2022/01/26,
商業

外傳Meta旗下加密貨幣Diem將出售，台灣央行報告：科技巨頭推穩定幣易壟斷支付市場

外傳Meta旗下加密貨幣Diem將出售，台灣央行報告：科技巨頭推穩定幣易壟斷支付市場
圖為社群平台臉書｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

Meta（FB）傳出旗下加密貨幣Diem 最近正準備將其資產結算，把資金退還原本股東後走向解散，現在正在跟投資銀行洽談出售智慧財產權階段，並且在為旗下人力尋找出路。

Meta Platform（FB）下臉書推行穩定幣Diem（先前稱Libra）的計畫遇到亂流。知情人士透露，在來自美國聯準會 (Fed) 等世界各國的監管壓力下，該公司已經開始評估出售Diem計畫的資產，而台灣央行出具的報告強調，大型科技公司推出穩定幣，將顛覆公平市場不利競爭。

Meta旗下加密貨幣Diem將出售

知情人士告訴《彭博社》日前由Meta開發的加密貨幣Diem發展狀況不佳，該公司正打算出售相關智慧財產，且找來投資銀行人士評估相關事宜，償還初期投資人資金。

2021年Diem相關部門一直向瑞士FINMA監管機構尋求上架支付系統的認可，但始終無法成功，最終Diem放棄了該項計畫，轉而由美國子公司與加利福尼亞州（California）特許銀行Silvergate合作發行加密貨幣。

Diem的首席執行長Stuart Levy聲明表示：「計劃將項目完全納入美國監管範圍，不再需要FINMA的許可⋯⋯」，當時Diem表示運營總部從日內瓦遷至其美國的華盛頓特區，專注於美國市場。

Diem前身是FB的Libra於2019年6月首次公布，便遭到美國監管單位強烈反對，《CNBC》報導指出，美國央行和政界人士擔心會破壞美元等主權貨幣，還衍生洗錢及侵犯隱私的問題。

在遭到監管單位反彈後，將發展重心轉移到加密貨幣中的「穩定幣」上。報導稱，Diem只發行一種美元支持的穩定幣，稱為Diem USD。這個加密貨幣和比特幣的分散式帳本（DLT）不同，Diem只對少數人開放，例如FB和Diem協會的成員。

穩定幣：另類的虛擬資產，以區塊鏈技術為基礎，搭配業者自行設計的機制，試圖讓其價格穩定在1美元、1歐元或其他資產價格。

台灣央行報告：科技公司推穩定幣不利市場公平競爭

依據CoinMarketCap統計，截至去(2021)年12月10日全球共有72種穩定幣，總市值約1539億美元（新台幣4.3兆）。

Diem進攻穩定幣失利，報告稱泰達幣（USDT）、USD Coin（USDC）及Binance USD（BUSD），已經佔據8成市場。而穩定幣以泰達幣為最多人使用的幣種，目前市值為762億美元（新台幣2.1兆）。

雖然泰達幣市值驚人，但僅在全球虛擬資產總市值約2.3兆美元的3%，根據中央銀行報告指出，穩定幣在虛擬貨幣市場有重要地位，幾乎囊括虛擬資產對價交易的7成。

《關鍵評論網》詢問央行內部人員說，大型科技公司若成功推出穩定幣，將透過支付領域擴大影響力，掌握民眾隱私，還能夠完整分析個別消費者的習性，大幅提高競爭優勢，形成壟斷支付市場。

中央銀行報告強調，臉書於2019年發起的Libra計畫，為了淡化與FB連結，才重新包裝為Diem。內部人員指出，社群媒體使用人數越多，每一個民眾使用的價值就會越高，這種特性若發行穩定幣，將對金融體系造成影響。

報告更強調，大型科技公司推出穩定幣，可利用現有龐大的用戶基礎與全球廣布的網路平台，加速推廣穩定幣的大規模採用，作為跨境支付的工具，藉此顛覆公平市場競爭。意味著，各國央行對於加密貨幣產業仍有相當疑慮。

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核稿編輯：翁世航


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