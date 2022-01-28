可以終身每月換調酒的「紙飛機」NFT：初衷令人感動，但得思考如何真正「永續經營」

近來台灣與全球一同搭上的NFT熱潮中，大部分人看到或買到的，多是猴子猩猩狗狗貓貓熊熊這些可以當成大頭貼使用的「卡通圖」，而其價格快速飆漲又跌落，也讓許多人覺得NFT就只是一種炒作商品。

然而，NFT的運用潛力其實遠不止於此。

例如今日有許多NFT專案透過虛實串聯，像是提供持有者購買限量商品或參加VIP活動等權利，讓持有者能獲得「真實世界」的好處；此外，NFT方便認證與轉移的性質，亦可做為「治理」的代幣使用——像是將一幅名畫或一個收益庫拆分成10000個NFT，持有者便可以投票決定資金運用，並依比例分潤等等。

技術能量充沛的台灣，有許多國際級的NFT專案團隊，更不乏上述這些模式的應用，而近日打出「全球頂尖酒吧通用NFT」的團隊FlyingClub.io與其作品Paper Plane，則在其中走出一條有趣的路：一個有使用群眾基礎、追求文化和長期持有而非價格炒作的NFT。

當然，這樣美好的經濟模式也會有可預測的隱憂需要排解，以下我們來逐步分析。

酒吧文化的VIP卡，每月提供四杯調酒兌換券

Paper Plane這個專案在2022年1月初默默的出現在Discord上，當時還沒有什麼資訊，但隨著幕後主理團隊陸續浮出水面與各種優惠和合作店家公布，至今已經成為近1500人的社團，至1月底也已售出了近700架「紙飛機」。

這個「紙飛機」是在以太鏈上發行的NFT，依照1月底（相對慘淡）的幣價來看，擁有一台售價0.18ETH飛機加上手續費的成本，大約在15000元台幣上下。

截圖自網站 Paper Plane的鑄造頁面，用戶可使用MetaMask等區塊鏈錢包，支付以太幣購買

酒客們花了這15000元有什麼好處呢？Paper Plane其實就像是「VIP證」，持有者除了參加固定的私人活動外，也可以抽取或優先認購珍稀酒。此外，FlyingClub.io團隊也與許多國內外的酒吧合作，持有者每月可領取兌換調酒的點數，至合作店家使用，團隊之後也計畫將開設一家實體酒吧，未來更有讓持有者可為「酒吧創業基金」投票的規劃，把NFT特性發揮到淋漓盡致。

Paper Plane合作酒吧名單（截至2022年1月26日）： ·台北：MOD Public、MOD Sequel、PUN、ROOM by Le Kief、GOAT by Guru House、No . MORE、The Public House、Tei by O’bond、Fourplay Cuisine、Fourplay 2.0、INDULGE Bistro餐酒館、純愛小吃部 ·台中：栖habitat、Vender、舟舟、安慰劑台中店、Tipsy Room ·台南：T.C.R.C、Bar Home、食上主義、酣呷 ·海外：香港The wise king、上海E.P.I.C.、北京Scandal、韓國The Mixology、日本Bar High-Five

不過要注意的是，就算持有NFT，也需要遵守每個店家的低消與定位規則，而非可以到了就喝，喝完就走。這在台灣充滿個性的調酒環境裡算是合理之舉，而且也更能達成創辦人所說的「永續」效果。

感動：終於出現想要你傳家，而非把價格炒高後賣出的NFT

綜觀茫茫「公海」上以「炒作價格」為目標的多數NFT專案，Paper Plane在其中走出了一條特別的路。

根據Paper Plane的設計，持有者每次兌換調酒時，都會記錄店家與酒種，這些消費行為隨著兌換量到達特定數目，也會為NFT帶來包括序號與外觀的改變，讓手中的NFT用有新的功能。

以目前所規劃一個月可兌換四杯調酒來計算，要達到18杯和36杯的「改變門檻」，至少要持有（和喝）五至九個月；而10000份NFT的總數量，若將台灣喝酒與NFT投入者聯集計算，個人認為暫時不會因過度稀缺而造成市場搶購而抬價。

所以，前述這個15000元投入真的就像是就買一張沉浸酒吧文化的VIP卡，目標在於持有、喝酒，一切順利的話甚至可以和創辦人說的一樣傳家。這其實蠻符合NFT概念的初衷——使用而非炒作。

Photo Credit: FlyingClub.io

話雖如此，Paper Plane最美好的特質，卻也可能是他永續經營的隱憂。

隱憂：不在二級市場炒作，「永續」的錢要從哪裡來？

由於持有NFT者向合作店家兌換調酒時，都會需要進行token的轉移，可想而知這，這就是店家銷售後請錢的依據。

此一模式當然合理，但因為Paper Plane的設定是可以「永遠在每個月提供兌換點數」，但由於消費者被鼓勵「持有」而非「轉賣」，傳統NFT專案的一大收入來源——轉賣時的分潤——將難以入袋，導致FlyingClub.io的主要收入就是第一次的銷售。

如果用較早先比較高的幣價估算（真希望可以趕快高回來），每銷售一個NFT，團隊約可實際獲得15000元，乘上統計至26日下午的約700組紙飛機，收入有破千萬元。

1000萬聽起來很棒，但若將這筆扣除前期的營運與行銷開支、實體店面開設，再加上日後每月需付給合作店家的酒錢，在缺乏因炒作抬價而得的鉅額交易分潤的情況下，要達到「永續」，就只能靠不斷賣出新的紙飛機。

但是，台灣喝酒者與NFT玩家的交集，真能成長到把紙飛機賣光嗎？

我希望有。但團隊也該思考銷售數量到達瓶頸之時，該如何增加額外的收入來源——像是向廠商收費，針對這些發燒友進行集客行銷的商業活動，或是代理（而非只是提供認購權）珍稀酒類，讓持有者在購買NFT之外，還有別的消費機會，來充實自家財源。

從FlyingClub.io開設Discord的第一天臥底到現在，必須說真的很開心能見到台灣有這種探索NFT應用初衷的專案出現，支持之餘，也更希望團隊能夠找到營運的最佳方式，讓紙飛機可以真正飛的長長久久。

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核稿編輯：楊士範