可以終身每月換調酒的「紙飛機」NFT：初衷令人感動，但得思考如何真正「永續經營」

近來台灣與全球一同搭上的NFT熱潮中,大部分人看到或買到的,多是猴子猩猩狗狗貓貓熊熊這些可以當成大頭貼使用的「卡通圖」,而其價格快速飆漲又跌落,也讓許多人覺得NFT就只是一種炒作商品。

然而,NFT的運用潛力其實遠不止於此。

例如今日有許多NFT專案透過虛實串聯,像是提供持有者購買限量商品或參加VIP活動等權利,讓持有者能獲得「真實世界」的好處;此外,NFT方便認證與轉移的性質,亦可做為「治理」的代幣使用——像是將一幅名畫或一個收益庫拆分成10000個NFT,持有者便可以投票決定資金運用,並依比例分潤等等。

技術能量充沛的台灣,有許多國際級的NFT專案團隊,更不乏上述這些模式的應用,而近日打出「全球頂尖酒吧通用NFT」的團隊FlyingClub.io與其作品Paper Plane,則在其中走出一條有趣的路:一個有使用群眾基礎、追求文化和長期持有而非價格炒作的NFT。

當然,這樣美好的經濟模式也會有可預測的隱憂需要排解,以下我們來逐步分析。

Paper Plane這個專案在2022年1月初默默的出現在Discord上,當時還沒有什麼資訊,但隨著幕後主理團隊陸續浮出水面與各種優惠和合作店家公布,至今已經成為近1500人的社團,至1月底也已售出了近700架「紙飛機」。

這個「紙飛機」是在以太鏈上發行的NFT,依照1月底(相對慘淡)的幣價來看,擁有一台售價0.18ETH飛機加上手續費的成本,大約在15000元台幣上下。

酒客們花了這15000元有什麼好處呢?Paper Plane其實就像是「VIP證」,持有者除了參加固定的私人活動外,也可以抽取或優先認購珍稀酒。此外,FlyingClub.io團隊也與許多國內外的酒吧合作,持有者每月可領取兌換調酒的點數,至合作店家使用,團隊之後也計畫將開設一家實體酒吧,未來更有讓持有者可為「酒吧創業基金」投票的規劃,把NFT特性發揮到淋漓盡致。

Paper Plane合作酒吧名單(截至2022年1月26日):

·台北:MOD Public、MOD Sequel、PUN、ROOM by Le Kief、GOAT by Guru House、No . MORE、The Public House、Tei by O’bond、Fourplay Cuisine、Fourplay 2.0、INDULGE Bistro餐酒館、純愛小吃部

·台中:栖habitat、Vender、舟舟、安慰劑台中店、Tipsy Room

·台南:T.C.R.C、Bar Home、食上主義、酣呷

·海外:香港The wise king、上海E.P.I.C.、北京Scandal、韓國The Mixology、日本Bar High-Five