美國商會：「銀髮樂活商機」可望成為旅遊業活水，政府與業界應更加重視

文：Steven Crook

台灣熟齡人口迅速成長，對國內旅遊業是挑戰、也是機會。一方面，盤點台灣的觀光景點與旅宿環境，許多地方並未針對行動不便的遊客調整規劃。另一方面，銀髮族愈來愈多，除了空閒時間充裕之外，更有享受清閒的財力與心態。

上一輩人年屆60後，可能選擇繼續種田或幫忙照顧孫子，但現在的銀髮族不同，更重視休閒娛樂，而且範圍也不再侷限於住家社區。

這樣的轉變並非無跡可循。黃榮鵬與蔡憲唐兩位學者便曾以美國為例，在《旅遊管理》期刊2003年10月刊撰文指出，在美國遊客當中，觀光收入每五美元就有四美元來自於55歲以上民眾。

兩人當時預估：「台灣銀髮族遊客的消費品質與數量將會攀升。許多長者不再有賺錢留給小孩的傳統觀念，願意花錢追求自己的興趣，因此這塊市場不容忽視。」

銀髮族旅遊的重視

交通部觀光局書面回覆本刊時指出，台灣總人口達2350萬人，65歲以上的年長者占將近16%，但銀髮族旅遊並未納入近年發展重點。相較之下，穆斯林在疫前占台灣國際遊客人數只有2%，但打開觀光局所屬13個國家風景區管理處的網站，提及「穆斯林友善環境」的次數高於「銀髮族旅遊」。

儘管如此，台灣政府已針對許多交通樞紐與觀光景點加強無障礙空間，方便無法走樓梯或需要坐輪椅的人士。無論是火車站裝設電梯，或是博物館加裝坡道，均讓銀髮族行動更便利，身心障礙者、推娃娃車的家長、拖行李的遊客亦能受惠。

Photo Credit: 中央社

有些研究人員認為，熟齡民眾的度假天數往往較長，且經常選在淡季出遊，因此對觀光業者是更加穩定的收入來源。

觀光局在2021年推出春節疏運孝親專案，希望藉長輩時間有彈性的優勢，協助旅遊業度過春節淡季。孝親專案旨在同時解決兩個問題。首先，針對大台北、基隆、桃園、新竹等縣市的55歲以上民眾，提供春節住宿優惠補助，藉此抒解南下返鄉人潮的塞車問題。

此外，疫情導致國際旅客與商旅人士無法來台，北部飯店業者受到的衝擊比南部與東部嚴重，孝親專案亦有助於觀光收入流往北部。

可惜的是，主管機關並未掌握機會鼓勵退休族在平日與淡季旅行。65歲以上民眾享有其他多項敬老優惠，包括高鐵與台鐵車票半價、國家森林遊樂區入場門票折扣等，全年不分平假日均可使用。

故宮博物院平日提供長者免費入場，但週末門票亦只有75元，一般成人票則是150元。許多企業已經視熟齡遊客為主要市場，總公司位於台北的金界旅行社即是一例。該公司副理韓書偉指出，65歲以上民眾近年占公司客戶約四成，且比重預計還會成長。

「根據我們的經驗，熟齡客戶願意花更多經費參加套裝行程。」他說。成立於1971年的金界旅行社，雖然對於不同年齡層的花費意願並未深入分析，但韓書偉的個人印象是，熟齡遊客往往更重視套裝行程的內容，例如住宿、餐飲與活動等。

他指出，銀髮族客戶在行前與行中尤其需要有人提供周到的服務。退休族少了工作羈絆，行程更彈性，但希望旅行社詳細解說行程規劃。韓書偉說，熟齡客戶在挑選旅行社時習慣貨比三家，但亦有研究顯示，他們對以前用過的旅行社有高度忠誠度。

金界旅行社的熟齡團每次出團時，除了導遊之外，還會指派一名隨行助理，公司自行吸收額外成本。「多一個人幫忙，我們和客戶更安心。」韓書偉說。

「帶熟齡遊客出遊，安全第一。」他說：「住宿環境必須符合一定的無障礙標準，飯店浴室要有淋浴警報系統或緊急求救系統。」此外，行走距離不能長，坡度要平緩且少階梯，餐點以低油低鹽低糖為主。

韓書偉說，台灣銀髮族喜歡悠閒步調的樂活旅遊。「他們比較喜歡不趕時間的行程，這樣才能夠享受旅遊，放鬆心情。」他說：「他們也對農場與風景區這類戶外區域更有興趣，讓他們有機會拍照留念，或是參加活動拓展視野。」

另一家積極深耕銀髮旅遊產業的公司是多扶事業。成立於2009年的多扶指出，他們是台灣第一家提供復康巴士服務的民營企業。從那時起，陸續有幾家計程車業者亦開始提供無障礙交通服務。多扶的數位行銷專家莊智元指出，這些企業的車輛採跳表計費，而多扶自有一套計費方式。

多扶起初專注經營接送服務，例如往返醫院就診，後來在客戶的要求下，公司不久便拓展營運觸角，規劃與提供旅遊服務。

莊智元說，多扶平均每年服務15,000名客戶，其中一半為輪椅人士，另一半是家中可能有心智障礙者、阿茲海默症患者或其他不良於行人士的家庭。

「我們從來不會因為年齡或健康因素拒絕客戶。」莊智元說：「但我們會請客戶找其他人隨行，通常是家人或朋友，這樣我們才能專心提供最好的服務。」

莊智元說，多扶對年長遊客規劃樂活行程時，對他們的需求與喜好會貼心關注，通常會額外詢問幾個問題，以便進一步瞭解客戶所需。「比方說，客戶可能希望觀光景點的附近就有輪椅無障礙廁所，或預訂飯店的無障礙客房。」他說。

無障礙空間愈來愈多

莊智元指出，台灣在過去10年推動友善銀髮族與輪椅人士的無障礙空間，逐漸看到成果。其中一個原因在於，愈來愈多企業提供熟齡樂活服務。另外則是政府斥資興建友善設施，例如無障礙洗手間或導盲磚等。

有些觀光景點已打造出適合銀髮族的旅遊環境，例如花蓮的六十石山和台中內陸山區的武陵農場，但莊智元認為台灣還有改善空間，並呼籲各界分享經驗，讓利害關係人能夠共同決定如何優化無障礙空間。