她就能將受到的所有辛勞往肚裡吞，對她來說那些苦，無庸置疑是甜蜜的負擔；小猛認為夫妻若齊心，就算吃苦也能消化困境轉為養分滋潤家庭。可惜那些想法只有她懂，丈夫並不懂。

在小猛身懷二寶某天深夜裡，丈夫已呼呼大睡，她則因脹氣整夜翻來覆去遲遲無法闔眼休憩，無意間發現丈夫手機不斷亮起新訊息通知。起初小猛並未理會，她心想：「朋友間互傳些瞎聊話題沒什麼。」然而，無論她如何說服自己那些都是不用理會的雜訊，但在半夜兩、三點丈夫早已熟睡，訊息仍不斷跳出通知，女人的第六感告訴她：這些訊息可能沒有那麼單純。

她刻意在最後一通新訊息通知後，相隔約莫半小時滑開丈夫手機，映入眼裡是雙方極為煽情曖昧的內容，以及近五個月的時間相互傳送的裸露照片，對方說著：「好想你在旁邊。好想你身體所有地方。」老公肆無忌憚回：「排假就到你家去喔。」於是他們安排約會行程，碰面後再安排下次約會行程，下次約會行程後再安排下一次的約會行程。在LINE訊息另一端的頭像，看起來比老公年輕至少十歲。

她老公的外遇對象，是透過社群網站結識的陌生男子，之後她睡得不多，想得卻很多。

小猛那時內心滿是挫傷，腦中頓時濺出無數問句：婚前婚後丈夫哄她怎麼都沒如此費盡心思？距離上次兩人約會不曉得是不是懷大寶前？為何他們夫妻倆日常對話都像罐頭訊息？丈夫在別人身上磨蹭時心中有一絲愧疚嗎？就算是一點點，丈夫有感到抱歉嗎？她竟會輸給一個男孩，真的是位稚氣未脫的男孩。

「婚姻能學的事真多，讓我學會當老婆、當媽媽，老公愛玩學會外遇。」小猛笑得無奈，講得格外痛心。她從前以為外遇這題，在她的生命裡永遠碰不到，未料竟比生孩子還容易。

小猛是相當聰明理智的女性，就算受到委屈也不會讓自己在委屈中困太久。發現這件事情之後，她特別研究婚姻法並與我分享她的觀點。外遇對象無論是同性或是異性，都可依民法向法院訴請判決離婚，不過就「通姦罪」而言，過往法律只限定「男女」性器交合；而若同婚法通過，她相信能幫助少數案例的婚姻權益，就像她這樣的。

聽她解釋完之後我拍手叫好，她不僅工作上表現優異，心思細膩的她連後面的事情都想好，資料準備妥當。眼前就是婚姻的另類瓶頸，她還能如此心思縝密，令我驚嘆不已。當天下班後她吆喝我和幾位同事組成「婚姻平權團」，七人浩浩蕩蕩走到捷運站出口填寫一張又一張的連署單，接著在各自的臉書和IG藉由社群媒體力量，各出一點力號召相識與不相識的人明白連署的重要性。

因為，只要婚姻平權通過，同性間能結為連理不但對同志本身有保障，對異性戀者也相對保障。

不曉得是穿梭捷運站出口絡繹不絕的連署活動因素，還是人與人間澆不息的熱忱使然，那晚活動結束後，小猛跟我說「她心中好踏實，好久沒有睡得這麼安穩了。」

二〇一九年五月二十日臺灣婚姻平權合法化，關注此事的友人紛紛在臉書上暢談著內心悸動，而小猛結婚十餘年，她內心比任何未婚的友人還感動。某日我們相約午餐，她喜孜孜說：「現在我恢復單身了，不過我多了位室友。」

她和老公都希望孩子能無憂無慮、和其他人一樣在一般家庭狀態下長大，因此，在家他們仍向雙寶稱對方「爸爸、媽媽」，在孩子前也稱彼此老公老婆，但他們都曉得離婚後內心位置已從夫妻退回友誼。

二〇二〇年底，他們一家四口在新北耶誕城合影，燈光幻影下每張可愛的臉都是純潔的，他們笑得是真快樂。

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書籍介紹

本文摘錄自《擱淺在日子上的傷，不用急著好起來》，境好出版

作者：城旭遠

我們，都帶著傷前行。

這些傷，或許永遠無法與人言說，

這些傷，可能永遠不會完好癒合。

沒關係，只要找個位置「安放」就好。

共感閱讀，20篇能投放自我傷口的勵志散文故事。陪伴式

用故事還原生活，有些無法體驗的、體驗過無解的，皆能從中得到抒發。

者「Mr. Hsu Say」短語，既抒情又有力，絕對撫慰人心。每篇皆收錄作

受了傷，受了挫，失了敗，其實不是你不夠好，而是生活中不堪的事實就攤在眼前，你再好也沒用。所以，就受傷、就衝撞、就受挫吧！或許傷了之後，心中那場下了很久的擔憂大雨便會就此停歇。明天，會猶如期盼已久的花朵，綻放無限璀璨的光明希望。

Photo Credit: 境好出版

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航