聯準會3月預期升息、烏俄衝擊升溫，國際半導體類股重挫20%以上陷入熊市

烏克蘭和俄羅斯的衝擊日益升溫，再加上美國聯準會（Fed）預期升息影響，美股恐慌程度情緒漸高，相較於去（2021）年12月，國際半導體類股多重挫20%以上，趨勢面臨反轉進入熊市，而台積電ADR則相對平穩，小跌1.8%作收。

美國貨幣政策走向緊縮

美國聯準會實施2年的超級寬鬆貨幣政策後，2021年12月消費者物價指出（CPI）上漲了7%，發現美國這自1982年以來最高的通貨膨脹率。

美國銀行美國（BOA）短期利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）告訴《CNBC》，聯準會政策並不像是鴿派，他還說聯準會並不會出來否認，外傳將於今（2022）年升息4次的消息，且最快3月底實施，這也意味股市仍將持續受到影響。

知名券商分析師告訴《關鍵評論網》，升息代表資金行情將告一段落，一般而言，各國中央銀行分為以「量」作為主要管制方式，常見的是針對公開市場買入貨幣，又或者調整重貼現率（商銀向中行借款），進而影響利率水準。

但是若還是無法達成政策目標，將針對「質」的管制，補足政策效果，這包含選擇性利率、不動產信用管制等方法。他說現在除了，關注傳統貨幣政策外，也要特別留心，聯準會資產購買計劃（QE）縮減幅度。

量化寬鬆（quantitative easing，QE）：美國聯準會向民間購入大規模中長期資產，包含公債和房地產貸款擔保債券，影響中長期實質利率，進而刺激總體經濟。

烏克蘭危機日益升高

烏克蘭和俄羅斯衝突持續升級，北大西洋公約組織於1月24日表示，部隊正在待命，並向東歐派遣戰鬥機和軍艦；美國國防部同時命令8500名美軍高度警戒，若戰事爆發立刻前往東歐。

Oanda資深市場分析師莫亞表示，在地緣政策的風險下，市場預期風險升高，投資人難以趁股市下挫時，低價買進。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）的恐慌指數波動率指數（VIX）在24日上漲逾30%，1月25日早盤再度上揚13.4%至33.9點，成為2020年10月以來最高點，開市2日內價格翻倍。

再加上，國際企業歷經獲利高度成長後，未來可能股價面臨修正。Ned Davis研究公司首席美國策略師克里索爾德預測：「股市會出現2位數跌幅，現在預測會從1月初的高峰修正約20%。」

國際半導體類股重挫

受到烏克局勢和聯準會升息影響，全球市值最高的蘋果公司，相較於2021年12月（截至1月25日），跌幅已經超過10%；電商巨頭亞馬遜（Amazon）跌16%；Meta（FB）跌10.7%；Google跌12.3%，而半導體股則成為重災區。

半導體設計公司超微（AMD）下挫22.7%；半導體設備廠艾斯摩爾（ASML）跌幅達18.5%；英特爾跌（Intel）25%，半導體設計大廠輝達（Nvidia）跌24%，不過台積電ADR則相對平穩，小跌1.8%作收。

Ned Davis研究公司首席美國策略師克里索爾德表示，由於市場還要適應Fed緊縮政策，再加上企業成長將趨緩，股市未來幾個月可能繼續走跌。

截至今日下午4點收盤，標普500指數（S&P 500）跌1.2%，報4356.4點。道瓊工業平均指數（DJIA）跌0.2%，報3萬4297.7點。那斯達克綜合指數（Nasdaq）重跌2.3%，報1萬3539.2點。

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核稿編輯：翁世航