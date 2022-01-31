世界各國最盛大的特殊節慶大集合，除了華人過年你還知道哪些？

過新年是華人社會非常特殊甚至可以說是最重要的節慶，大家在農曆新年會與親朋好友歡聚同一屋簷下，聯絡感情並享受一頓美味的飯菜。春節對中國傳統文化來說可以說是有相當的象徵意義，相對地，全世界各國也有許多代表自己民俗風情的特殊節日，或是自己國家獨有的過年節日。今天VoiceTube透過這篇文章，不只來介紹傳統的農曆新年，也會告訴大家全球必知的特殊節日有哪些，以及其背後的文化意涵。

中國傳統春節 Lunar New Year

一年一度的傳統春節，也是大家俗稱的農曆新年，對中國、華人與漢族社會來說是最重要的節慶之一，它象徵著團圓（reunion）以及對未來的期許（expectation）與希望（hope）。春節定於每年農曆的一月一日，以公曆的說法就是元旦。

中華文化慶祝春節已有超過四千年的歷史，最一開始始於堯舜殷商時期在年末時舉辦的祭神供祖活動。此外，春節與清明節（Tomb Sweeping Day）、端午節（Dragon Boat Festival）、中秋節（Moon Festival）並稱為中國傳統四大節慶。

我們俗稱的過年通常是從除夕（Chinese New Year’s Eve）開始一直到農曆初六。過年前，家家戶戶會開始清掃家裡、除舊佈新，用嶄新的心情迎接新的一年。除夕當日，各家會有「圍爐」（Reunion Dinner）的活動，異鄉遊子則是從各地回家與家人好好吃頓年夜飯。

過年常見的菜色有年糕（rice cake）、水餃（dumplings）、魚（fish）、長年菜（leaf mustard）等，飯後長輩會發給晚輩紅包（red envelope），或壓歲錢（lucky money）。春節期間，廟宇或社區裡會舉辦舞龍舞獅（dragon and lion dances）的活動，大家會寫春聯（spring couplets）來寫下自己的祈福、也會燃放鞭炮（firecracker），逢人就互相道賀，非常熱鬧！

關於春節最有名的傳說之一是年獸的故事。傳說有一種叫「年」的野獸（beast），每逢春節期間就會下山吃人，人民每年都要全家團圓一起對抗這頭兇猛的野獸，在多年對峙的經驗下，發現年獸害怕紅色、火、還有巨大的聲響，自此每逢春節時，每戶人家都會在門口貼上春聯、並燃放鞭炮將年獸嚇跑，與家人享受開心的過年時光。這也是為什麼過年期間隨處都可以看到喜洋洋的紅色！

世界各國特殊節日

認識了傳統的農曆春節後，我們來看看全球各地獨特的地方節日又各自象徵什麼、背後又蘊藏怎麼樣的故事，並且深入了解大家都是怎麼慶祝的吧！如果想要親身體驗這些特殊節慶活動，也可以提前規劃自己的行程好共襄盛舉，避免錯過一年一度的盛事喔！

二月

巴西嘉年華 Carnival of Brazil (Carnaval do Brasil)

Photo Credit: AP / 達志影像

巴西總是給人熱情（passionate）奔放的印象，其最有名的慶祝盛會就是巴西嘉年華，又被稱為狂歡節。 巴西嘉年華於每年二月舉行，最盛大的慶祝地位在里約熱內盧，每年會準備為期五天的狂歡派對，並每年吸引百萬旅客朝聖，而嘉年華會的重頭戲（highlight）當然就是大型森巴花車（festooned vehicle）遊行與跳著狂野（wild）舞姿的森巴女郎（Samba girls）了！

巴西嘉年華會最早可追溯至古羅馬與古希臘時期，當時舉行是用於慶祝春天的到來，人們會戴上面具（mask）在街上跳舞，傳至巴西後，結合當地非洲與印地安人的元素，發展為今天我們看到的森巴舞蹈（Samba）。 另一個宗教背景是在天主教（Catholicism）的「四旬齋戒」前，藉機狂歡，並不忌口的享用肉類，巴西的烤肉（barbecue）也是頗具盛名的！

義大利威尼斯嘉年華 Carnival of Venice (Carnevale di Venezia)

Photo Credit: AP / 達志影像

義大利也有嘉年華會，那就是每年二月於水都威尼斯（Venice）舉辦的面具嘉年華，它與巴西嘉年華會還有法國尼斯嘉年華會一起並稱為世界三大嘉年華會。

義大利面具嘉年華期間，走在大街小巷四處皆可見人們穿著中世紀（medieval）服裝並戴著華麗（extravagant）又詭譎（eccentric）的面具（mask），他們的服裝與面具上鑲滿豔麗的寶石（jewelery）或彩色羽毛（feather），極具娛樂性與戲劇性。

大家也可以在運河（canal）上看到扮裝的船隊，非常具有華麗色彩。 威尼斯在中世紀商業繁榮（prosperous），貧富差距懸殊，而面具正象徵著打破貴族（royalty）與平民的階級差異。

在嘉年華這天，每個人都可以躍身成為全場的焦點，穿上最漂亮的服裝一起徹夜狂歡。關於義大利威尼斯面具嘉年華的來源與威尼斯共和國在 1162 年一場戰爭中獲勝有關。為了慶祝光榮的勝利（victory），大家都聚集到聖馬可廣場跳舞慶祝，此活動便一直延續至今。

土撥鼠節 Groundhog Day（2/2）

Photo Credit: AP / 達志影像

土撥鼠節是北美地區特有的節慶，自1987年開始慶祝，每年的2月2日加拿大與美國都會有電視轉播（broadcast），許多州別也都各有幾隻比較有名的土撥鼠，例如美國賓州的菲爾就是最廣為人知的。

土撥鼠日這天，州政府會請土撥鼠來預測（predict）春天是否已經到了，如果土撥鼠從洞裡爬出來沒有看到自己的影子（shadow），那就表示春天就要到了，反之如果土撥鼠看到自己的影子，那就表示冬天還有六個星期才會結束。這個傳統其實源自早期的德國移民（immigrant）農夫，他們會觀察（observe）土撥鼠的行為來判斷何時該播種（sow），如今北美的土撥鼠日已舉辦超過120年了。

三月

印度教荷麗節 Holi