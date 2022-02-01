在台緬甸留學生：飛機落地台灣那一刻，才感受到「自由的空氣」這句話是真的

2021年春天，經過4小時的飛行時間，小梅終於平安抵達桃園國際機場。在落地入境的那一刻，儘管必須為防疫而戴著口罩，但小梅終於感受到原來「呼吸著自由的空氣」這句話是真的，而她在緬甸已有好一陣子沒感到如此放鬆，但很快地，在防疫旅館隔離的14天裡，她又陷入了萬分絕望與悲傷，為失去自由的家鄉哭泣。

其實這不是小梅第一次來台灣，事實上她曾在臺灣某國立大學完成了學士學位，這次她是為進修而再次來臺灣學習。只不過，原本小梅是自願再來台的升學規劃，在目前的緬甸局勢下，反成了不知道什麼時候才能夠回家的徬徨。

政變後，緬甸一夕間回到無法輕易通訊的時代

當初小梅之所以不選擇留在台灣工作，是因為當時的緬甸看起來一切都往光明的道路上前進，甚至被譽為是「東南亞最後一塊淨土」。小梅返國後，在當地的事業相當順遂，這是因為翁山蘇姬領導的全國民主聯盟在2016年掌權後，國家開始往民主化的道路上前進，社會比軍方統治時期更自由，經濟活動的欣欣向榮，也讓她作為新興的自由業工作者，許多工作幾乎接不完。小梅透露，這次來台灣重新開始人生後，儘管還是有打工，但收入確實不如以往。

小梅是來自曼德勒的華人，她一直都還記得在那2月1日的早上，母親告訴她「蘇媽媽被抓了」，而蘇媽媽就是緬甸人民對這位諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的暱稱。

當時距離2020年11月緬甸全國大選結束不到3個月，小梅只知道翁山蘇姬政府一直和軍方的關係有點緊張，但沒想到這矛盾會演變成政變。當下小梅覺得世界一夕間回到小時候無法輕易通訊的時代，因為不僅再次無法上網，軍方也切斷了家用電話的通訊。

小梅回想起來，還是覺得政變以後的每個夜晚，都很可怕，由於軍方實施宵禁，入夜後社區都會封起來，每天晚上八點，社區的鄰里們會敲打碗碟，以刺進人心的聲音表達對軍方的不滿。小梅說那些敲擊聲是一種心靈吶喊，「感覺全世界都在哭泣」。

此外，人們也會輪流守夜，以防範軍方故意釋放出來的死囚會到社群做出不好的事，人們之間耳語相傳著，被釋放囚犯已被軍方餵食毒品，藉機趁亂製造恐慌，小梅提到，有些被人們抓到滋事的囚犯，就會被帶到社區的佛寺捆綁著。

顧不了還有一個多月就要去台灣，也不顧家人的反對，小梅在政變後毅然投入抗議軍方政變的民主運動。小梅說，當時她和朋友一樣，有錢出錢，有力出力，除了上街示威外，她也捐助了許多物資給抗議者。然而，後來緬甸軍方限制電子金融交易，只能到銀行提取有限的現金，現金流通便出現了問題。小梅說，雖然她還有筆存款還在緬甸銀行的戶口，但都沒辦法提領出來，而從緬甸到台灣的遙遠旅途，還有學費、生活費等需求，幾乎用光了她僅存的現金，這意味著她只能在台灣重新開始。

政變剛發生後，為了獲得國際社會的關注，小梅還私訊給在亞洲有知名度的馬來西亞歌手黃明志的粉絲頁，希望他能呼籲更多人聲援緬甸。最終黃明志也在粉絲頁呼籲大家關注緬甸的民主，小梅對此相當感激。

緬甸華人也站出支持反政變運動

重新回到台灣求學的小梅，已變得低調，她說因為她在家鄉也有點名氣，不想給家人造成麻煩。小梅說「如果拿華人當出頭鳥，我們是比較危險的…」，她曾因為高調表態支持民主運動，而與家人吵架，但她始終相信，如果華人不站出來，那就永遠不會獲得其他族群的信任。

由於早年緬甸華人經歷過排華運動，也見證過1988年的「8888民主運動」的血腥鎮壓下場，因此大多反對新一代華人參與這次的反政變運動。不過，去年不幸在示威運動裡中遭槍擊身亡的華裔少女鄧家希，也讓許多緬族人見到，民主不分族群，大家都在一條船上，所以華人也站出來了。

「鄧家希是我認識的很喜歡跳舞的妹妹，我當認識她，她遇見的時候都會跟我打招呼…因為疫情的關係，本來家希還有個得獎的頒獎禮，但沒想到就這樣去世了…」小梅難過的說著她與鄧家希的往事。

Photo Credit：AP/達志影像 2021年3月4日，載著鄧家希遺體的靈柩車離開曼德勒的雲南會館。

小梅強調，上一輩華人之所以會擔心害怕，是因為過去軍方會刻意煽動族群、宗教間的對立，但今時不同往日，有了網路的出現，大家不會更難被煽動了。「如果我們沒有動，就會被軍方說你看華人沒有動…現在華人站出來了，有錢的出錢，買頭盔等物資，有力出力…」小梅說。

但小梅也很失落地認知到，由於許多運動領袖已被抓走，而他們所面對的，是一群也許不是很厲害，但卻擁有殺傷力武器的軍人。小梅提到，之前她也跟著到中國駐緬甸的領事館前示威，大家在抗議中方連夜派了飛機到緬甸，許多人質疑是給緬甸軍方送軍火，但中方對外宣稱是運送海鮮。

關於緬甸華人對中國認同的世代差異，小梅表示年輕華人已不會像上一輩那樣，認為自己還是大陸人，就跟台灣年輕人一樣，已認同腳下的土地，而且軍事政變的問題，是非黑白相當明確。小梅說，儘管難免還是有緬族人會質疑華人的忠誠，但他們仍會去中國領事館前高喊「誓死力爭，還我民主」！

小梅記得，當去年在台灣結束隔離之後，眼見台北還是當年的台北，如記憶中的正常，而同一時間緬甸已不再能回到過去般正常，她當下感到相當惆悵。小梅知道，短期內可能不太有機會回去緬甸了，她有的朋友在示威中被逮捕，有的被釋放，也有的渺無音訊，而在台灣的她只能在這裡持續壯大自己，未來才能為母國做點什麼。

漂向北方後，還回得去嗎？