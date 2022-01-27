大師兄老矣，尚能長打乎：解析為何味全龍最適合林智勝追求300轟

（編按：本文撰文時林智勝尚未加盟味全龍）

中信兄弟老將林智勝為了追求300轟紀錄，選擇離開母隊尋找機會，但老東家樂天桃猿日前宣布不會招募大師兄回鍋，使得這位即將達標300轟的當代傳奇，只剩下味全龍能讓他延續生涯，不過也不用擔心，因為身披龍袍正好是最適合他的機會！

大師兄的實力

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衡量一個球員的未來，首先要審酌該球員的特質與定位，以上是林今年度的成績，很明顯地呈現在二軍屠殺，四割男+OPS超過1；但在一軍僅有一割，OPS也沒達到聯盟平均。借用MLB的概念來說，就是一位4A球員，也可說是1.5軍。

大師兄老矣

此外光就打擊率跟三振率來看，由於這兩項數據都與擊球能力相關，畢竟你要打到才能將球變成安打、避免三振，所以在沒有本壘板紀律數據下湊合著用，總之顯見二軍打者的球他沒有打不到的問題，然而一上到一軍，根據野球革命網站的統計，林的揮空率達到30%，而聯盟平均僅19%，雖然只打了79個打席的小樣本，但凸顯他對於一軍球路的掌握度已經不太行了，只能說歲月不饒人，真的老了。

尚能長打乎

然而他的打擊也非如此不堪，再怎麼說90的OPS+也不是糟糕的成績，還贏過高宇杰岳東華等人，而且看到大師兄的純長打率（IsoP），來到0.184，這其實是非常優異的水準，聯盟平均也才0.105，綜合前述即便他很容易揮空，但至少擁有扛一隻出去的Power。

不過以上僅是打擊面的分析，要上場還需要守備位置，而其只能站一壘跟DH的手套，將大幅縮減他上場的空間，40歲的年紀更是讓人沒有期待感，這也是為何前述高宇杰跟岳東華明明OPS比大師兄低，但年輕有潛力、能守中線的他們能一直上場。

簡單小結一下，現在的他是位跟不到球但仍有長打能力，沒有守備價值的右打砲手，其定位其實可以類推MLB的「普神」Albert Pujols，雖然受限於守位難以天天先發，但可以依照對方先發左右投來輪替一壘跟DH（也就是Platoon，像今年開季的張育成），或是擔任代打扛一發，增添球隊深度。而在兄弟他也勝任了代打一職，然而如前所述，這樣的定位他不滿足，所以以下就各球隊的狀態與其願望綜合審酌，解釋為何味全最適合他。

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適合什麼球隊？

至於為何只適合味全，先回到去年兄弟球團不放他在60人名單的原因，不論是想打球還是追求個人紀錄，總之就是希望能獲得較穩定的一軍上場機會，因此希望能自由地尋找其他球隊的機會。

而偏偏母隊兄弟跟老東家樂天，正好是聯盟野手深度最好的球隊，兄弟一壘有不怕左投的許基宏，要代打跟深度還有更年輕的蘇緯達與曾頌恩，休季還找來洋砲福來喜，不是不可能回兄弟，但真的很難有上場空間；樂天更不用說，一壘跟DH有林泓育廖健富陳俊秀三位強棒，大師兄根本沒有上場機會。

而野手深度沒那麼好的富邦，缺的其實是中線而非角落，陣容偏老的他們DH早就不夠站了，一壘還有林益全跟范國宸，林智勝絕對沒有上場空間。統一雖然一壘缺人，郭阜林、吳桀睿跟林子豪OPS+都不到100，然而統一今年補進了洋砲羅薩，加上前述三人其實都有反彈或未來性，所以大師兄在此也很難拿到打席。

小龍們需要長打支援

然而味全龍的狀況就不一樣了，前面提過聯盟純長打率平均是0.105，味全龍全隊甚至只有0.094，很顯然他們缺乏長打能力，這也是他們得分效率低迷的關鍵原因之一。加上味全是新球隊，很多一軍球員在其他隊根本不會上一軍，換言之他們也缺乏深度，以上種種問題，剛好大師兄都能適時補上。

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不只是代打

除此之外，大師兄在味全也不會只有比賽後段的代打，守備位置上雖然龍隊也補進了一壘洋砲奈許，但說實話他的定位個人認為算洋將備胎，開季應該還是三投一野，奈許不會常駐一軍。故比起同樣有洋砲的統一，競爭威脅並沒有那麼大。

而且味全的DH人選黃柏豪去年的OPS+僅有74，還遜於林智勝，加上從去年他的使用方式跟成績來看，顯然有被左殺的問題，而右打的大師兄正好能補上這個缺口，與黃成為DH的Platoon，如此也相對較能滿足大師兄希望獲得先發的願望。

當然味全還有吉力吉撈．鞏冠，但應該會優先希望他蹲捕，所以這邊暫時沒把他放進來。

話題

最後要提到的是，雖然大師兄老了，但人氣還在，其加入絕對能使味全刷到一波聲量，對票房跟周邊有一定幫助，而且以他目前的狀態來看薪資絕對不會貴，值得一睹。至於很多球迷愛講的老將價值或許也有啦，不過必須說的是這只是附帶的，球員的價值還是要以球場上的貢獻為優先考量。

總結

總而言之，大師兄已經不再是那位年度MVP、中華隊最強打者了，不過昔日的壯志仍存，因此他才會希望得到自由身以尋找出賽機會，而他依然有一定的長打價值值得一睹，對欠缺長程砲火的味全來說還是有價值，而且剛好能擁有分擔DH的機會。

雖說偶爾狀元跟吉力吉撈也會來打DH調節體力，但比起在其他球隊頂多就是擔任代打，味全龍已經是少數能讓大師兄這位40歲老將有較多出賽機會的地方了。當然一切尚未定局，龍隊也沒有宣布要簽他（編按：1月26日已與味全簽約），或許最後他還是回歸兄弟，但無論如何，最重要的還是祝福林智勝能完成300轟的神獸紀錄！

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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